Есть ли на рынке форекс универсальные уровни поддержки и сопротивления? - страница 13
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Можно делать выводы об универсальных уровнях сопротивления и поддержки. Уровни, рассчитанные для одного символа, применимы и к другому при условии, что диапазон цен символа совпадает.
Например, уровни, рассчитанные в NZDCAD, соответствуют AUDUSD и так же другим символам.
Если хотите самостоятельно сравнить цены, воспользуйтесь прикрепленным файлом "Pice_from_0_63515_to_0_97342.tpl"
Как понимать - " диапазон цен символа совпадает" ?
Как понимать - " диапазон цен символа совпадает" ?
Минимальная и максимальная цена для символа находятся в диапазоне данных.
Для наглядности первая запись в теме объясняет, что я имею в виду под универсальными уровнями.
Это не имеет никакого отношения к тому, содержат ли эти уровни объем.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Есть ли на рынке форекс универсальные уровни поддержки и сопротивления?
Maxim Kuznetsov, 2021.12.18 13:47
Нету горизонтальных sup/res от иных символов, просто причуды общей синхронности и местной волатильности.
Это именно то, что я хочу проверить: "просто причуды общей синхронности", или существует связь между ценами на которых образуется сопротивление?
Трудно обсуждать тему, если у меня есть данные, о которых я говорю, но у читателей этих данных нет. Таким образом, были записаны уровни периодов времени от M1 до H1 из нескольких символов, что дало в общей сложности сотни тысяч записей. Это делается для того, чтобы проверить, какие из этих уровней повторялись чаще других. Соответственно, то, что повторяется чаще других, является также уровнем, совпадающим в разные периоды времени для разных символов.
Прилагаю файл TXT с данными и скрипт для отображения на графике.
В файле "Data.txt" указаны только цены.
По умолчанию поиск выполняется только по уровням, которые точно совпадают. Изменяя значения в строке 52, вы можете получить больше результатов.
Вы можете использовать скрипт для одновременного выделения разных уровней на графике.
Что такое УРОВЕНЬ П (поддержки ) или С (сопротивления)?...
Это ФАНТАЗИИ конкретного Трейдера с учетом ЕГО понимания рынка.
Могут сработать такие УРОВНИ?... Конечно могут, точно так же как выиграть в лотерею - вполне реальное событие...
На самом деле, ПОВТОРЕНИЕ истории или срабатывание УРОВНЕЙ - событие мало возможное...
И причина здесь простая. ФИНрынки зависят от стольких РАЗНЫХ и ПРОТИВОРЕЧИВЫХ факторов, что повторение уровней - событие не возможное...
Почему до сих пор еще обращают внимание на УРОВНИ?
Да все просто! Очень мало инструментов, которые ДЕЙСТВИТЕЛЬНО работают на рынке... Ну а "на безрыбье и рак..." сгодится...
Прикиньте эффективность УРОВНЕЙ... Без слез смотреть нельзя...
горизонтальные уровни это то что будет работать всегда. почему - поймешь когда торговать научишься
Ну да, ну да...
Наскальная живопись - нарисовал линеечку с бодуна, и ты в огромном плюсе...
ВЕСЕЛО!
Что такое УРОВЕНЬ П (поддержки ) или С (сопротивления)?...
Это ФАНТАЗИИ конкретного Трейдера с учетом ЕГО понимания рынка.
Если вы думаете, что я пытаюсь кого-то убедить, вы ошибаетесь. Чем больше будет тех, кто подключится и обосновывает свои взгляды, тем лучше для этой темы.
Для каждого свое. Мне предлагают познакомиться с разными интересными вещами из анализа рынка форекс. О существовании которых я уже забыла в силу инерционности их данных.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Есть ли на рынке форекс универсальные уровни поддержки и сопротивления?
Renat Akhtyamov, 2021.12.18 12:26
Какой объем на уровнях?
Если объем неизвестен, то это пока только линии без смысла.
Вот когда там будет объем, и если в результате расчета получится текущая цена, то эта штука уже будет заслуживать внимания.
Для начального понимания что такое уровни, изучите такой скрин
Я не знаю, как конкретный дилерский центр делает, предупреждает или не предупреждает своих клиентов о том, сколько трейдеров теряют свой инвестированный капитал? Но есть дилерские центры, которые также говорят, что вы потеряете деньги.
Если такие дилерские центры публикуют информацию о том, сколько трейдеров открыли в них позиции. Надо понимать, что это неверно в ~75% случаев! Что делать с такой информацией?
Если вы думаете, что я пытаюсь кого-то убедить, вы ошибаетесь. Чем больше будет тех, кто подключится и обосновывает свои взгляды, тем лучше для этой темы.
Я с Вами полностью согласен, поэтому и высказал СОБСТВЕННОЕ мнение...
И логика здесь простая: Не может нарисованная линия, которая опирается на данные из ИСТОРИИ, давать стабильную прибыль...
Да, возможны проблески в прибыли, примерно так, как и подбрасывание монетки...
Если вы думаете, что я пытаюсь кого-то убедить, вы ошибаетесь. Чем больше будет тех, кто подключится и обосновывает свои взгляды, тем лучше для этой темы.
Для кажого свое. Мне предлагают познакомиться с разными интересными вещами из анализа рынка форекс. О существовании которых я уже забыла в силу инерционности их данных.
Я не знаю, как конкретный дилерский центр делает, предупреждает или не предупреждает своих клиентов о том, сколько трейдеров теряют свой инвестированный капитал? Но есть дилерские центры, которые также говорят, что вы потеряете деньги.
Если такие дилерские центры публикуют информацию о том, сколько трейдеров открыли в них позиции. Надо понимать, что это неверно в ~75% случаев! Что делать с такой информацией?
В том и дело, что теряют.
Именно по этой причине и появляются сэнсэи, которые не смогли себя реализовать в торговле на рынке, пытаются реализоваться продажей курсов.
Продолжайте.
Вы не пропустили мой пост, может проведёте анализ?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Есть ли на рынке форекс универсальные уровни поддержки и сопротивления?
Vitaly Muzichenko, 2021.12.18 12:59
Вчера удивительным образом увидел тоже самое, но построено на ренко-барах, картина получилась удачная.
Попробуй-те использовать ренкоP.S. А может, сначала попробовать Heiken Ashi, он также сгладит цену
В том и дело, что теряют.
Именно по этой причине и появляются сэнсэи, которые не смогли себя реализовать в торговле на рынке, пытаются реализоваться продажей курсов.
Продолжайте.
Вы не пропустили мой пост, может проведёте анализ?
Я смотрела ваше предложение, но еще не ответила. Поэтому я начну с ответа, что для поиска использую только уровни "цены закрытия". На графике "Heiken-Ashi" цена закрытия рассчитывается следующим образом:
Это то же самое, что и:
Я не использую взвешенную цену, потому что расчетный результат отличается при расчетах для разных периодов времени, в разные периоды времени цена закрытия меняется!
Отмечено красным: «PRICE_WEIGHTED (Средняя цена, (максимум + минимум + закрытие + закрытие) / 4)» в зависимости от выбранного периода времени.