Вот как можно доверять теханализу после этого? - страница 9
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Хороший комментарий. Могу лишь добавить, что какую бы методологию ни использовал трейдер, важно, чтобы существующие уровни не перерисовывались при отрисовке новых уровней. Если это произойдет, следует предположить, что рассчитанный выше уровень неверен. Таким образом, используемый метод не работает.
Могу сказать за себя, использую метод расчета, который может только увеличить количество вычисляемых уровней или уменьшить их. Вместо изменения расположения уровней.
Количество уровней, отображаемых на графике, зависит от того, сколько раз цена исторически отскакивала от этой цены. Чем меньше раз это произошло, тем больше уровней будет в графике.
И наоборот, если исторически цена относительно много раз отскакивала от этого уровня, то таких уровней на графике немного.
Не говоря уже о том, что не строю никаких уровней, глядя на график, полагая, что тут должен быть уровень, на котором цена остановится.
Все, что видно, это расчет алгоритма. Он также может быть субъективным, в зависимости от реализации кода. Но когда алгоритм работает с условиями, неважно, нравится этот уровень трейдеру или нет, найденный уровень просто соответствует условиям в алгоритме.
Алгоритм, который Вы упоминаете - ни что иное, как алгоритм информационной поддержки деятельности трейдера, фактически - автоматизации процесса принятия им решения. Решения, за последствия которого отвечать будет именно трейдер и только трейдер, а не алгоритм, или его разработчик. Своими деньгами отвечать будет.
У меня есть некоторый опыт автоматизации управления войсками, именно в разработке алгоритмов информационной поддержки деятельности лица, принимающего решение. Это лицо всегда одно, единственное и всю полноту ответственности за принятое решение он несёт один, единолично, поскольку, кроме аналитического и волевого аспекта, решение также имеет и аспект юридический.
Сколько работал по этой теме, непрерывно сталкивался со сторонниками "модельного" подхода, которые включали в АСУ модель развития событий и показывали руководителю "единственно правильное" решение, которое он должен принять и за него ответить. Никогда мне это не нравилось, от слова совсем.
Есть другой подход,- автоматизировать рутинную деятельность, а ключевые элементы оставить человеку. Развитие такого подхода подразумевает "угадывание" мнения человека, подстраивание под ход его суждений. Если по-простому, то какой руководитель, такой и алгоритм, такой и результат. Так станки с ЧПУ обучают, кстати. Ставят опытного токаря и станок у него учится. Алгоритмы такого типа я старался делать.
Конечно, уровни поддержки/сопротивления - относительно объективные значения, здесь я с Вами согласен. Однако, знаю людей, которые вполне успешно работают, не сильно обращая внимание на эти уровни, а устанавливают свои - целевые уровни.
Ну, это я так,- не за и не против. Просто, в развитие темы.
Есть другой подход,- автоматизировать рутинную деятельность, а ключевые элементы оставить человеку. Развитие такого подхода подразумевает "угадывание" мнения человека, подстраивание под ход его суждений. Если по-простому, то какой руководитель, такой и алгоритм, такой и результат. Так станки с ЧПУ обучают, кстати. Ставят опытного токаря и станок у него учится. Алгоритмы такого типа я старался делать.
Конечно, уровни поддержки/сопротивления - относительно объективные значения, здесь я с Вами согласен. Однако, знаю людей, которые вполне успешно работают, не сильно обращая внимание на эти уровни, а устанавливают свои - целевые уровни.
Ну, это я так,- не за и не против. Просто, в развитие темы.
Я полностью с вами согласна.
Читатели форума неправильно понимают мои взгляды на уровни или я не могу их правильно объяснить из-за языкового барьера. Но я всегда говорю, что такие уровни являются как бы ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ информацией о том, что исторически происходило по этой цене. Так как сама создаю условия для нахождения таких уровней, я понимаю их смысл гораздо лучше, чем просто наблюдатель со стороны.
Суть в том, что я пытаюсь найти ценовой уровень, от которого цена отскакивала как можно больше раз.
Честно говоря, я не знаю, на каком временном интервале и когда возникли эти ценовые уровни. Все, что я могу сказать, это то, что они сформировались по цене +- 10 пунктов (5 символов) и повторились более 100 раз.
Я полностью с вами согласна.
Читатели форума неправильно понимают мои взгляды на уровни или я не могу их правильно объяснить из-за языкового барьера. Но я всегда говорю, что такие уровни являются как бы ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ информацией о том, что исторически происходило по этой цене. Так как сама создаю условия для нахождения таких уровней, я понимаю их смысл гораздо лучше, чем просто наблюдатель со стороны.
Суть в том, что я пытаюсь найти ценовой уровень, от которого цена отскакивала как можно больше раз.
Зачем как можно больше раз? Может, просто релевантные брать? Те, которые здесь и сейчас.
Зачем как можно больше раз? Может, просто релевантные брать? Те, которые здесь и сейчас.
Все не так просто, все началось с вопроса: а есть ли уровни, актуальные в разные временные периоды, например М15 и Н6? Тогда получается, что нельзя смотреть только на: сейчас и здесь.
Все не так просто, все началось с вопроса: а есть ли уровни, актуальные в разные временные периоды, например М15 и Н6? Тогда получается, что нельзя смотреть только на: сейчас и здесь.
Это не периоды, а просто способ отображения информации, картинка, масштаб - и всё. Не стоит строить алгоритм поиска тенденции на способе отображения информации, имхенько.
Это не периоды, а просто способ отображения информации, картинка, масштаб - и всё. Не стоит строить алгоритм поиска тенденции на способе отображения информации, имхенько.
Если следовать такому мнению, то никакие индикаторы использовать нельзя.
RSI M15 имеет сигнал.
RSI H1 не имеет сигнала
Как тогда следует читать индикаторы, если не используется масштаб?
Я не о сигнале, а о тенденции.
Я думаю, мы неправильно поняли друг друга, я невнимательно читала, но ты неправильно понял, что для меня значат уровни. Уровни никак не связаны с тенденцией или ее поиском.
Я думаю, мы неправильно поняли друг друга, я невнимательно читала, но ты неправильно понял, что для меня значат уровни. Уровни никак не связаны с тенденцией или ее поиском.
Как скажешь
....
Суть в том, что я пытаюсь найти ценовой уровень, от которого цена отскакивала как можно больше раз.
....
Какой практический смысл от того сколько раз цена отскакивала от вашего воображаемого уровня. Для внутридневной торговли и для улучшения точки входа при среднесроке практическое значение имеют только ближайшие максимумы и минимумы. Эти места где цена изменила свое направление, а цена просто так не меняет направление ее развернули рыночные сделки трейдеров. Цена росла потом стала падать, то есть в этот момент времени продавали больше чем покупали. Иными словами в этом месте открыто много позиций на продажу либо в этом месты были закрыты ранее открытые лонги и еще возможно здесь стоит крупная лимитка на продажу, которую не смогли исполнить так как не хватило покупателей что бы ее разобрать полностью и убрать препятствие для дальнейшего движения вверх. А почему продавали больше чем покупали этого на графике нет. Это могут быть лонгисты закрывающие длинные позиции это могут быть и шортисты открывающие новые позиции шорт. Все форекс конторы не транслируют своим пользователям реальный стакан, нет ленты сделок, объем в виде только количества прошедших сделок. Что происходит про подходе цены к ближайшему экстремуму можно предполагать только по цвету свечи и ее теням и как это интерпретировать ограничено только фантазией трейдера.
Есть скрипты анализирующий ленту сделок и для фьючерсов еще и открытый интерес. При подходе к такому "свежему" экстремуму очень интересно наблюдать за лентой и открытым интересом. Например локальный максимум и цена его пробивает. Резко увеличивается кол-во сделок на покупку и при этом также падение открытого интереса. Из этого можно сделать вывод, что у шортистов сработали стопы, которые стояли за этим максимумом. Продажи закрываются покупками при этом количество открытых позиций (что показывает открытый интерес) уменьшается. Если на этом уровне еще стояли и бай стопы рассчитанные на его пробой то открытый интерес может и не меняться или изменится незначительно, а может даже и резко вырасти. Так как на фоне срабатывания стопов шортистов срабатываю еще и бай стопы инициирующие открытие новых позиций на покупку.