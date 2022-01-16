Вот как можно доверять теханализу после этого? - страница 7
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По объёмам нельзя однозначно сказать что происходит. При большом объёме это набор позиции для дальнейшего движения, или выход из крупной сделки частями, или много мелких сделок множества покупателей/продавцов.
Соответственно и интерпретаций этой линии столько же.
хорошо, по объёмам подтвержденным событиями и движению на смежных,союзных инструментах..
прошлое доподлинно известно, можно брать все данные и ни в чём себе не отказывать :-) То есть не просто прошёл объём, а чем-то он был вызван и повлёк следствия. Только это долго, нудно и дорого, потому что требует привлечения эксперта(человека)
быстрее начпокать волновую разметку
хорошо, по объёмам подтвержденным событиями и движению на смежных,союзных инструментах..
прошлое доподлинно известно, можно брать все данные и ни в чём себе не отказывать :-) То есть не просто прошёл объём, а чем-то он был вызван и повлёк следствия. Только это долго, нудно и дорого, потому что требует привлечения эксперта(человека)
быстрее начпокать волновую разметку
Однозначно про поведение участников торговли в прошлом тоже можно говорить лишь в вероятностном ключе. Так как можно лишь гадать о намерениях тех, кто стоял в объёмах покупки/продажи.
Судя по роликам с фортса, кому-то объёмы может и помогают в пипсовочных сделках, или более точных входах при наборе поз. Когда выставляют маленький стоп за объём. Да и то с приходом роботов наверное уже и это мало эффективно. В остальных же случаях, если говорить про объёмы заявок в стакане-то эти заявки тыщу раз отменят и введут новые, пока мы будем думать что от них можно что-то сделать. А просто тупо уже проторгованные объёмы, как уже высказывался-мало информативны. Если только как детектор какой-нибудь активности как таковой.
Однозначно про поведение участников торговли в прошлом тоже можно говорить лишь в вероятностном ключе. Так как можно лишь гадать о намерениях тех, кто стоял в объёмах покупки/продажи.
Судя по роликам с фортса, кому-то объёмы может и помогают в пипсовочных сделках, или более точных входах при наборе поз. Когда выставляют маленький стоп за объём. Да и то с приходом роботов наверное уже и это мало эффективно. В остальных же случаях, если говорить про объёмы заявок в стакане-то эти заявки тыщу раз отменят и введут новые, пока мы будем думать что от них можно что-то сделать. А просто тупо уже проторгованные объёмы, как уже высказывался-мало информативны. Если только как детектор какой-нибудь активности как таковой.
мы похоже про разное говорим..
когда строится разметка, чтобы учесть данную конкретную точку (разворота) должны учитываться объёмы. Они там должны быть. Если разворот без существенного объёма - значит он вызван смежными рынками, и не местными товарищами.
Однозначно про поведение участников торговли в прошлом тоже можно говорить лишь в вероятностном ключе. Так как можно лишь гадать о намерениях тех, кто стоял в объёмах покупки/продажи.
Судя по роликам с фортса, кому-то объёмы может и помогают в пипсовочных сделках, или более точных входах при наборе поз. Когда выставляют маленький стоп за объём. Да и то с приходом роботов наверное уже и это мало эффективно. В остальных же случаях, если говорить про объёмы заявок в стакане-то эти заявки тыщу раз отменят и введут новые, пока мы будем думать что от них можно что-то сделать. А просто тупо уже проторгованные объёмы, как уже высказывался-мало информативны. Если только как детектор какой-нибудь активности как таковой.
Как-бы там ни было, но зачем выкладывать линии, рисованные по теням, можно тогда и по температуре воздуха рисовать, принцип тот-же.
Если и рисовать, то хотя-бы делать это правильно.
вот вам кусочек секанса, сделал, все не получалось, все праздники угрохал на это
куда пойдет цена, если синим покупки?
//все линии надо продолжить и вы поймете, где именно были объемы в таком количестве как указано
прогноз от 7-го, он отрисован сплошной...
мы похоже про разное говорим..
когда строится разметка, чтобы учесть данную конкретную точку (разворота) должны учитываться объёмы. Они там должны быть. Если разворот без существенного объёма - значит он вызван смежными рынками, и не местными товарищами.
Как-бы там ни было, но зачем выкладывать линии, рисованные по теням, можно тогда и по температуре воздуха рисовать, принцип тот-же.
Если и рисовать, то хотя-бы делать это правильно.
А есть эталон правильности? Или это как тренд/флет-частности зависящие от стратегии?
вот вам кусочек секанса, сделал, все не получалось, все праздники угрохал на это
куда пойдет цена, если синим покупки?
//все линии надо продолжить и вы поймете, где именно были объемы в таком количестве как указано
прогноз от 7-го, он отрисован сплошной...
Простите великодушно, ответ в виде вопроса конечно оригинально, но кто на ком стоял угадывать не хочется по картинке. Раз уж хотели пояснить/ответить, так показали бы.
Я лично понял это так. Вы имеете ввиду что линии построенные от объёмов в прошлом-продолжили в будущее и смотрим как ведёт себя цена в настоящем около этих линий. Скорее всего.
Так вот, можно таких линий начертить уйму, с самым что есть разнообразным поведением около них в настоящем. У вас есть градация по силе значимости уровней из прошлого? Стат достоверность этой оценки? Не хотелось бы спорить. Допустим есть, но я сомневаюсь.
Сейчас Витя нарисует правильно, он умеет