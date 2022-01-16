Вот как можно доверять теханализу после этого? - страница 2

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webgopnik:

Взгляните на скриншот



Как видно, цена пробила голубую линию и ушла вниз. Начала падать. Казалось бы, нужно шортить?

Но далее мы видим, что цену потащили вверх и цена пробила голубую линию.

Пробой сопротивления - лонг на всё?

Как бы не так - цену уронили вниз, вздрючив лонгистов.

Вот как можно доверять теханализу после этого?

теханализу в TradingView нельзя доверять совершенно !

вы абсолютно правы, ставя этот вопрос.. :-)

PS/ ничё, что там у вас новогодние праздники по центру ? 

 
webgopnik #:
Как раз это не идеальный вход - так как эта точка входа была в 3-4 утра по Москве, когда трейдеры спят. Так что я бы упустил этот вход.

Охрана, дневальный и трейдеры - никогда не спят.

 
Vitaly Muzichenko #:

Охрана, дневальный и трейдеры - никогда не спят.

не спят только лудоманы.
 
webgopnik #:
Как раз это не идеальный вход - так как эта точка входа была в 3-4 утра по Москве, когда трейдеры спят. Так что я бы упустил этот вход.

Что могу сказать... не спи, когда идеальный вход. Либо, на этот вход не рассчитывай. 

 
Maxim Kuznetsov #:

теханализу в TradingView нельзя доверять совершенно !

вы абсолютно правы, ставя этот вопрос.. :-)

PS/ ничё, что там у вас новогодние праздники по центру ? 

новогодние праздники, но рынок то работает

 
webgopnik #:

новогодние праздники, но рынок то работает

"жидкий рынок"  - флетует он в это время. Никаких фигур тех.анализа - деньги ушли, денег нет. Трейдеры и банкиры по простому бухают ;-)

такое-же даже при локальных,местных праздниках а-ля "день японского банкира", а у вас там целый общий новый год

 
Теханализу нельзя. Цене все равно на Ваши линии. 
 
webgopnik:

Взгляните на скриншот



Как видно, цена пробила голубую линию и ушла вниз. Начала падать. Казалось бы, нужно шортить?

Но далее мы видим, что цену потащили вверх и цена пробила голубую линию.

Пробой сопротивления - лонг на всё?

Как бы не так - цену уронили вниз, вздрючив лонгистов.

Вот как можно доверять теханализу после этого?


Пример опорных линий


 

spiderman8811 #:
1. Теханализу нельзя.

2. Цене все равно на Ваши линии. 

П.2 - СОГЛАСЕН! , т.к. этот пункт никак не привязан к Трейдеру...

П.1 - здесь все сложно...  Теханализ НАПРЯМУЮ зависит от самого Трейдера.  Если у Трейдера кривые рученки или слабая головка, то всерьез говорить о теханализе уже не приходится...  Также очень много зависит от ИНСТРУМЕНТОВ, которые подбирает Трейдер для СВОЕГО теханализа...  Очень много зависит от СХЕМЫ,  применяемой в теханализе ( из дерьма конфетку не сделаешь )...


Выводы: теханализу верить можно, но с оговорками на профессионализм самого Трейдера...   ( или аналитика ).

 
Serqey Nikitin #:

П.2 - СОГЛАСЕН! , т.к. этот пункт никак не привязан к Трейдеру...

П.1 - здесь все сложно...  Теханализ НАПРЯМУЮ зависит от самого Трейдера.  Если у Трейдера кривые рученки или слабая головка, то всерьез говорить о теханализе уже не приходится...  Также очень много зависит от ИНСТРУМЕНТОВ, которые подбирает Трейдер для СВОЕГО теханализа...  Очень много зависит от СХЕМЫ,  применяемой в теханализе ( из дерьма конфетку не сделаешь )...


Выводы: теханализу верить можно, но с оговорками на профессионализм самого Трейдера...   ( или аналитика ).

Внятно. Нельзя не согласиться.

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