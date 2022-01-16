Вот как можно доверять теханализу после этого? - страница 3
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П.2 - СОГЛАСЕН! , т.к. этот пункт никак не привязан к Трейдеру...
П.1 - здесь все сложно... Теханализ НАПРЯМУЮ зависит от самого Трейдера. Если у Трейдера кривые рученки или слабая головка, то всерьез говорить о теханализе уже не приходится... Также очень много зависит от ИНСТРУМЕНТОВ, которые подбирает Трейдер для СВОЕГО теханализа... Очень много зависит от СХЕМЫ, применяемой в теханализе ( из дерьма конфетку не сделаешь )...
Выводы: теханализу верить можно, но с оговорками на профессионализм самого Трейдера... ( или аналитика ).
Взгляните на скриншот
Как видно, цена пробила голубую линию и ушла вниз. Начала падать. Казалось бы, нужно шортить?
Но далее мы видим, что цену потащили вверх и цена пробила голубую линию.
Пробой сопротивления - лонг на всё?
Как бы не так - цену уронили вниз, вздрючив лонгистов.
Вот как можно доверять теханализу после этого?
Теханализ теханализу рознь.
Все четко в рамках каналов:
Причем в добавок четкая Голова-Плечи:
Теханализ теханализу рознь.
Все четко в рамках каналов:
Адназначна!
Правда, только постфактум, ну то такое...
Адназначна!
Правда, только постфактум, ну то такое...
ну почему же постфактум.
Видно же в динамике как рикошетит от линий поддержки и сопротивления
ну почему же постфактум.
Видно же в динамике как рикошетит от линий поддержки и сопротивления
Сейчас то конечно "видно".
А вот тогда было не очевидно... И так всегда.
Но я оценил рекламу продукта - это хорошо
Сейчас то конечно "видно".
А вот тогда было не очевидно... И так всегда.
Но я оценил рекламу продукта - это хорошо
Ниже следующие сильные два уровня сопротивления 0,9045 и 0,9015. Чисто для проверки "постфактума"
ЗЫ Я умоляю. Какая к черту реклама? Кому рекламировать? Здесь на форуме покупателей нет.
Ниже следующие сильные два уровня сопротивления 0,9045 и 0,9015. Чисто для проверки "постфактума"
Открывайте сделки в понедельник утром!
П.2 - СОГЛАСЕН! , т.к. этот пункт никак не привязан к Трейдеру...
П.1 - здесь все сложно... Теханализ НАПРЯМУЮ зависит от самого Трейдера. Если у Трейдера кривые рученки или слабая головка, то всерьез говорить о теханализе уже не приходится... Также очень много зависит от ИНСТРУМЕНТОВ, которые подбирает Трейдер для СВОЕГО теханализа... Очень много зависит от СХЕМЫ, применяемой в теханализе ( из дерьма конфетку не сделаешь )...
Выводы: теханализу верить можно, но с оговорками на профессионализм самого Трейдера... ( или аналитика ).
Пример опорных линий