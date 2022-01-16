Вот как можно доверять теханализу после этого? - страница 3

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Как легко анализировать историю ;-)
[Удален]  
Serqey Nikitin #:

П.2 - СОГЛАСЕН! , т.к. этот пункт никак не привязан к Трейдеру...

П.1 - здесь все сложно...  Теханализ НАПРЯМУЮ зависит от самого Трейдера.  Если у Трейдера кривые рученки или слабая головка, то всерьез говорить о теханализе уже не приходится...  Также очень много зависит от ИНСТРУМЕНТОВ, которые подбирает Трейдер для СВОЕГО теханализа...  Очень много зависит от СХЕМЫ,  применяемой в теханализе ( из дерьма конфетку не сделаешь )...


Выводы: теханализу верить можно, но с оговорками на профессионализм самого Трейдера...   ( или аналитика ).

Да, а если добавить Наставника...
 
webgopnik:

Взгляните на скриншот



Как видно, цена пробила голубую линию и ушла вниз. Начала падать. Казалось бы, нужно шортить?

Но далее мы видим, что цену потащили вверх и цена пробила голубую линию.

Пробой сопротивления - лонг на всё?

Как бы не так - цену уронили вниз, вздрючив лонгистов.

Вот как можно доверять теханализу после этого?

Теханализ теханализу рознь.
Все четко в рамках каналов:

Причем в добавок четкая Голова-Плечи:



 
Nikolai Semko #:

Теханализ теханализу рознь.
Все четко в рамках каналов:

Адназначна!

Правда, только постфактум, ну то такое...

 
Dmytryi Nazarchuk #:

Адназначна!

Правда, только постфактум, ну то такое...

ну почему же постфактум. 
Видно же в динамике как рикошетит от линий поддержки и сопротивления

 
Nikolai Semko #:

ну почему же постфактум. 
Видно же в динамике как рикошетит от линий поддержки и сопротивления

Сейчас то конечно "видно".

А вот тогда было не очевидно... И так всегда. 

Но я оценил рекламу продукта - это хорошо

 
Dmytryi Nazarchuk #:

Сейчас то конечно "видно".

А вот тогда было не очевидно... И так всегда. 

Но я оценил рекламу продукта - это хорошо

Ниже следующие сильные два уровня сопротивления 0,9045 и 0,9015. Чисто для проверки "постфактума"

ЗЫ Я умоляю. Какая к черту реклама? Кому рекламировать? Здесь на форуме покупателей нет.

 
Nikolai Semko #:

Ниже следующие сильные два уровня сопротивления 0,9045 и 0,9015. Чисто для проверки "постфактума"

Открывайте сделки в понедельник утром!

 
Serqey Nikitin #:

П.2 - СОГЛАСЕН! , т.к. этот пункт никак не привязан к Трейдеру...

П.1 - здесь все сложно...  Теханализ НАПРЯМУЮ зависит от самого Трейдера.  Если у Трейдера кривые рученки или слабая головка, то всерьез говорить о теханализе уже не приходится...  Также очень много зависит от ИНСТРУМЕНТОВ, которые подбирает Трейдер для СВОЕГО теханализа...  Очень много зависит от СХЕМЫ,  применяемой в теханализе ( из дерьма конфетку не сделаешь )...


Выводы: теханализу верить можно, но с оговорками на профессионализм самого Трейдера...   ( или аналитика ).

Я имею ввиду стандартный ТА. Про кривые руки и голову это в точку. 
 
SEM #:


Пример опорных линий


Очень похоже на ТС Мясо Петра Байнова + Оракул
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