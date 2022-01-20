Есть ли на рынке форекс универсальные уровни поддержки и сопротивления? - страница 12

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Renat Akhtyamov #:
Многовато уровней. ....

Цель заключалась в том, чтобы показать, что они (универсальные) существуют. Если бы я могла найти один или, скажем, три уровня, я бы сказала, что этого недостаточно, чтобы делать выводы. 

 

Но теперь необходимо понять, имеют ли значение такие универсальные уровни цен? 

Например, те же уровни, но другой символ.

USDCAD

USDCADH4


AUDNZD

AUDNZDDaily


AUDCAD

AUDCADDaily


NZDCAD

NZDCADH4


Кроме того, к предоставленной информации следует относиться критически, поскольку это всего лишь проверка. Сопоставление или оптимизация не выполнялись. И что немаловажно, эти уровни выбираются из расчета EURUSD. Так что это как раз те уровни, которые соответствовали паре EURUSD.

 
Renat Akhtyamov #:
Ну и еще раз потом он же выбил десятку, то есть опять верно, задавшись вопросом - что есть стакан?
Я миллион раз тут писал - это всего лишь фисташки к пиву, отличительная черта, бижутерия биржи, с единственной целью - отличаться от форекс, не более.

Если говорить о существующих объемах, актуально ли использовать биржевые объемы в стакане для расчета средней цены? 

На изображениях ниже показано, что EURUSD отрицательно коррелирует с индексом USD (custom), который рассчитывается из: 50.14348112*pow(ask(EURUSD),-0.576)*pow(USDJPY,0.136)*pow(ask(GBPUSD),-0.119)*pow(USDCAD,0.091)*pow(USDSEK,0.042)*pow(USDCHF,0.036)

По сути, евро - это тот же "custom" индекс доллара США,только с отрицательной корреляцией.

В индикаторах использован custom USD index, расчетный период D1

EURUSDM5


В индикаторах использован индекс доллара США от Market Watch, расчетный период D1

EURUSDM5b


В индикаторах использован custom USD index, расчетный период W1

EURUSDH1b


В индикаторах использован  индекс доллара США от Market Watch, расчетный период W1

EURUSDH1


Какой объем торгов отображается в стакане для индекса USD и EURUSD соответственно: EURUSD или USDJPY или GBPUSD или USDCAD или USDSEK или USDCHF?

 
Lilita Bogachkova #:

Если говорить о существующих объемах, актуально ли использовать биржевые объемы в стакане для расчета средней цены? 

На изображениях ниже показано, что EURUSD отрицательно коррелирует с индексом USD (custom), который рассчитывается из: 50.14348112*pow(ask(EURUSD),-0.576)*pow(USDJPY,0.136)*pow(ask(GBPUSD),-0.119)*pow(USDCAD,0.091)*pow(USDSEK,0.042)*pow(USDCHF,0.036)

По сути, евро - это тот же "custom" индекс доллара США,только с отрицательной корреляцией.

В индикаторах использован custom USD index, расчетный период D1


В индикаторах использован индекс доллара США от Market Watch, расчетный период D1


В индикаторах использован custom USD index, расчетный период W1



В индикаторах использован  индекс доллара США от Market Watch, расчетный период W1


Какой объем торгов отображается в стакане для индекса USD и EURUSD соответственно: EURUSD или USDJPY или GBPUSD или USDCAD или USDSEK или USDCHF?

Как говорится, ясный перец!

Никогда не пробовали делить единицу на котировку?

Так вот, в EURUSD, USD - знаменатель.

 
Renat Akhtyamov #:

Как говорится, ясный перец!

Никогда не пробовали делить единицу на котировку?

Так вот, в EURUSD, USD - знаменатель.

надысь начал возвращаться к старым идеям про валютные корзины, 

просто глядя по доступным к лицезрению объёмам спроса:

такие-же соотношения по прочим доступным DC. Что на наводит на разные мысли :-) 

и конечно любой валютный индекс/корзина будет коррелироваться (прямо/обратно) с EURUSD, тут никуда не деться - просто EUR основная торгуемая валюта после USD, она в любом индексе будет присутствовать (хотя-бы через фоловеров а-ля GBP, CHF)

 

Можно делать выводы об универсальных уровнях сопротивления и поддержки. Уровни, рассчитанные для одного символа, применимы и к другому при условии, что диапазон цен символа совпадает. 

Например, уровни, рассчитанные в NZDCAD, соответствуют AUDUSD и так же другим символам.

AUDUSDH4


Если хотите самостоятельно сравнить цены, воспользуйтесь прикрепленным файлом "Pice_from_0_63515_to_0_97342.tpl"

Файлы:
Pice_from_0_63515_to_0_97342.tpl  32 kb
 
Lilita Bogachkova #:

Можно делать выводы об универсальных уровнях сопротивления и поддержки. Уровни, рассчитанные для одного символа, применимы и к другому при условии, что диапазон цен символа совпадает. 

Например, уровни, рассчитанные в NZDCAD, соответствуют AUDUSD и так же другим символам.


Если хотите самостоятельно сравнить цены, воспользуйтесь прикрепленным файлом "Pice_from_0_63515_to_0_97342.tpl"

Какой объем на уровнях?

Если объем неизвестен, то это пока только линии без смысла.

Вот когда там будет объем, и если в результате расчета получится текущая цена, то эта штука уже будет заслуживать внимания.

Для начального понимания что такое уровни, изучите такой скрин


[Удален]  
Lilita Bogachkova:

Вопрос: "Есть ли на рынке форекс универсальные уровни поддержки и сопротивления?" 

Под универсальной поддержкой и сопротивлением я подразумеваю уровень, который был создан в другое время, другим финансовым инструментом, но связан с текущим моментом и выбранным символом.

Например, уровень поддержки и сопротивления EURUSD, рассчитанный с помощью символа USDCHF : 28.12.2007 16:00.



Или, уровень поддержки и сопротивления EURUSD, рассчитанный с помощью символа AUDNZD : 08.05.1997 00:00.


Или, уровень поддержки и сопротивления EURUSD, рассчитанный с помощью символа AUDNZD : 12.06.2007 00:00.


Или, уровень поддержки и сопротивления EURUSD, рассчитанный с помощью символа USDCAD : 30.10.2006 00:00.


Или, уровень поддержки и сопротивления EURUSD, рассчитанный с помощью символа EURUSD: 13.03.1997 00:00.


Или, уровень поддержки и сопротивления EURUSD, рассчитанный с помощью символа USDCHF: 16.12.2004 08:00.


Или, уровень поддержки и сопротивления EURUSD, рассчитанный с помощью символа USDCAD: 12.03.2007 08:00.


Так выглядит график EURUSD, где уровни поддержки и сопротивления рассчитываются для разных символов с использованием истории, доступной для каждого символа.


Есть, например вот 
 
Lilita Bogachkova #:

Можно делать выводы об универсальных уровнях сопротивления и поддержки. Уровни, рассчитанные для одного символа, применимы и к другому при условии, что диапазон цен символа совпадает. 

Например, уровни, рассчитанные в NZDCAD, соответствуют AUDUSD и так же другим символам.

Если хотите самостоятельно сравнить цены, воспользуйтесь прикрепленным файлом "Pice_from_0_63515_to_0_97342.tpl"

Вчера удивительным образом увидел тоже самое, но построено на ренко-барах, картина получилась удачная.

Попробуй-те использовать ренко

P.S. А может, сначала попробовать Heiken Ashi, он также сгладит цену
 

схожими поддержки-сопротивления кажутся только от того что символы синхронизованы по времени. Они имеют пики и спады активности торговли в одно и тоже время.

Физического/финансового/психологического смысла они (будучи перенесены на другой символ) не имеют. 

чтобы не было "апофенией", которой оно сейчас является, любые свои наблюдалки и действия над ними надо объяснять от физичной модели.

И всегда неумолимая бритва оккама - если наблюдаемое можно объяснить в известных категориях, то ненадо выдумывать новые.

Нету горизонтальных sup/res от иных символов, просто причуды общей синхронности и местной волатильности. 

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