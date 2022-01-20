Есть ли на рынке форекс универсальные уровни поддержки и сопротивления? - страница 22

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Алексей Тарабанов #:

а по делу? 

Green handsome выше описал, можно оптить любые уровни, волшебных чисел не бывает.

 
transcendreamer #:

Green handsome выше описал, можно оптить любые уровни, волшебных чисел не бывает.

да он чуть не проболтался откуда берутся уровни :-)

 
transcendreamer #:

Green handsome выше описал, можно оптить любые уровни, волшебных чисел не бывает.

Технический анализ - это все данные с графика цены, и больше ниоткуда. 

 
нет ничего твердого в будущем...все предположительно, все облачно и эфимерно... истина всегда рядом... надо и исходить из этого... меня всегда поражает, как умудряются вычислить с точностью до 0.000100 когда цена развернется... а не достаточно ли знать, что она развернется в этом ограниченном облаке и не влезать на хаях или низах, а смотреть за новостями... ну и прочими прогнозами по движухе индексов, хотелок от ФРС и прочих доу джонсов... такое впечатление, что мало кто читал "ТОрговый хоас" я лично уже несколько раз перечитывал... вдохновляет как-то он своей простотой...
 
Lilita Bogachkova #:

Вот как я вибрирую

Хм...
 
Вопрос состоит из двух частей.
1. Условия нахождения уровней как таковые;

2. Согласованность уровней с другими финансовыми инструментами.

Не буду сейчас рассматривать первый вопрос. В предыдущих постах было много информации на эту тему.

Вот график цены AUDUSD с некоторыми уровнями:

AUDUSDDaily


Те же уровни для AUDCHF D1

AUDCHFDaily


Те же уровни для AUDCHF W1

AUDCHFWeekly


Те же уровни для NZDUSD D1

NZDUSDDaily


Те же уровни для NZDUSD W1

NZDUSDWeekly


Так как наставники на этом форуме ведут борьбу с дезинформацией, что несомненно хорошо. То в результате этой борьбы все, что не исследовано этими наставниками, признается дезинформацией. И в эту категорию также входят уровни, в том числе универсальные уровни.

 

Наверно не те же самые, а рассчитанные по той же вероятности или технике скопления на одной и той же цене каждой пары... что и так на глаз легко определяется, при наложении фибо частенько совпадает... и это не деза, а азы познания... потом паттерны пойдут, а уж после всех изысканий придет интуиция или чуйка, кому как кажется куда пойдет цена, так и быстро принимается решение... кто в долгосрок может предугадать, а кому и внутри дня неплохо удается навариться...))

как сказал один юморист: Форекс что женщина, если долго просить и даже умолять о взаимности, то со временем начинает хорошо... ээээ... вознаграждать... так сказать, на большую и светлую любовь отвечает взаимностью...

 
Сергей Криушин #:
Наверно не те же самые, а рассчитанные по той же вероятности или технике скопления на одной и той же цене каждой пары... 

Уровни рассчитываются в AUDUSD, остальные символы просто размещаются на этом графике, который содержит линии, которыми отмечены уровни AUDUSD.

Может быть, я не поняла вашей мысли, но повторюсь. В примере уровни рассчитываются только в AUDUSD


Прикрепляю файл шаблона, чтобы желающие могли сами убедиться.

Файлы:
audusd_levels.tpl  12 kb
 
Все уровни предположительны,и индикаторы которые на маркете продают в основном не проходят проверку даже в тестировании.Из за этого и мало активации(этих индикаторов)Не один индикатор уровней не прошел проверку на флет.Что на маркете что бесплатные.А еще есть подозрение,что платные индикаторы уровней,создаються на основе бесплатных тех которые есть в терминале(ну например фибоначи)А потом просто расскрашиваються для продажи.На тесте у меня были и за 100 $,и за 30$ .Они показали равный результат.Более нормального индикатора уровней не найти даже за 100$(ну что бы он не попадал фо флет хотя бы дня 3)Так что если заказать,на фрилансе такой индюк скажем за 150$ вы не чего не получите.Так как условие не попадания во флет хотя бы в течении 3 дней...они не пройдут.
 
Lilita Bogachkova #:

Уровни рассчитываются в AUDUSD, остальные символы просто размещаются на этом графике, который содержит линии, которыми отмечены уровни AUDUSD.

Может быть, я не поняла вашей мысли, но повторюсь. В примере уровни рассчитываются только в AUDUSD


Прикрепляю файл шаблона, чтобы желающие могли сами убедиться.

вы же должны понимать что все графики масштабируются и как при этом цены, скопление котир на одном уровне одной пары,  могут совпадать со скоплениями, так сказать, с камнями преткновения на других ценах и парах... не знаю... тут вообще похоже притягиваете за уши...

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