Вот как можно доверять теханализу после этого?
webgopnik:
Вот как можно доверять теханализу после этого?
Взгляните на скриншот
Как видно, цена пробила голубую линию и ушла вниз. Начала падать. Казалось бы, нужно шортить?
Но далее мы видим, что цену потащили вверх и цена пробила голубую линию.
Пробой сопротивления - лонг на всё?
Как бы не так - цену уронили вниз, вздрючив лонгистов.
Вот как можно доверять теханализу после этого?
А где здесь теханализ?
Передвиньте свою голубую линию чуть выше - на 0.924 примерно, подумайте, почему это правильно и как бы Вы в этом случае действовали.
Компания нарушает правила теханализа. Подавайте в суд.
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Взгляните на скриншот
Как видно, цена пробила голубую линию и ушла вниз. Начала падать. Казалось бы, нужно шортить?
Но далее мы видим, что цену потащили вверх и цена пробила голубую линию.
Пробой сопротивления - лонг на всё?
Как бы не так - цену уронили вниз, вздрючив лонгистов.
Вот как можно доверять теханализу после этого?