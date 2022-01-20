Есть ли на рынке форекс универсальные уровни поддержки и сопротивления? - страница 4
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Думаю, тут недоразумение, горизонтальные линии - это всего лишь способ разметки.
Вы могли рисовать квадраты, треугольники и так далее.
Нет, имеется ввиду, что уровень поддержки будет по наклонной и может быть с кривизной во времени.Горизонтальным он будет достаточно короткое время.
На данный момент EURUSD остановился на USDCHF: 28.12.2007 16:00, линия поддержки сопротивления.
Вот и интересно, цена остановилась на таких уровнях или нет?
Нет, имеется ввиду, что уровень поддержки будет по наклонной и может быть с кривизной во времени.Горизонтальным он будет достаточно короткое время.
Я не думаю, что сопротивление горизонтально. Идея состоит в том, если цена будет продолжать снижаться, остановится ли она на AUDNZD : 12.06.2007 00:00.
Откажемся от расчета с символами. Предположим, существует ценовой уровень, на котором произошла корректировка одного символа. Вы думаете, это не актуально для другого символа? Вы можете прокомментировать, почему?
в момент когда один символ, скажем EURUSD встречает сопротивление, по другим символам тоже будут эффекты. Но это именно в момент времени, а не в уровне цены.
скажем был разворот на EURUSD=X и мы очень обоснованно решили что это сильное сопротивление, то есть там интересы,чей-то айсберг и толпа лимиток. При этом EURAUD тоже повернулся на уровне Y
будет ли сопротивление на EURAUD на уровне Y ? скорее нет, чем да - его поведение в момент установки уровня зависело от сильной валюты EUR, а не собственных объёмов.
когда EURAUD ввернётся к Y , евробакс будет на совсем новых позициях
в момент когда один символ, скажем EURUSD встречает сопротивление, по другим символам тоже будут эффекты. Но это именно в момент времени, а не в уровне цены.
скажем был разворот на EURUSD=X и мы очень обоснованно решили что это сильное сопротивление, то есть там интересы,чей-то айсберг и толпа лимиток. При этом EURAUD тоже повернулся на уровне Y
будет ли сопротивление на EURAUD на уровне Y ? скорее нет, чем да - его поведение в момент установки уровня зависело от сильной валюты EUR, а не собственных объёмов.
когда EURAUD ввернётся к Y , евробакс будет на совсем новых позициях
Точно.
Но я думаю, что то, что я говорю, неправильно истолковывается. В этом случае рассматривается конкретная цена. Отсутствие уровня цен для другого символа никак не влияет на его движение. Например, EURUSD достигает некоторого уровня, но в то же время EURAUD продолжает движение, пока не достигнет другого уровня. Как уже упоминалось, в этом случае рассматривается конкретная цена сопротивления или поддержки.
Точно.
Но я думаю, что то, что я говорю, неправильно истолковывается. В этом случае рассматривается конкретная цена. Отсутствие уровня цен для другого символа никак не влияет на его движение. Например, EURUSD достигает некоторого уровня, но в то же время EURAUD продолжает движение, пока не достигнет другого уровня. Как уже упоминалось, в этом случае рассматривается конкретная цена сопротивления или поддержки.
есть смысл сравнивать инструменты, но сравнения надо начинать с основного из них, тоесть с индекса доллара, тогда картина будет более понятной)
Совершенно непонятно, зачем пытаться распознать уровень пары по уровням других пар. Уровни элементарно читаются невооружённым глазом и легко распознаются несложными индикаторами, для этого не нужны мультивалютные индикаторы.
Другое дело, как оценить дальнейшее движение после достижения уровня. Здесь привлечение данных о поведении других инструментов,- фактически - арбитраж, но в моменте.
Я использовал такой приём в 2008, когда нормальный арбитраж уже был недоступен, но можно было опередить дилера за счёт скорости распознавания, куда идём.
Назвал я эту мульку "Технический инсайд" - аналог работы на инсайдерской информации, не имея её источника. Просто, я знаю (понимаю), как они принимают решения, но реагирую быстрее.
Могу чего-нибудь выложить, но это уже не актуально, дела давно минувших дней.
Совершенно непонятно, зачем пытаться распознать уровень пары по уровням других пар. Уровни элементарно читаются невооружённым глазом и легко распознаются несложными индикаторами, для этого не нужны мультивалютные индикаторы.
Другое дело, как оценить дальнейшее движение после достижения уровня. Здесь привлечение данных о поведении других инструментов,- фактически - арбитраж, но в моменте.
Я использовал такой приём в 2008, когда нормальный арбитраж уже был недоступен, но можно было опередить дилера за счёт скорости распознавания, куда идём.
Назвал я эту мульку "Технический инсайд" - аналог работы на инсайдерской информации, не имея её источника. Просто, я знаю (понимаю), как они принимают решения, но реагирую быстрее.
Уровень на то и уровень, потому что чаще непробиваем и недостижим.
Отчего же?Есть хоть один участник обсуждения, который не видит, что цена пришла на уровень и на нём осталась. Так каждый день в это время происходит.