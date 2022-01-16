Вот как можно доверять теханализу после этого?

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Взгляните на скриншот



Как видно, цена пробила голубую линию и ушла вниз. Начала падать. Казалось бы, нужно шортить?

Но далее мы видим, что цену потащили вверх и цена пробила голубую линию.

Пробой сопротивления - лонг на всё?

Как бы не так - цену уронили вниз, вздрючив лонгистов.

Вот как можно доверять теханализу после этого?

 
webgopnik:

Взгляните на скриншот



Как видно, цена пробила голубую линию и ушла вниз. Начала падать. Казалось бы, нужно шортить?

Но далее мы видим, что цену потащили вверх и цена пробила голубую линию.

Пробой сопротивления - лонг на всё?

Как бы не так - цену уронили вниз, вздрючив лонгистов.

Вот как можно доверять теханализу после этого?

А где здесь теханализ? 

 
Алексей Тарабанов #:

А где здесь теханализ? 

А что это по-вашему?
 
webgopnik #:
А что это по-вашему?

Вы уверены, что они золотые? 

А какие же они по-вашему? 

 
webgopnik #:
А что это по-вашему?
***какая-то - вторая вершина хай ниже предыдущей, тренд нисходящий
 
Передвиньте свою голубую линию чуть выше - на 0.924 примерно, подумайте, почему это правильно и как бы Вы в этом случае действовали. 
 
Компания нарушает правила теханализа. Подавайте в суд.
 
Алексей Тарабанов #:
Передвиньте свою голубую линию чуть выше - на 0.924 примерно, подумайте, почему это правильно и как бы Вы в этом случае действовали. 
Совершенно не правильно
 
webgopnik:

Ложный пробой, для этого и придуманы стопы.

Дальше цена ушла на 3 расстояния от ширины канала. Классика.


 
webgopnik #:
Совершенно не правильно

И вообще, любой теханализ - это не предвестник 100% успеха, он даёт некоторое преимущество от рандомного входа.

 
Vitaly Muzichenko #:

Ложный пробой, для этого и придуманы стопы.

Дальше цена ушла на 3 расстояния от ширины канала. Классика.


Как раз это не идеальный вход - так как эта точка входа была в 3-4 утра по Москве, когда трейдеры спят. Так что я бы упустил этот вход.
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