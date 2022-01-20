Есть ли на рынке форекс универсальные уровни поддержки и сопротивления? - страница 24
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Я думаю, что ошибка заключается в том, что вы не определили, чего вы ожидаете, когда речь идет о флетовой цене.
Нет я конкретно определил,это не определяют создатели платных индикаторов,на основе бесплатных.А я все определил.
любой канал можно определить темной зоной, хоть по фракталам, хоть на расстоянии от машки или от Pivota... но нужно понимать, что флет это 80% всего движения цены и никто конкретно не знает, когда цена перейдет в тренд...флет это да засада, на котором и теряются все деньги...если б знать, когда цена рванет в тренд без остановки... это как знать прикуп или тот же грааль...
любой канал можно определить темной зоной, хоть по фракталам, хоть на расстоянии от машки или от Pivota... но нужно понимать, что флет это 80% всего движения цены и никто конкретно не знает, когда цена перейдет в тренд...флет это да засада, на котором и теряются все деньги...если б знать, когда цена рванет в тренд без остановки... это как знать прикуп или тот же грааль...
2. Согласованность уровней с другими финансовыми инструментами.
Не буду сейчас рассматривать первый вопрос. В предыдущих постах было много информации на эту тему.
Вот график цены AUDUSD с некоторыми уровнями:
Те же уровни для AUDCHF D1
Те же уровни для AUDCHF W1
Те же уровни для NZDUSD D1
Те же уровни для NZDUSD W1
Так как наставники на этом форуме ведут борьбу с дезинформацией, что несомненно хорошо. То в результате этой борьбы все, что не исследовано этими наставниками, признается дезинформацией. И в эту категорию также входят уровни, в том числе универсальные уровни.
Лилита, согласованность финансовых инструментов вообще и в том числе согласованность уровней этих финансовых инструментов - давно секрет полишинеля. Нет сейчас арбитража, а Вы его ищете. Если на миллисекундах что-то успеете сделать, то Вам очень повезло. Не верите? Зайдите в любой Ваш банк поблизости и посмотрите курс валюты Вашей страны к доллару и к евро, разделите одно на другое и получите EURUSD с форекса. А если аргументы взаимно однозначно линейно связаны и их функции линейно взаимозависимы, то их функции (уровни) - тоже. Пустышку тянете. Если хотите всё равно копать, могу прислать кое какие материалы, но это - лет 12 назад, когда я успевал зарабатывать на арбитраже за 40 минут, а теперь миллисекунды.
Лилита, согласованность финансовых инструментов вообще и в том числе согласованность уровней этих финансовых инструментов - давно секрет полишинеля. Нет сейчас арбитража, а Вы его ищете. Если на миллисекундах что-то успеете сделать, то Вам очень повезло. Не верите? Зайдите в любой Ваш банк поблизости и посмотрите курс валюты Вашей страны к доллару и к евро, разделите одно на другое и получите EURUSD с форекса. А если аргументы взаимно однозначно линейно связаны и их функции линейно взаимозависимы, то их функции (уровни) - тоже. Пустышку тянете. Если хотите всё равно копать, могу прислать кое какие материалы, но это - лет 12 назад, когда я успевал зарабатывать на арбитраже за 40 минут, а теперь миллисекунды.
Во-первых, насколько я понимаю, читатели не станут углубляться в идею универсальных уровней, потому что об этом не пишут другие. Так что мы все время говорим об одном и том же, не двигаясь вперед.
Во-вторых, я ищу уровни, актуальные для нескольких валют, и если я их нахожу, то считаю, что именно такие ценовые уровни могут указывать на смену направления цены.
Например, на графике NZDUSD желтые линии показывают уровни, найденные для NZDUSD. А вот зеленые линии обозначают уровни, найденные для AUDUSD. Соответственно там, где такие уровни максимально совпадают, ищу изменение направления движения цены.
Вся идея строится на том, что есть цены, которые как горы перед рекой, из-за которых меняется течение реки.
Лилита, согласованность финансовых инструментов вообще и в том числе согласованность уровней этих финансовых инструментов - давно секрет полишинеля. Нет сейчас арбитража, а Вы его ищете. Если на миллисекундах что-то успеете сделать, то Вам очень повезло. Не верите? Зайдите в любой Ваш банк поблизости и посмотрите курс валюты Вашей страны к доллару и к евро, разделите одно на другое и получите EURUSD с форекса. А если аргументы взаимно однозначно линейно связаны и их функции линейно взаимозависимы, то их функции (уровни) - тоже. Пустышку тянете. Если хотите всё равно копать, могу прислать кое какие материалы, но это - лет 12 назад, когда я успевал зарабатывать на арбитраже за 40 минут, а теперь миллисекунды.
есть арбитраж, только очень запутано, ну и не вечно зарабатывающий
а уровни..... ???
да вот они, воОот !!! (где кружочек, там открыл покупку, на реале) :
цена сразу же погнала против покупки, и не растет выше цены открытия ордера
засуньте все любые другие сказки, умозаключения, индикаторы и формулы знаете куда?
потому что у ликвидного .рокера будет всегда так, как на скрине и никак иначе
остальное - кухни
;)))
Во-первых, насколько я понимаю, читатели не станут углубляться в идею универсальных уровней, потому что об этом не пишут другие. Так что мы все время говорим об одном и том же, не двигаясь вперед.
Во-вторых, я ищу уровни, актуальные для нескольких валют, и если я их нахожу, то считаю, что именно такие ценовые уровни могут указывать на смену направления цены.
Например, на графике NZDUSD желтые линии показывают уровни, найденные для NZDUSD. А вот зеленые линии обозначают уровни, найденные для AUDUSD. Соответственно там, где такие уровни максимально совпадают, ищу изменение направления движения цены.
Вся идея строится на том, что есть цены, которые как горы перед рекой, из-за которых меняется течение реки.
Позвольте поинтересоваться, чем ваши "универсальные уровни", лучше этого индикатора?
Или этого индикатора "фрактальных зон"
Какой комментарий вы хотите? Добавьте код индикаторов, и я отвечу.
Какой комментарий вы хотите? Добавьте код индикаторов, и я отвечу.
Я не в смысле кода. Я в смысле того, что они показывают точно такие же уровни как у вас. И чем ваш индикатор лучше?