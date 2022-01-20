Есть ли на рынке форекс универсальные уровни поддержки и сопротивления? - страница 20
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Уровень - это горизонтальная линия проведенная через точку...
Допустим мы определили две уникальные точки НА ИСТОРИИ, и провели через них горизонтальные линии...
1. Как помогут Вам знания этих двух уникальных точек на истории в текущей торговле?
- у Вас поменяется стиль торговли?
- Вы будете постоянно получать прибыль?
2. Для меня загадка, что можно определить на ИСТОРИИ пару точек, которые кардинально изменят мою жизнь...
На данный момент это наиболее прямой ответ на вопрос, что я понимаю под словом "уровень". Все проведенные мной расчеты были направлены на поиск такой закономерности.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Есть ли на рынке форекс универсальные уровни поддержки и сопротивления?
Lilita Bogachkova, 2021.12.21 08:32
Это уровни, на которых цена возвращается и возвращается до тех пор, пока они не будут преодолены.
Полагаю, уровни поддержки и сопротивления являются узлами в замкнутой системе цена – время. Сама система представляет из себя геометрическую фигуру.
На данный момент это наиболее прямой ответ на вопрос, что я понимаю под словом "уровень". Все проведенные мной расчеты были направлены на поиск такой закономерности.
Вы выбрали очень слабую закономерность для своих расчетов... "Универсальных" уровней не существует...
Можно попробовать определить частные случаи и модели с построением уровней, и все равно вероятность их прибыльной работы будет чуть выше 50%...
Полагаю, уровни поддержки и сопротивления являются узлами в замкнутой системе цена – время. Сама система представляет из себя геометрическую фигуру.
О, я рада, что читатель создал учетную запись пользователя, чтобы разместить здесь свой первый комментарий.
Что касается темы, я тоже так думаю
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Есть ли на рынке форекс универсальные уровни поддержки и сопротивления?
lesnik17, 2021.12.21 10:01
уровни поддержки и сопротивления являются узлами в замкнутой системе цена – время.
Именно на универсальных уровнях крупные игроки ловят ликвидность в противоположную сторону ожидающих.
Естественно не в каждом случае, а в совпадении спроса по времени.
Сами уровни существуют, но не дают 100% гарантию отбоя от уровня.
Это могут быть повторяющиеся исторические минимумы или максимумы, или например, круглые уровни...
Вы выбрали очень слабую закономерность для своих расчетов... "Универсальных" уровней не существует...
Можно попробовать определить частные случаи и модели с построением уровней, и все равно вероятность их прибыльной работы будет чуть выше 50%...
Не нужно соревноваться с мнениями: хорошо, а вот это лучше. Я никогда не говорила, что уровень - это что-то уникальное и только его можно использовать на рынке форекс. Это дополнение, чтобы увидеть, близка ли цена к этому уровню.
Автор, почитай информацию про маржинальные зоны и опционные уровни. Очень много интересного там найдёшь😅
кстати почитал то, что положили в интернет
интересно, но ....
маржинальные зоны не там
---
опровержение?
вот:
маржа нужна? - да, нужна.
но ее не бывает ровно столько, а бывает раз в 10-100-1000 и т.д. большепоэтому поиск чужого маржинколла не есть маржинальная зона
Чтобы понять, читаете об «образовании, основанном на компетенциях»
Компетенция - это, прежде всего, общая способность и готовность личности к деятельности, основанные на знаниях и опыте, которые приобретены благодаря обучению, ориентированы на самостоятельное участие личности в учебно познавательном процессе и направлены на ее успешную интеграцию в социум.
Следовательно, цель - дать направление, куда смотреть, а не ответ.
Уже проходили. Цель - ничто, движение - всё.
Уже проходили. Цель - ничто, движение - всё.
Чтобы куда-то двигаться, нужны базовые знания. Тут не поспоришь, нужен учитель, который ложкой положит тебе в рот эти знания.
Однако подход к обучению компетенциям - лучшее решение для дальнейшего развития, если есть мотивация к получению знаний.
Чтобы куда-то двигаться, нужны базовые знания. Тут не поспоришь, нужен учитель, который ложкой положит тебе в рот эти знания.
Однако подход к обучению компетенциям - лучшее решение для дальнейшего развития, если есть мотивация к получению знаний.
Мне понравилось: " ... подход к обучению компетенциям ... " - это что?