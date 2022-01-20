Есть ли на рынке форекс универсальные уровни поддержки и сопротивления?

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Вопрос: "Есть ли на рынке форекс универсальные уровни поддержки и сопротивления?" 

Под универсальной поддержкой и сопротивлением я подразумеваю уровень, который был создан в другое время, другим финансовым инструментом, но связан с текущим моментом и выбранным символом.

Например, уровень поддержки и сопротивления EURUSD, рассчитанный с помощью символа USDCHF : 28.12.2007 16:00.

eurusd 1

Или, уровень поддержки и сопротивления EURUSD, рассчитанный с помощью символа AUDNZD : 08.05.1997 00:00.

eurusd 2


Или, уровень поддержки и сопротивления EURUSD, рассчитанный с помощью символа AUDNZD : 12.06.2007 00:00.

eurusd 3


Или, уровень поддержки и сопротивления EURUSD, рассчитанный с помощью символа USDCAD : 30.10.2006 00:00.

eurusd 4


Или, уровень поддержки и сопротивления EURUSD, рассчитанный с помощью символа EURUSD: 13.03.1997 00:00.

eurusd 5


Или, уровень поддержки и сопротивления EURUSD, рассчитанный с помощью символа USDCHF: 16.12.2004 08:00.

eurusd 6


Или, уровень поддержки и сопротивления EURUSD, рассчитанный с помощью символа USDCAD: 12.03.2007 08:00.

eurusd 7


Так выглядит график EURUSD, где уровни поддержки и сопротивления рассчитываются для разных символов с использованием истории, доступной для каждого символа.

eurusd 8

 
Lilita Bogachkova:



нет таких, используйте дневные границы, для евро например это 60п сейчас и почти всегда было

не продавать возле таких уровней и т.д., в идеале вообще не торговать перед и в американской сессией.

многие не понимают, что перед американской сессией работают в основном вчерашние данные, и торговать вчерашнюю америку нужно с рынка японии.

 
Lilita Bogachkova:

Или, уровень поддержки EURUSD, рассчитанный с помощью символа AUDNZD : 08.05.1997 00:00.

А какой физический смысл у данного построения?

как кросс с объемом торговли на порядок или два меньше может влиять на главный мажор?

я уже не упоминаю про то что даже если бы такие уровни существовали, они бы не были фиксированными

 
кто то может возмутиться, что рынок учитывает вперед, ничего он не учитывает,
[Удален]  
Fast235 #:
кто то может возмутиться, что рынок учитывает вперед, ничего он не учитывает,
Кто именно возмущался?
 
Fast235 #:

нет таких, используйте дневные границы, для евро например это 60п сейчас и почти всегда было

не продавать возле таких уровней и т.д., в идеале вообще не торговать перед и в американской сессией.

многие не понимают, что перед американской сессией работают в основном вчерашние данные, и торговать их нужно с рынка японии.

Русский не мой родной язык, поэтому точно сказать сложно, но я постараюсь объяснить суть. 

В какой-то момент рассчитанный уровень соответствует другому символу. Идея состоит в том, что этот ценовой уровень настолько важен, что другие символы, достигнув этой цены, видят в нем поддержку или сопротивление.

 
Vladimir Baskakov #:
Кто именно возмущался?

иди отсюда, пустой ты.

 
Fast235 #:

иди отсюда, пустой ты.

Lilita Bogachkova #:

Русский не мой родной язык, поэтому точно сказать сложно, но я постараюсь объяснить суть. 

В какой-то момент рассчитанный уровень соответствует другому символу. Идея состоит в том, что этот ценовой уровень настолько важен, что другие символы, достигнув этой цены, видят в нем поддержку или сопротивление.

такие были индикаторы, может кто вспомнит названия

 
Fast235 #:

такие были индикаторы, может кто вспомнит названия

Возможно, но я написала свой индикатор. Результат меня удивил, и я начала обсуждение, чтобы услышать другую точку зрения.

 
Lilita Bogachkova #:

Возможно, но я написала свой индикатор. Результат меня удивил, и я начала обсуждение, чтобы услышать другую точку зрения.

здесь все специалисты, если вы достойная, покажите скрины по основным символам, это будет хорошее начало, по всем.

с объяснением почему где-то не пошло, такое бывает вполне.

 

на форексе есть даже регулярные (хоть и слабые) уровни поддержки/сопротивления

и это не апофения (я художник, я так вижу) - это статистика. Некоторые уровни цена пересекает чаще чем другие. Не настолько чтобы забабахать на этом несметный грааль (5-12%), но достаточно чтобы принимать это во внимание

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