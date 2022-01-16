Вот как можно доверять теханализу после этого? - страница 4

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spiderman8811 #:
Очень похоже на ТС Мясо Петра Байнова + Оракул
Первый раз слышу про такую систему.
 
SEM #:
Первый раз слышу про такую систему.
В ютубе информации вагон найдешь. 
 
spiderman8811 #:
Я имею ввиду стандартный ТА.  

Не знаю, что такое  "стандартный ТА"...

По мне, СТАНДАРТ - это эталон качества...

О каком стандартном ТА может идти речь, если кругом все сливают?...

 
spiderman8811 #:

Посмотрел, не похожа система.

 
Serqey Nikitin #:

Не знаю, что такое  "стандартный ТА"...

По мне, СТАНДАРТ - это эталон качества...

О каком стандартном ТА может идти речь, если кругом все сливают?...

Про тот, что написан во всей книжках типа Мэрфи и Швагера. Да сливают, реальность отличается) 
 
spiderman8811 #:
Про тот, что написан во всей книжках типа Мэрфи и Швагера. Да сливают, реальность отличается) 
Ну да, западная макулатура рекламного характера...  - завлекушка для новичков...
 
webgopnik:

Взгляните на скриншот



Как видно, цена пробила голубую линию и ушла вниз. Начала падать. Казалось бы, нужно шортить?

Но далее мы видим, что цену потащили вверх и цена пробила голубую линию.

Пробой сопротивления - лонг на всё?

Как бы не так - цену уронили вниз, вздрючив лонгистов.

Вот как можно доверять теханализу после этого?

Все было правильно, осталось только нарисовать еще несколько синих линий ))

AUDCADH4

 
Lilita Bogachkova #:

Все было правильно, осталось только нарисовать еще несколько синих линий ))


Сколько линий  Вы собираетесь рисовать?

Есть ли какая-то система в этой "живописи"?...

Сколько поганок нужно съесть, чтобы одна из линий совпала с реальным состоянием рынка?...

 
Serqey Nikitin #:

Сколько поганок нужно съесть, чтобы одна из линий совпала с реальным состоянием рынка?...

Ешьте сколько хотите, у вас не будет советчика в этом вопросе.

 
Lilita Bogachkova #:

Ешьте сколько хотите, у вас не будет советчика в этом вопросе.

Не обижайтесь...

Это к тому, что любое субъективное мнение должно быть соответствующе подготовлено...

И входить в это неадекватное состояние лучше всего с соответствующими психотропными средствами, например , мухоморами или поганками ( народная мудрость )...

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