Есть ли на рынке форекс универсальные уровни поддержки и сопротивления? - страница 22
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а по делу?
Green handsome выше описал, можно оптить любые уровни, волшебных чисел не бывает.
Green handsome выше описал, можно оптить любые уровни, волшебных чисел не бывает.
да он чуть не проболтался откуда берутся уровни :-)
Green handsome выше описал, можно оптить любые уровни, волшебных чисел не бывает.
Технический анализ - это все данные с графика цены, и больше ниоткуда.
Вот как я вибрирую
2. Согласованность уровней с другими финансовыми инструментами.
Не буду сейчас рассматривать первый вопрос. В предыдущих постах было много информации на эту тему.
Вот график цены AUDUSD с некоторыми уровнями:
Те же уровни для AUDCHF D1
Те же уровни для AUDCHF W1
Те же уровни для NZDUSD D1
Те же уровни для NZDUSD W1
Так как наставники на этом форуме ведут борьбу с дезинформацией, что несомненно хорошо. То в результате этой борьбы все, что не исследовано этими наставниками, признается дезинформацией. И в эту категорию также входят уровни, в том числе универсальные уровни.
Наверно не те же самые, а рассчитанные по той же вероятности или технике скопления на одной и той же цене каждой пары... что и так на глаз легко определяется, при наложении фибо частенько совпадает... и это не деза, а азы познания... потом паттерны пойдут, а уж после всех изысканий придет интуиция или чуйка, кому как кажется куда пойдет цена, так и быстро принимается решение... кто в долгосрок может предугадать, а кому и внутри дня неплохо удается навариться...))
как сказал один юморист: Форекс что женщина, если долго просить и даже умолять о взаимности, то со временем начинает хорошо... ээээ... вознаграждать... так сказать, на большую и светлую любовь отвечает взаимностью...
Наверно не те же самые, а рассчитанные по той же вероятности или технике скопления на одной и той же цене каждой пары...
Уровни рассчитываются в AUDUSD, остальные символы просто размещаются на этом графике, который содержит линии, которыми отмечены уровни AUDUSD.
Может быть, я не поняла вашей мысли, но повторюсь. В примере уровни рассчитываются только в AUDUSD
Прикрепляю файл шаблона, чтобы желающие могли сами убедиться.
Уровни рассчитываются в AUDUSD, остальные символы просто размещаются на этом графике, который содержит линии, которыми отмечены уровни AUDUSD.
Может быть, я не поняла вашей мысли, но повторюсь. В примере уровни рассчитываются только в AUDUSD
Прикрепляю файл шаблона, чтобы желающие могли сами убедиться.
вы же должны понимать что все графики масштабируются и как при этом цены, скопление котир на одном уровне одной пары, могут совпадать со скоплениями, так сказать, с камнями преткновения на других ценах и парах... не знаю... тут вообще похоже притягиваете за уши...