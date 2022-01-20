Есть ли на рынке форекс универсальные уровни поддержки и сопротивления? - страница 20

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Serqey Nikitin #:

Уровень - это горизонтальная линия проведенная через точку...

Допустим мы определили  две уникальные точки НА ИСТОРИИ, и провели через них горизонтальные линии...

1. Как помогут Вам знания этих двух уникальных точек на истории в текущей торговле?

- у Вас поменяется стиль торговли?

- Вы будете постоянно получать прибыль?

2. Для меня загадка, что можно определить на ИСТОРИИ пару точек, которые кардинально изменят мою жизнь...

На данный момент это наиболее прямой ответ на вопрос, что я понимаю под словом "уровень". Все проведенные мной расчеты были направлены на поиск такой закономерности.

 

Полагаю, уровни поддержки и сопротивления являются узлами в замкнутой системе цена – время. Сама система представляет из себя геометрическую фигуру.

 
Lilita Bogachkova #:

На данный момент это наиболее прямой ответ на вопрос, что я понимаю под словом "уровень". Все проведенные мной расчеты были направлены на поиск такой закономерности.

Вы выбрали очень слабую закономерность для своих расчетов... "Универсальных" уровней не существует...

Можно попробовать определить частные случаи и модели с построением уровней, и все равно вероятность их прибыльной работы будет чуть выше 50%...

 
lesnik17 #:

Полагаю, уровни поддержки и сопротивления являются узлами в замкнутой системе цена – время. Сама система представляет из себя геометрическую фигуру.

О, я рада, что читатель создал учетную запись пользователя, чтобы разместить здесь свой первый комментарий.

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Что касается темы, я тоже так думаю

 

Именно на универсальных уровнях крупные игроки ловят ликвидность в противоположную сторону ожидающих.

Естественно не в каждом случае, а в совпадении спроса по времени.

Сами уровни существуют, но не дают 100% гарантию отбоя от уровня.

Это могут быть повторяющиеся исторические минимумы или максимумы, или например, круглые уровни...

 
Serqey Nikitin #:

Вы выбрали очень слабую закономерность для своих расчетов... "Универсальных" уровней не существует...

Можно попробовать определить частные случаи и модели с построением уровней, и все равно вероятность их прибыльной работы будет чуть выше 50%...

Не нужно соревноваться с мнениями: хорошо, а вот это лучше. Я никогда не говорила, что уровень - это что-то уникальное и только его можно использовать на рынке форекс. Это дополнение, чтобы увидеть, близка ли цена к этому уровню.

EURUSDM15

 
Пётр Куприянов #:
Автор, почитай информацию про маржинальные зоны и опционные уровни. Очень много интересного там найдёшь😅

кстати почитал то, что положили в интернет

интересно, но ....

маржинальные зоны не там

---

опровержение?

вот:

маржа нужна? - да, нужна.

но ее не бывает ровно столько, а бывает раз в 10-100-1000 и т.д. больше

поэтому поиск чужого маржинколла не есть маржинальная зона
 
Lilita Bogachkova #:

Чтобы понять, читаете об «образовании, основанном на компетенциях»

Компетенция - это, прежде всего, общая способность и готовность личности к деятельности, основанные на знаниях и опыте, которые приобретены благодаря обучению, ориентированы на самостоятельное участие личности в учебно познавательном процессе и направлены на ее успешную интеграцию в социум.

Следовательно, цель - дать направление, куда смотреть, а не ответ.

Уже проходили. Цель - ничто, движение - всё. 

 
Алексей Тарабанов #:

Уже проходили. Цель - ничто, движение - всё. 

Чтобы куда-то двигаться, нужны базовые знания. Тут не поспоришь, нужен учитель, который ложкой положит тебе в рот эти знания.

Однако подход к обучению компетенциям - лучшее решение для дальнейшего развития, если есть мотивация к получению знаний.

 
Lilita Bogachkova #:

Чтобы куда-то двигаться, нужны базовые знания. Тут не поспоришь, нужен учитель, который ложкой положит тебе в рот эти знания.

Однако подход к обучению компетенциям - лучшее решение для дальнейшего развития, если есть мотивация к получению знаний.

Мне понравилось: " ... подход к обучению компетенциям ... " - это что? 

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