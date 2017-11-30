Редко пересекаемые телом свечи ценовые уровни в качестве поддержки/сопротивления
- Ищу код открытия ордера по цене открытия противоположной свечи
- Помогите научиться программировать.
- Вопрос. Японские свечи приминительно к Форекс
Есть идея - найти ценовые уровни которые редко пересекаются телом свечи (за заданный временной интервал) - т.е. они пересекаются ценой, но чаще от них цена отходит на закрытии свечи. Может кто уже реализовывал подобное или видел в код базе? Так же интересен алгоритм реализации - как это лучше сделать?
Уже давно придумали и есть в кодобазе. Например: shved_supply_and_demand. Только обычно это зоны, а не уровни.
Что-то у меня не ищется - можете дать ссылку?
Что-то у меня не ищется - можете дать ссылку?
Спасибо, но как признается автор индикатор строит уровни по фракталам, а это не тот метод.
Спасибо, но как признается автор индикатор строит уровни по фракталам, а это не тот метод.
Если фракталы старших таймфреймов, то в принципе уровни построенные на них и будут уровнями, которые цена пересекает редко.
Вот пример. В диапазоне, изображённом на скрине, цена заходит в зоны один раз. И как видим на барах которые пересекают зоны находятся фракталы.
Если фракталы старших таймфреймов, то в принципе уровни построенные на них и будут уровнями, которые цена пересекает редко.
Вот пример. В диапазоне, изображённом на скрине, цена заходит в зоны один раз. И как видим на барах которые пересекают зоны находятся фракталы.
Пересекать цена может и часто, важно, что б там не было закрытия, т.е. пересечения от цены открытия до закрытия на сформировавшемся баре.
Пересекать цена может и часто, важно, что б там не было закрытия, т.е. пересечения от цены открытия до закрытия на сформировавшемся баре.
Есть идея - найти ценовые уровни которые редко пересекаются телом свечи (за заданный временной интервал) - т.е. они пересекаются ценой, но чаще от них цена отходит на закрытии свечи. Может кто уже реализовывал подобное или видел в код базе? Так же интересен алгоритм реализации - как это лучше сделать?
По идее чтото типа такого напоминает
По идее чтото типа такого напоминает
Спасибо, но это совсем не то - рыночный профиль тут не при чем.
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