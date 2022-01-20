Есть ли на рынке форекс универсальные уровни поддержки и сопротивления? - страница 23
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вы же должны понимать что все графики масштабируются и как при этом цены, скопление котир на одном уровне одной пары, могут совпадать со скоплениями, так сказать, с камнями преткновения на других ценах и парах... не знаю... тут вообще похоже притягиваете за уши...
Я не понимаю, что ты хочешь сказать?
Все уровни предположительны,и индикаторы которые на маркете продают в основном не проходят проверку даже в тестировании.Из за этого и мало активации(этих индикаторов)Не один индикатор уровней не прошел проверку на флет.Что на маркете что бесплатные.А еще есть подозрение,что платные индикаторы уровней,создаються на основе бесплатных тех которые есть в терминале(ну например фибоначи)А потом просто расскрашиваються для продажи.На тесте у меня были и за 100 $,и за 30$ .Они показали равный результат.Более нормального индикатора уровней не найти даже за 100$(ну что бы он не попадал фо флет хотя бы дня 3)Так что если заказать,на фрилансе такой индюк скажем за 150$ вы не чего не получите.Так как условие не попадания во флет хотя бы в течении 3 дней...они не пройдут.
Флеты разные бывают - определите флет, как темную зону, где ничего не происходит, скажем, внутри энвелопеса
Я не понимаю, что ты хочешь сказать?
даже не знаю, как еще сказать...я уровни определяю, по скоплениям... или примерно по волнам графика цены...
даже не знаю, как еще сказать...я уровни определяю, по скоплениям... или примерно по волнам графика...
Эта тема посвящена универсальным уровням, что, конечно же, включает в себя принципы установки уровней. Однако главный вопрос заключается в том, совпадали ли исторически обнаруженные вами уровни с уровнями других финансовых инструментов?
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Есть ли на рынке форекс универсальные уровни поддержки и сопротивления?
Lilita Bogachkova, 2021.12.12 12:58
Вопрос: "Есть ли на рынке форекс универсальные уровни поддержки и сопротивления?"
Под универсальной поддержкой и сопротивлением я подразумеваю уровень, который был создан в другое время, другим финансовым инструментом, но связан с текущим моментом и выбранным символом.
даже не думал об этом, зачем надо, вы же не можете все пары подогнать под один масштаб или к одной валюте чтоб они были как-то единообразны... тогда и можно говорить о совпадениях или несовпадении их уровней... по волнам и паттернам, конечно, могут где-то совпадать, так как влияние всех совокупных факторов в основном одинаково, поэтому и ловят моменты некоторого отставания или опережения, чтобы правильно войти... так что все уровни условны и даже если сильно хотите - универсальны... и если они вам дадут больше 50% уверенности, то вы на правильном пути...)))
Профессиональный советник от ВТБ раздел до нижнего белья девушку на Фибах.
мЭнуточку. Как, зная направление рынка и имея уровни фибо, можно потерять? Ключевое слов здесь направление! Т.е. четкий сигнал на вход, который статистичний говорит, что будет движение вверх / вниз+ использование ММ. А эти профессиональные советники от ВТБ- глупее обезьяны в прямом смысле. Сколько десятилетий подряд этот "советник" показывает доходность выше или на уровне с индексом?)) Ну чтобы советы людям давать. Они на комиссии живут и обороте, а также впаривают клиентам акции, которые им самим не нужны или нужно впарить, либо ВТБ по ним убыток весит, для чего им еще дилерская лицензия? Также спецом заманивают их на стопы. Что-то я подозреваю, что у ней плечи были не отключены+ операции овернайт и репо, запрет на использование своих акций и т.д.
Флеты разные бывают - определите флет, как темную зону, где ничего не происходит, скажем, внутри энвелопеса
А человек создававший индикатор для уровней,что не может эту темную зону определить не может?Он же эти уровни создавал у себя в платном индикаторе,...то есть получаеться специалист который может создать уровни поддержки,не может определить уровни флета?...что за чушь?
Это зависит от того, в какой период времени (или масштабе) вы хотите найти флет.
Например, М5 можно назвать флетом:
Но в H1 он уже не выглядит как флет:
Но уровни везде одинаковые.
Это зависит от того, в какой период времени (или масштабе) вы хотите найти флет.
Например, М5 можно назвать флетом:
Но в H1 он уже не выглядит как флет:
Но уровни везде одинаковые.
Ну так да,фибоначи,если не видно разницы,зачем платить больше...
Я думаю, что ошибка заключается в том, что вы не определили, чего вы ожидаете, когда речь идет о флетовой цене.Его можно сформулировать следующим образом: цена находится в ценовом диапазоне не менее (например, 5 часов) в соответствии с ранее найденными ценовыми уровнями, все, что длится меньше 5 часов, не является флетом.