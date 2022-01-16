Вот как можно доверять теханализу после этого? - страница 5
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И входить в это неадекватное состояние лучше всего с соответствующими психотропными средствами, например , мухоморами или поганками ( народная мудрость )...
Я не знаю твоего состояния, но, судя по высказываниям, ты много знаешь о возможностях достижения неадекватного состояния.
Я не знаю твоего состояния, но, судя по высказываниям, ты много знаешь о возможностях достижения неадекватного состояния.
Как раз наоборот... Это ведь у Вас огромный опыт в "наскальной живописи" и измененному сознанию...
Поэтому и вопрос задал Вам, как узкому специалисту по нереальным объектам и ощущениям...
Вопрос был в том, почему цена зашла так далеко? Я также ответила, что нужно было провести больше линий. Тогда цена поднимется к ним и не будет вопроса.
А вот почему линии нужно проводить именно там, а не где-то еще, зависит от качества технического анализа.
Как раз наоборот... Это ведь у Вас огромный опыт в "наскальной живописи" и измененному сознанию...
Поэтому и вопрос задал Вам, как узкому специалисту по нереальным объектам и ощущениям...
Можешь не оправдываться, и так все ясно.
Вопрос был в том, почему цена зашла так далеко? Я также ответила, что нужно было провести больше линий. Тогда цена поднимется к ним и не будет вопроса.
А вот почему линии нужно проводить именно там, а не где-то еще, зависит от качества технического анализа.
Можешь не оправдываться, и так все ясно.
Извините, больше оправдываться не буду...
Меня поразили Ваши слова: " Я также ответила, что нужно было провести больше линий. Тогда цена поднимется к ним и не будет вопроса."
Вы , наверно, вторая Ванга, и точно знаете, что цена поднимется к ним , т.е Вашим линиям...
И в этом случае ВОПРОСОВ действительно НЕТ!
УДАЧИ!
Когда пойдете на рынок за картошкой, попробуйте найти там линии цен. Когда найдете, сообщите
Вы видите цены? Но видите ли вы закономерность?
Когда пойдете на рынок за картошкой, попробуйте найти там линии цен. Когда найдете, сообщите
Вот на базаре как раз "линии цен" существуют - картошка на базаре продается на круглых и кратных пяти уровнях.
Извините, больше оправдываться не буду...
Меня поразили Ваши слова: " Я также ответила, что нужно было провести больше линий. Тогда цена поднимется к ним и не будет вопроса."
Вы , наверно, вторая Ванга, и точно знаете, что цена поднимется к ним , т.е Вашим линиям...
И в этом случае ВОПРОСОВ действительно НЕТ!
УДАЧИ!
У вас проблемы с восприятием, не надо так увлекаться психотропными веществами. Если есть цены за 100; 120; 130; 140; 150; Тогда не нужно их разделять только между 100 и 120.
У вас проблемы с восприятием, не надо так увлекаться психотропными веществами. Если есть цены за 100; 120; 130; 140 150; Тогда не нужно их разделять только между 100 и 120.
Не обижай сенсея - он просто ищет учеников.