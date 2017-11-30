Редко пересекаемые телом свечи ценовые уровни в качестве поддержки/сопротивления

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Есть идея - найти ценовые уровни которые редко пересекаются телом свечи (за заданный временной интервал) - т.е. они пересекаются ценой, но чаще от них цена отходит на закрытии свечи. Может кто уже реализовывал подобное или видел в код базе? Так же интересен алгоритм реализации - как это лучше сделать?
 
Aleksey Vyazmikin:
Есть идея - найти ценовые уровни которые редко пересекаются телом свечи (за заданный временной интервал) - т.е. они пересекаются ценой, но чаще от них цена отходит на закрытии свечи. Может кто уже реализовывал подобное или видел в код базе? Так же интересен алгоритм реализации - как это лучше сделать?
Уже давно придумали и есть в кодобазе. Например: shved_supply_and_demand. Только обычно это зоны, а не уровни. 
 
khorosh:
Уже давно придумали и есть в кодобазе. Например: shved_supply_and_demand. Только обычно это зоны, а не уровни. 

Что-то у меня не ищется - можете дать ссылку?

 
Aleksey Vyazmikin:

Что-то у меня не ищется - можете дать ссылку?


https://www.mql5.com/ru/code/14545

 
poruchik:

https://www.mql5.com/ru/code/14545


Спасибо, но как признается автор индикатор строит уровни по фракталам, а это не тот метод.

 
Aleksey Vyazmikin:

Спасибо, но как признается автор индикатор строит уровни по фракталам, а это не тот метод.

Если фракталы старших таймфреймов, то в принципе уровни построенные на них и будут уровнями, которые цена пересекает редко.

Вот пример. В диапазоне, изображённом на скрине, цена  заходит в зоны один раз. И как видим на барах которые пересекают зоны находятся фракталы.  


 
khorosh:

Если фракталы старших таймфреймов, то в принципе уровни построенные на них и будут уровнями, которые цена пересекает редко.

Вот пример. В диапазоне, изображённом на скрине, цена  заходит в зоны один раз. И как видим на барах которые пересекают зоны находятся фракталы.  



Пересекать цена может и часто, важно, что б там не было закрытия, т.е. пересечения от цены открытия до закрытия на сформировавшемся баре.

 
Aleksey Vyazmikin:

Пересекать цена может и часто, важно, что б там не было закрытия, т.е. пересечения от цены открытия до закрытия на сформировавшемся баре.

Не совсем ясно. Изобразите на скрине такой уровень.
 
khorosh:
Не совсем ясно. Изобразите на скрине такой уровень.

Как-то так.


 
Aleksey Vyazmikin:
Есть идея - найти ценовые уровни которые редко пересекаются телом свечи (за заданный временной интервал) - т.е. они пересекаются ценой, но чаще от них цена отходит на закрытии свечи. Может кто уже реализовывал подобное или видел в код базе? Так же интересен алгоритм реализации - как это лучше сделать?

По идее чтото типа такого напоминает

https://www.mql5.com/ru/code/9777

 
Aleksey Lebedev:

По идее чтото типа такого напоминает

https://www.mql5.com/ru/code/9777


Спасибо, но это совсем не то - рыночный профиль тут не при чем.

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