Вот как можно доверять теханализу после этого? - страница 2
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Взгляните на скриншот
Как видно, цена пробила голубую линию и ушла вниз. Начала падать. Казалось бы, нужно шортить?
Но далее мы видим, что цену потащили вверх и цена пробила голубую линию.
Пробой сопротивления - лонг на всё?
Как бы не так - цену уронили вниз, вздрючив лонгистов.
Вот как можно доверять теханализу после этого?
теханализу в TradingView нельзя доверять совершенно !
вы абсолютно правы, ставя этот вопрос.. :-)
PS/ ничё, что там у вас новогодние праздники по центру ?
Как раз это не идеальный вход - так как эта точка входа была в 3-4 утра по Москве, когда трейдеры спят. Так что я бы упустил этот вход.
Охрана, дневальный и трейдеры - никогда не спят.
Охрана, дневальный и трейдеры - никогда не спят.
Как раз это не идеальный вход - так как эта точка входа была в 3-4 утра по Москве, когда трейдеры спят. Так что я бы упустил этот вход.
Что могу сказать... не спи, когда идеальный вход. Либо, на этот вход не рассчитывай.
теханализу в TradingView нельзя доверять совершенно !
вы абсолютно правы, ставя этот вопрос.. :-)
PS/ ничё, что там у вас новогодние праздники по центру ?
новогодние праздники, но рынок то работает
новогодние праздники, но рынок то работает
"жидкий рынок" - флетует он в это время. Никаких фигур тех.анализа - деньги ушли, денег нет. Трейдеры и банкиры по простому бухают ;-)
такое-же даже при локальных,местных праздниках а-ля "день японского банкира", а у вас там целый общий новый год
Взгляните на скриншот
Как видно, цена пробила голубую линию и ушла вниз. Начала падать. Казалось бы, нужно шортить?
Но далее мы видим, что цену потащили вверх и цена пробила голубую линию.
Пробой сопротивления - лонг на всё?
Как бы не так - цену уронили вниз, вздрючив лонгистов.
Вот как можно доверять теханализу после этого?
Пример опорных линий
spiderman8811 #:
1. Теханализу нельзя.
2. Цене все равно на Ваши линии.
П.2 - СОГЛАСЕН! , т.к. этот пункт никак не привязан к Трейдеру...
П.1 - здесь все сложно... Теханализ НАПРЯМУЮ зависит от самого Трейдера. Если у Трейдера кривые рученки или слабая головка, то всерьез говорить о теханализе уже не приходится... Также очень много зависит от ИНСТРУМЕНТОВ, которые подбирает Трейдер для СВОЕГО теханализа... Очень много зависит от СХЕМЫ, применяемой в теханализе ( из дерьма конфетку не сделаешь )...
Выводы: теханализу верить можно, но с оговорками на профессионализм самого Трейдера... ( или аналитика ).
П.2 - СОГЛАСЕН! , т.к. этот пункт никак не привязан к Трейдеру...
П.1 - здесь все сложно... Теханализ НАПРЯМУЮ зависит от самого Трейдера. Если у Трейдера кривые рученки или слабая головка, то всерьез говорить о теханализе уже не приходится... Также очень много зависит от ИНСТРУМЕНТОВ, которые подбирает Трейдер для СВОЕГО теханализа... Очень много зависит от СХЕМЫ, применяемой в теханализе ( из дерьма конфетку не сделаешь )...
Выводы: теханализу верить можно, но с оговорками на профессионализм самого Трейдера... ( или аналитика ).
Внятно. Нельзя не согласиться.