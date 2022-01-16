Вот как можно доверять теханализу после этого? - страница 5

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Serqey Nikitin #:

И входить в это неадекватное состояние лучше всего с соответствующими психотропными средствами, например , мухоморами или поганками ( народная мудрость )...

Я не знаю твоего состояния, но, судя по высказываниям, ты много знаешь о возможностях достижения неадекватного состояния.

 
Lilita Bogachkova #:

Я не знаю твоего состояния, но, судя по высказываниям, ты много знаешь о возможностях достижения неадекватного состояния.

Как раз наоборот...  Это ведь у Вас огромный опыт в "наскальной живописи"  и  измененному сознанию...

Поэтому и вопрос задал Вам, как узкому специалисту по нереальным объектам и ощущениям...

 

Вопрос был в том, почему цена зашла так далеко? Я также ответила, что нужно было провести больше линий. Тогда цена поднимется к ним и не будет вопроса.

AUDCADH4a


А вот почему линии нужно проводить именно там, а не где-то еще, зависит от качества технического анализа.

 
Serqey Nikitin #:

Как раз наоборот...  Это ведь у Вас огромный опыт в "наскальной живописи"  и  измененному сознанию...

Поэтому и вопрос задал Вам, как узкому специалисту по нереальным объектам и ощущениям...

Можешь не оправдываться, и так все ясно.

[Удален]  
Lilita Bogachkova #:

Вопрос был в том, почему цена зашла так далеко? Я также ответила, что нужно было провести больше линий. Тогда цена поднимется к ним и не будет вопроса.


А вот почему линии нужно проводить именно там, а не где-то еще, зависит от качества технического анализа.

Когда пойдете на рынок за картошкой, попробуйте найти там линии цен. Когда найдете, сообщите
 
Lilita Bogachkova #:

Можешь не оправдываться, и так все ясно.

Извините, больше оправдываться не буду...

Меня поразили Ваши слова:  " Я также ответила, что нужно было провести больше линий. Тогда цена поднимется к ним и не будет вопроса."

Вы , наверно, вторая Ванга, и точно знаете, что цена поднимется к ним , т.е Вашим линиям... 

И в этом случае ВОПРОСОВ действительно НЕТ!

УДАЧИ!

 
Vladimir Baskakov #:
Когда пойдете на рынок за картошкой, попробуйте найти там линии цен. Когда найдете, сообщите

Вы видите цены? Но видите ли вы закономерность?

 

 
Vladimir Baskakov #:
Когда пойдете на рынок за картошкой, попробуйте найти там линии цен. Когда найдете, сообщите

Вот на базаре как раз "линии цен" существуют - картошка на базаре продается на круглых и кратных пяти уровнях.

 
Serqey Nikitin #:

Извините, больше оправдываться не буду...

Меня поразили Ваши слова:  " Я также ответила, что нужно было провести больше линий. Тогда цена поднимется к ним и не будет вопроса."

Вы , наверно, вторая Ванга, и точно знаете, что цена поднимется к ним , т.е Вашим линиям... 

И в этом случае ВОПРОСОВ действительно НЕТ!

УДАЧИ!

У вас проблемы с восприятием, не надо так увлекаться психотропными веществами. Если есть цены за 100; 120; 130; 140; 150; Тогда не нужно их разделять только между 100 и 120.

 
Lilita Bogachkova #:

У вас проблемы с восприятием, не надо так увлекаться психотропными веществами. Если есть цены за 100; 120; 130; 140 150; Тогда не нужно их разделять только между 100 и 120.

Не обижай сенсея - он просто ищет учеников. 

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