Есть ли на рынке форекс универсальные уровни поддержки и сопротивления?
нет таких, используйте дневные границы, для евро например это 60п сейчас и почти всегда было
не продавать возле таких уровней и т.д., в идеале вообще не торговать перед и в американской сессией.
многие не понимают, что перед американской сессией работают в основном вчерашние данные, и торговать вчерашнюю америку нужно с рынка японии.
Или, уровень поддержки EURUSD, рассчитанный с помощью символа AUDNZD : 08.05.1997 00:00.
А какой физический смысл у данного построения?
как кросс с объемом торговли на порядок или два меньше может влиять на главный мажор?
я уже не упоминаю про то что даже если бы такие уровни существовали, они бы не были фиксированными
нет таких, используйте дневные границы, для евро например это 60п сейчас и почти всегда было
не продавать возле таких уровней и т.д., в идеале вообще не торговать перед и в американской сессией.
многие не понимают, что перед американской сессией работают в основном вчерашние данные, и торговать их нужно с рынка японии.
Русский не мой родной язык, поэтому точно сказать сложно, но я постараюсь объяснить суть.
В какой-то момент рассчитанный уровень соответствует другому символу. Идея состоит в том, что этот ценовой уровень настолько важен, что другие символы, достигнув этой цены, видят в нем поддержку или сопротивление.
иди отсюда, пустой ты.
Русский не мой родной язык, поэтому точно сказать сложно, но я постараюсь объяснить суть.
В какой-то момент рассчитанный уровень соответствует другому символу. Идея состоит в том, что этот ценовой уровень настолько важен, что другие символы, достигнув этой цены, видят в нем поддержку или сопротивление.
такие были индикаторы, может кто вспомнит названия
Возможно, но я написала свой индикатор. Результат меня удивил, и я начала обсуждение, чтобы услышать другую точку зрения.
здесь все специалисты, если вы достойная, покажите скрины по основным символам, это будет хорошее начало, по всем.
с объяснением почему где-то не пошло, такое бывает вполне.
на форексе есть даже регулярные (хоть и слабые) уровни поддержки/сопротивления
и это не апофения (я художник, я так вижу) - это статистика. Некоторые уровни цена пересекает чаще чем другие. Не настолько чтобы забабахать на этом несметный грааль (5-12%), но достаточно чтобы принимать это во внимание
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Вопрос: "Есть ли на рынке форекс универсальные уровни поддержки и сопротивления?"
Под универсальной поддержкой и сопротивлением я подразумеваю уровень, который был создан в другое время, другим финансовым инструментом, но связан с текущим моментом и выбранным символом.
Например, уровень поддержки и сопротивления EURUSD, рассчитанный с помощью символа USDCHF : 28.12.2007 16:00.
Или, уровень поддержки и сопротивления EURUSD, рассчитанный с помощью символа AUDNZD : 08.05.1997 00:00.
Или, уровень поддержки и сопротивления EURUSD, рассчитанный с помощью символа AUDNZD : 12.06.2007 00:00.
Или, уровень поддержки и сопротивления EURUSD, рассчитанный с помощью символа USDCAD : 30.10.2006 00:00.
Или, уровень поддержки и сопротивления EURUSD, рассчитанный с помощью символа EURUSD: 13.03.1997 00:00.
Или, уровень поддержки и сопротивления EURUSD, рассчитанный с помощью символа USDCHF: 16.12.2004 08:00.
Или, уровень поддержки и сопротивления EURUSD, рассчитанный с помощью символа USDCAD: 12.03.2007 08:00.
Так выглядит график EURUSD, где уровни поддержки и сопротивления рассчитываются для разных символов с использованием истории, доступной для каждого символа.