Есть ли на рынке форекс универсальные уровни поддержки и сопротивления? - страница 3
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там слабый по разуму вид,
а если его даже наша Даша сравнивает, и брыкается
Только человек, не работавший с животными, может представить животных дураками.
Несмотря на стереотипное сравнение, постарайтесь выжить, как животные, в среде, где у вас не будет технологического преимущества.По сути, форекс - это также среда, в которой у большинства участников нет технических преимуществ. Таким образом, на рынке форекс проигрывать деньги - это как жизнь: когда они заканчивается, жизни приходит конец.
Есть такие уровни. Смотря от чего исходить и как их применять (сценарий, дальность, накопление, толщина)
Только человек, не работавший с животными, может представить животных дураками.
Несмотря на стереотипное сравнение, постарайтесь выжить, как животные, в среде, где у вас не будет технологического преимущества.По сути, форекс - это также среда, в которой у большинства участников нет технических преимуществ. Таким образом, на рынке форекс проигрывать деньги - это как жизнь: когда они заканчивается, жизни приходит конец.
похоже у вас питомник, мне нравится такие
знаю, что хищники живут в в 1-4 раза больше живут в неволе
и знаю о правилах, новых.
Ради интереса я выделила уровни USDCHF желтым, чтобы найти их на графике USDCHF.
Для USDCHF это были важные уровни, интересно, как EURUSD будет вести себя вблизи этого ценового уровня?
на форексе есть даже регулярные (хоть и слабые) уровни поддержки/сопротивления
и это не апофения (я художник, я так вижу) - это статистика. Некоторые уровни цена пересекает чаще чем другие. Не настолько чтобы забабахать на этом несметный грааль (5-12%), но достаточно чтобы принимать это во внимание
Вы проверили, как эти уровни работают с другими символами, чей ценовой диапазон соответствует этим уровням?
Вы проверили, как эти уровни работают с другими символами, чей ценовой диапазон соответствует этим уровням?
Я слишком хорошо знаю элементарную математику чтобы ожидать что горизонтальный уровень одного инструмента будет столь-же горизонтальным у другого.
Я слишком хорошо знаю элементарную математику чтобы ожидать что горизонтальный уровень одного инструмента будет столь-же горизонтальным у другого.
Откажемся от расчета с символами. Предположим, существует ценовой уровень, на котором произошла корректировка одного символа. Вы думаете, это не актуально для другого символа? Вы можете прокомментировать, почему?
Я слишком хорошо знаю элементарную математику чтобы ожидать что горизонтальный уровень одного инструмента будет столь-же горизонтальным у другого.
И не только не горизонтальный, так же и не по прямой)
Откажемся от расчета с символами. Предположим, существует ценовой уровень, на котором произошла корректировка одного символа. Вы думаете, это не актуально для другого символа? Вы можете прокомментировать, почему?
Актуально то будет, но вот степень воздействия может быть разной. Факторы / события воздействующие на цену имеют разную значимость для различных инструментов. При том, что воздействие все равно оказывают.
И не только не горизонтальный, так же и не по прямой)
Думаю, тут недоразумение, горизонтальные линии - это всего лишь способ разметки.
Вы могли рисовать квадраты, треугольники и так далее.