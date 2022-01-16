Вот как можно доверять теханализу после этого? - страница 4
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Очень похоже на ТС Мясо Петра Байнова + Оракул
Первый раз слышу про такую систему.
Я имею ввиду стандартный ТА.
Не знаю, что такое "стандартный ТА"...
По мне, СТАНДАРТ - это эталон качества...
О каком стандартном ТА может идти речь, если кругом все сливают?...
Посмотрел, не похожа система.
Не знаю, что такое "стандартный ТА"...
По мне, СТАНДАРТ - это эталон качества...
О каком стандартном ТА может идти речь, если кругом все сливают?...
Про тот, что написан во всей книжках типа Мэрфи и Швагера. Да сливают, реальность отличается)
Взгляните на скриншот
Как видно, цена пробила голубую линию и ушла вниз. Начала падать. Казалось бы, нужно шортить?
Но далее мы видим, что цену потащили вверх и цена пробила голубую линию.
Пробой сопротивления - лонг на всё?
Как бы не так - цену уронили вниз, вздрючив лонгистов.
Вот как можно доверять теханализу после этого?
Все было правильно, осталось только нарисовать еще несколько синих линий ))
Все было правильно, осталось только нарисовать еще несколько синих линий ))
Сколько линий Вы собираетесь рисовать?
Есть ли какая-то система в этой "живописи"?...
Сколько поганок нужно съесть, чтобы одна из линий совпала с реальным состоянием рынка?...
Сколько поганок нужно съесть, чтобы одна из линий совпала с реальным состоянием рынка?...
Ешьте сколько хотите, у вас не будет советчика в этом вопросе.
Ешьте сколько хотите, у вас не будет советчика в этом вопросе.
Не обижайтесь...
Это к тому, что любое субъективное мнение должно быть соответствующе подготовлено...
И входить в это неадекватное состояние лучше всего с соответствующими психотропными средствами, например , мухоморами или поганками ( народная мудрость )...