Есть ли на рынке форекс универсальные уровни поддержки и сопротивления? - страница 5
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Совершенно непонятно, зачем пытаться распознать уровень пары по уровням других пар. Уровни элементарно читаются невооружённым глазом и легко распознаются несложными индикаторами, для этого не нужны мультивалютные индикаторы.
Другое дело, как оценить дальнейшее движение после достижения уровня. Здесь привлечение данных о поведении других инструментов,- фактически - арбитраж, но в моменте.
Я использовал такой приём в 2008, когда нормальный арбитраж уже был недоступен, но можно было опередить дилера за счёт скорости распознавания, куда идём.
Назвал я эту мульку "Технический инсайд" - аналог работы на инсайдерской информации, не имея её источника. Просто, я знаю (понимаю), как они принимают решения, но реагирую быстрее.
Могу чего-нибудь выложить, но это уже не актуально, дела давно минувших дней.
Если вы можете рассчитать уровень для другого символа, то, конечно, вы также можете рассчитать его для символа на графике. Идея состоит в том, чтобы найти закономерности между разными символами.
Практически все торговые стратегии имеют один и тот же недостаток: у всех есть много входных параметров (больше двух).
Все они бесполезны, поскольку имеют какие то фиксированные, базовые или первоначальные значения.
Вот видео стратегии, когда уровни подд./сопр. приближаются из "бесконечности".
Но он еще не завершен и имеет некоторые недостатки. Это просто пример.
Практически все торговые стратегии имеют один и тот же недостаток: у всех есть много входных параметров (больше двух).
Все они бесполезны, поскольку имеют какие то фиксированные, базовые или первоначальные значения.
Вот видео стратегии, когда уровни подд./сопр. приближаются из "бесконечности".
Но он еще не завершен и имеет некоторые недостатки. Это просто пример.
Забавно. Это привязка ко времени?
Откажемся от расчета с символами. Предположим, существует ценовой уровень, на котором произошла корректировка одного символа. Вы думаете, это не актуально для другого символа? Вы можете прокомментировать, почему?
Локально корреляция между парами может отсутствовать .
почему пример на годовалых данных, вместо нынешних?
всегда если тест идет каким-то годовалым задним числом, ничего хорошего там нет.
Забавно. Это привязка ко времени?
Нет. Эти уровни приближаются к текущей цене в зависимости от того, куда идет текущая цена, вверх или вниз.
Но по времени тоже проверил.
почему пример на годовалых данных, вместо нынешних?
всегда если тест идет каким-то годовалым задним числом, ничего хорошего там нет.
Это видео сделал давно. Но я его пока не использую.
Теоретически он должен работать везде, независимо от символа или от типа счета(брокера).
Но к сожалению это теоретически.
Также я пытаюсь найти способ узнать, когда начался тренд и когда пришло время закрывать позиции. Для этого я использую набор из трех индикаторов. У них разные показатели, но есть что-то общее. Когда все три индикатора подают одинаковый сигнал, обычно ожидается разворот тренда.
Сигналы унифицированы, синяя гистограмма - покупка, красная гистограмма - продажа, желтая означает, что уровень сигнала индикатора выше среднего.
По большей части этого достаточно чтобы найти разворот тренда, но бывают ситуации, когда сигнал есть, а тренд продолжает движение. И только последний сигнал оказывается верным. На картинке красным цветом отмечена ситуация.
Итак, я начала искать любые ценовые уровни, к которым стремился тренд. Чтобы объединить эти ценовые уровни и показания индикаторов. Поскольку я не могу смотреть в будущее, я ищу такие уровни цен в прошлом, включая уровни цен других символов.
Пока нет четких результатов, и мнения в форуме разделились. Я не жду, что кто-нибудь подскажет мне правильное решение, но то, что вы говорите, важно для меня.
Также я пытаюсь найти способ узнать, когда начался тренд и когда пришло время закрывать позиции. Для этого я использую набор из трех индикаторов. У них разные показатели, но есть что-то общее. Когда все три индикатора подают одинаковый сигнал, обычно ожидается разворот тренда.
Сигналы унифицированы, синяя гистограмма - покупка, красная гистограмма - продажа, желтая означает, что уровень сигнала индикатора выше среднего.
По большей части этого достаточно чтобы найти разворот тренда, но бывают ситуации, когда сигнал есть, а тренд продолжает движение. И только последний сигнал оказывается верным. На картинке красным цветом отмечена ситуация.
Итак, я начала искать любые ценовые уровни, к которым стремился тренд. Чтобы объединить эти ценовые уровни и показания индикаторов. Поскольку я не могу смотреть в будущее, я ищу такие уровни цен в прошлом, включая уровни цен других символов.
Пока нет четких результатов, и мнения в форуме разделились. Я не жду, что кто-нибудь подскажет мне правильное решение, но то, что вы говорите, важно для меня.
где-то в "интересное и юмор" было точное видео про вашу стратегию..:-)
скопище индикаторов
где-то в "интересное и юмор" было точное видео про вашу стратегию..:-)
скопище индикаторов
Кто из вас без греха, пусть первый бросит в нее камень. Честно скажите, кто смотрит меньше трех показаний, прежде чем принимать решение. Например, они не обязательно должны быть индикаторами, они также могут быть фракталами, ценовыми свечами и так далее.Также нетрудно объединить все эти индикаторы в один и оставить один индикатор на графике, если количество индикаторов является фундаментальным критерием. Я думаю, что большинство программистов могут легко объединить CCI и DeMarker в одном коде индикатора. Но нужно ли это?