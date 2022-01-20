Есть ли на рынке форекс универсальные уровни поддержки и сопротивления? - страница 13

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Lilita Bogachkova #:

Можно делать выводы об универсальных уровнях сопротивления и поддержки. Уровни, рассчитанные для одного символа, применимы и к другому при условии, что диапазон цен символа совпадает. 

Например, уровни, рассчитанные в NZDCAD, соответствуют AUDUSD и так же другим символам.


Если хотите самостоятельно сравнить цены, воспользуйтесь прикрепленным файлом "Pice_from_0_63515_to_0_97342.tpl"

  Как понимать -  " диапазон цен символа совпадает"  ?

 
Veniamin Skrepkov #:

  Как понимать -  " диапазон цен символа совпадает"  ?

Минимальная и максимальная цена для символа находятся в диапазоне данных.

 

Для наглядности первая запись в теме объясняет, что я имею в виду под универсальными уровнями.

Под универсальной поддержкой и сопротивлением я подразумеваю уровень, который был создан в другое время, другим финансовым инструментом, но связан с текущим моментом и выбранным символом.

Это не имеет никакого отношения к тому, содержат ли эти уровни объем.


Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Есть ли на рынке форекс универсальные уровни поддержки и сопротивления?

Maxim Kuznetsov, 2021.12.18 13:47

Нету горизонтальных sup/res от иных символов, просто причуды общей синхронности и местной волатильности. 

Это именно то, что я хочу проверить: "просто причуды общей синхронности", или существует связь между ценами на которых образуется сопротивление?


Трудно обсуждать тему, если у меня есть данные, о которых я говорю, но у читателей этих данных нет. Таким образом, были записаны уровни периодов времени от M1 до H1 из нескольких символов, что дало в общей сложности сотни тысяч записей. Это делается для того, чтобы проверить, какие из этих уровней повторялись чаще других. Соответственно, то, что повторяется чаще других, является также уровнем, совпадающим в разные периоды времени для разных символов.

Прилагаю файл TXT с данными и скрипт для отображения на графике.

В файле "Data.txt" указаны только цены.

...
1.22361
1.25235
1.27928
1.30022
...
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                           Set Sup_Res levels.mq5 |
//|                                 Copyright 2021, Lilita Bogackova |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2021, Lilita Bogackova"
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property strict
#property script_show_inputs
//--- input parameters
input int      data_iterations         =100;       // find repeated data
input color    levels_color            =clrGreen;
input string   levels_name             ="SR_levels";
input bool     delete_previous_levels  =true;
//---
string dataPath     ="Data//Data.txt";             // \MQL5\Files\Data
long   chartID      =ChartID();
int    levels_style =1;                            // basic line style 
double dataArray[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- delete previous levels
   if(delete_previous_levels)
      ObjectsDeleteAll(chartID,levels_name);
   else
      // set a new line style
      levels_style=0;

//--- works with a data file and fills in an array of data
   int fileHandle=FileOpen(dataPath,FILE_READ|FILE_ANSI|FILE_TXT);
   if(fileHandle==INVALID_HANDLE)
     {
      Alert("Error opening file: "+dataPath);
      return;
     }
   ArrayResize(dataArray,400000,100000);
   int arrIndex=0;
   while(!FileIsEnding(fileHandle))
      dataArray[arrIndex++]=StringToDouble(FileReadString(fileHandle));
   FileClose(fileHandle);

//--- finds the SR levels
   ArrayResize(dataArray,arrIndex);
   ArraySort(dataArray);
   int countIterations=0;
   for(int i=arrIndex-1; i>0 && !IsStopped(); i--)
     {
      if(dataArray[i]-dataArray[i-1]==0.0)
        {
         if(++countIterations>=data_iterations)
           {
            // create SR levels
            if(!createSRlevels(chartID,levels_name,dataArray[i-1],countIterations,i))
              {
               Alert("Error create SR level: "+levels_name+", price: "+DoubleToString(dataArray[i-1],5));
               return;
              }
            countIterations=0;
           }
        }
      else
         countIterations=0;
     }
   ChartRedraw(chartID);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Create horizontal line                                           |
//+------------------------------------------------------------------+
bool createSRlevels(long chID=0, string name="", double price=0.0, int iterations=0, int index=0)
  {
   StringConcatenate(name,name,", iterations: ",IntegerToString(iterations),", index: ",IntegerToString(index));
   if(ObjectFind(chID,name)<0)
      if(!ObjectCreate(chID,name,OBJ_HLINE,0,0,price))
         return false;
      else
        {
         ObjectSetInteger(chID,name,OBJPROP_COLOR,levels_color);
         ObjectSetInteger(chID,name,OBJPROP_STYLE,levels_style);
         ObjectSetInteger(chID,name,OBJPROP_BACK,true);
        }
   return true;
  }
//+------------------------------------------------------------------+


По умолчанию поиск выполняется только по уровням, которые точно совпадают. Изменяя значения в строке 52, вы можете получить больше результатов.

52 row


Вы можете использовать скрипт для одновременного выделения разных уровней на графике.

EURUSDDaily

Файлы:
Data.txt  3266 kb
Set_Sup_Res_levels.mq5  4 kb
 

Что такое УРОВЕНЬ П (поддержки ) или С (сопротивления)?...

Это ФАНТАЗИИ конкретного Трейдера с учетом ЕГО понимания рынка.

Могут сработать такие УРОВНИ?...  Конечно могут, точно так же как выиграть в лотерею - вполне реальное событие...

На самом деле, ПОВТОРЕНИЕ истории или срабатывание УРОВНЕЙ - событие мало возможное...

И причина здесь простая.  ФИНрынки зависят от стольких РАЗНЫХ и ПРОТИВОРЕЧИВЫХ факторов, что повторение уровней - событие не возможное...


Почему до сих пор еще обращают внимание на УРОВНИ?

Да все просто!  Очень мало инструментов, которые ДЕЙСТВИТЕЛЬНО работают на рынке...   Ну а "на безрыбье и рак..." сгодится...

Прикиньте эффективность УРОВНЕЙ...  Без слез смотреть нельзя...

 
Serqey Nikitin #:
горизонтальные уровни это то что будет работать всегда. почему - поймешь когда торговать научишься
 
Andrei Trukhanovich #:
горизонтальные уровни это то что будет работать всегда. почему - поймешь когда торговать научишься

Ну да, ну да...

Наскальная живопись - нарисовал линеечку с бодуна, и ты в огромном плюсе...

ВЕСЕЛО!

 
Serqey Nikitin #:

Что такое УРОВЕНЬ П (поддержки ) или С (сопротивления)?...

Это ФАНТАЗИИ конкретного Трейдера с учетом ЕГО понимания рынка.

Если вы думаете, что я пытаюсь кого-то убедить, вы ошибаетесь. Чем больше будет тех, кто подключится и обосновывает свои взгляды, тем лучше для этой темы.


Для каждого свое. Мне предлагают познакомиться с разными интересными вещами из анализа рынка форекс. О существовании которых я уже забыла в силу инерционности их данных. 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Есть ли на рынке форекс универсальные уровни поддержки и сопротивления?

Renat Akhtyamov, 2021.12.18 12:26

Какой объем на уровнях?

Если объем неизвестен, то это пока только линии без смысла.

Вот когда там будет объем, и если в результате расчета получится текущая цена, то эта штука уже будет заслуживать внимания.

Для начального понимания что такое уровни, изучите такой скрин


Я не знаю, как конкретный дилерский центр делает, предупреждает или не предупреждает своих клиентов о том, сколько трейдеров теряют свой инвестированный капитал? Но есть дилерские центры, которые также говорят, что вы потеряете деньги.

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image2


Если такие дилерские центры публикуют информацию о том, сколько трейдеров открыли в них позиции. Надо понимать, что это неверно в ~75% случаев! Что делать с такой информацией?

 
Lilita Bogachkova #:

Если вы думаете, что я пытаюсь кого-то убедить, вы ошибаетесь. Чем больше будет тех, кто подключится и обосновывает свои взгляды, тем лучше для этой темы.


Я с Вами полностью  согласен, поэтому и высказал СОБСТВЕННОЕ мнение...

И логика здесь простая:  Не может нарисованная линия, которая опирается на данные из ИСТОРИИ, давать стабильную прибыль...

Да, возможны проблески в прибыли, примерно так, как и подбрасывание монетки...

 
Lilita Bogachkova #:

Если вы думаете, что я пытаюсь кого-то убедить, вы ошибаетесь. Чем больше будет тех, кто подключится и обосновывает свои взгляды, тем лучше для этой темы.

Для кажого свое. Мне предлагают познакомиться с разными интересными вещами из анализа рынка форекс. О существовании которых я уже забыла в силу инерционности их данных. 

Я не знаю, как конкретный дилерский центр делает, предупреждает или не предупреждает своих клиентов о том, сколько трейдеров теряют свой инвестированный капитал? Но есть дилерские центры, которые также говорят, что вы потеряете деньги.

Если такие дилерские центры публикуют информацию о том, сколько трейдеров открыли в них позиции. Надо понимать, что это неверно в ~75% случаев! Что делать с такой информацией?

В том и дело, что теряют.

Именно по этой причине и появляются сэнсэи, которые не смогли себя реализовать в торговле на рынке, пытаются реализоваться продажей курсов.

Продолжайте.

Вы не пропустили мой пост, может проведёте анализ?

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Есть ли на рынке форекс универсальные уровни поддержки и сопротивления?

Vitaly Muzichenko, 2021.12.18 12:59

Вчера удивительным образом увидел тоже самое, но построено на ренко-барах, картина получилась удачная.

Попробуй-те использовать ренко

P.S. А может, сначала попробовать Heiken Ashi, он также сгладит цену

 
Vitaly Muzichenko #:

В том и дело, что теряют.

Именно по этой причине и появляются сэнсэи, которые не смогли себя реализовать в торговле на рынке, пытаются реализоваться продажей курсов.

Продолжайте.

Вы не пропустили мой пост, может проведёте анализ?


Я смотрела ваше предложение, но еще не ответила. Поэтому я начну с ответа, что для поиска использую только уровни "цены закрытия".  На графике "Heiken-Ashi" цена закрытия рассчитывается следующим образом:

double haClose=(Open[i]+High[i]+Low[i]+Close[i])/4;

Это то же самое, что и:

PRICE_WEIGHTED
 
Average price, (high + low + close + close)/4


Я не использую взвешенную цену, потому что расчетный результат отличается при расчетах для разных периодов времени, в разные периоды времени цена закрытия меняется!

Отмечено красным: «PRICE_WEIGHTED (Средняя цена, (максимум + минимум + закрытие + закрытие) / 4)» в зависимости от выбранного периода времени.

H1

H4

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