Вот как можно доверять теханализу после этого? - страница 7

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Poul1 #:

По объёмам нельзя однозначно сказать что происходит. При большом объёме это набор позиции для дальнейшего движения, или выход из крупной сделки частями, или много мелких сделок множества покупателей/продавцов. 

Соответственно и интерпретаций этой линии столько же.

хорошо, по объёмам подтвержденным событиями и движению на смежных,союзных инструментах..

прошлое доподлинно известно, можно брать все данные и ни в чём себе не отказывать :-) То есть не просто прошёл объём, а чем-то он был вызван и повлёк следствия. Только это долго, нудно и дорого, потому что требует привлечения эксперта(человека)

быстрее начпокать волновую разметку 

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Maxim Kuznetsov #:

хорошо, по объёмам подтвержденным событиями и движению на смежных,союзных инструментах..

прошлое доподлинно известно, можно брать все данные и ни в чём себе не отказывать :-) То есть не просто прошёл объём, а чем-то он был вызван и повлёк следствия. Только это долго, нудно и дорого, потому что требует привлечения эксперта(человека)

быстрее начпокать волновую разметку 

Однозначно про поведение участников торговли в прошлом тоже можно говорить лишь в вероятностном ключе. Так как можно лишь гадать о намерениях тех, кто стоял в объёмах покупки/продажи.

Судя по роликам с фортса, кому-то объёмы может и помогают в пипсовочных сделках, или более точных входах при наборе поз. Когда выставляют маленький стоп за объём. Да и то с приходом роботов наверное уже и это мало эффективно. В остальных же случаях, если говорить про объёмы заявок в стакане-то эти заявки тыщу раз отменят  и введут новые, пока мы будем думать что от них можно что-то сделать. А просто тупо уже проторгованные объёмы, как уже высказывался-мало информативны. Если только как детектор какой-нибудь активности как таковой.

 
Poul1 #:

Однозначно про поведение участников торговли в прошлом тоже можно говорить лишь в вероятностном ключе. Так как можно лишь гадать о намерениях тех, кто стоял в объёмах покупки/продажи.

Судя по роликам с фортса, кому-то объёмы может и помогают в пипсовочных сделках, или более точных входах при наборе поз. Когда выставляют маленький стоп за объём. Да и то с приходом роботов наверное уже и это мало эффективно. В остальных же случаях, если говорить про объёмы заявок в стакане-то эти заявки тыщу раз отменят  и введут новые, пока мы будем думать что от них можно что-то сделать. А просто тупо уже проторгованные объёмы, как уже высказывался-мало информативны. Если только как детектор какой-нибудь активности как таковой.

мы похоже про разное говорим..

когда строится разметка, чтобы учесть данную конкретную точку (разворота) должны учитываться объёмы. Они там должны быть. Если разворот без существенного объёма - значит он вызван смежными рынками, и не местными товарищами.

 
Poul1 #:

Однозначно про поведение участников торговли в прошлом тоже можно говорить лишь в вероятностном ключе. Так как можно лишь гадать о намерениях тех, кто стоял в объёмах покупки/продажи.

Судя по роликам с фортса, кому-то объёмы может и помогают в пипсовочных сделках, или более точных входах при наборе поз. Когда выставляют маленький стоп за объём. Да и то с приходом роботов наверное уже и это мало эффективно. В остальных же случаях, если говорить про объёмы заявок в стакане-то эти заявки тыщу раз отменят  и введут новые, пока мы будем думать что от них можно что-то сделать. А просто тупо уже проторгованные объёмы, как уже высказывался-мало информативны. Если только как детектор какой-нибудь активности как таковой.

Как-бы там ни было, но зачем выкладывать линии, рисованные по теням, можно тогда и по температуре воздуха рисовать, принцип тот-же.
Если и рисовать, то хотя-бы делать это правильно.

 

вот вам кусочек секанса, сделал, все не получалось, все праздники угрохал на это

куда пойдет цена, если синим покупки?

//все линии надо продолжить и вы поймете, где именно были объемы в таком количестве как указано

прогноз от 7-го, он отрисован сплошной...

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Maxim Kuznetsov #:

мы похоже про разное говорим..

когда строится разметка, чтобы учесть данную конкретную точку (разворота) должны учитываться объёмы. Они там должны быть. Если разворот без существенного объёма - значит он вызван смежными рынками, и не местными товарищами.

Разворот с существенным объёмом-это тоже далеко не факт что вызван  местными товарищами. Даже если и ими, то мы не знаем-это группа товарищей с общими деньгами, заинтересованная в развороте, с дальнейшей выгодой из этого разворота. Или группа товарищей которую вообще не интересует разворот, они просто кроют позы около определённого уровня. Или это вообще толпа мелочи, со своими мелкими интересами, которая создала объём просто по своей численности, и непонятно куда следующая.
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Vitaly Muzichenko #:

Как-бы там ни было, но зачем выкладывать линии, рисованные по теням, можно тогда и по температуре воздуха рисовать, принцип тот-же.
Если и рисовать, то хотя-бы делать это правильно.

А есть эталон правильности? Или это как тренд/флет-частности зависящие от стратегии?
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Poul1 #:
А есть эталон правильности? Или это как тренд/флет-частности зависящие от стратегии?
Сейчас Витя нарисует правильно, он умеет
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Renat Akhtyamov #:

вот вам кусочек секанса, сделал, все не получалось, все праздники угрохал на это

куда пойдет цена, если синим покупки?

//все линии надо продолжить и вы поймете, где именно были объемы в таком количестве как указано

прогноз от 7-го, он отрисован сплошной...

Простите великодушно, ответ в виде вопроса конечно оригинально, но кто на ком стоял угадывать не хочется по картинке. Раз уж хотели пояснить/ответить, так показали бы.

Я лично понял это так. Вы имеете ввиду что линии построенные от объёмов в прошлом-продолжили в будущее и смотрим как ведёт себя цена в настоящем около этих линий. Скорее всего.

Так вот, можно таких линий начертить уйму, с самым что есть разнообразным поведением около них в настоящем. У вас есть градация по силе значимости уровней из прошлого? Стат достоверность этой оценки? Не хотелось бы спорить. Допустим есть, но я сомневаюсь. 

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Vladimir Baskakov #:
Сейчас Витя нарисует правильно, он умеет
Вот-вот. Тут уже несколько человек правильные нарисовало, а однозначности как не было, так и нет, и все правы. Да и *** бы с ней (однозначностью), пусть у каждого своя в рамках тс. Так ведь сомневаюсь что и статистически значимые по отработке имеются. Ладно бы мы не знали (хотя и не знаем, я по крайней мере, уж не знаю как излагающие тут) при подходе к уровню цена пробъёт его или отскочит. Тут хоть как торгуй. Так ведь нет стат достоверной оценки и того-на сколько пробьёт или отскочит.
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