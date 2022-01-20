Есть ли на рынке форекс универсальные уровни поддержки и сопротивления? - страница 12
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Многовато уровней. ....
Цель заключалась в том, чтобы показать, что они (универсальные) существуют. Если бы я могла найти один или, скажем, три уровня, я бы сказала, что этого недостаточно, чтобы делать выводы.
Но теперь необходимо понять, имеют ли значение такие универсальные уровни цен?
Например, те же уровни, но другой символ.
USDCAD
AUDNZD
AUDCAD
NZDCAD
Кроме того, к предоставленной информации следует относиться критически, поскольку это всего лишь проверка. Сопоставление или оптимизация не выполнялись. И что немаловажно, эти уровни выбираются из расчета EURUSD. Так что это как раз те уровни, которые соответствовали паре EURUSD.
Если говорить о существующих объемах, актуально ли использовать биржевые объемы в стакане для расчета средней цены?
На изображениях ниже показано, что EURUSD отрицательно коррелирует с индексом USD (custom), который рассчитывается из: 50.14348112*pow(ask(EURUSD),-0.576)*pow(USDJPY,0.136)*pow(ask(GBPUSD),-0.119)*pow(USDCAD,0.091)*pow(USDSEK,0.042)*pow(USDCHF,0.036)
По сути, евро - это тот же "custom" индекс доллара США,только с отрицательной корреляцией.
В индикаторах использован custom USD index, расчетный период D1
В индикаторах использован индекс доллара США от Market Watch, расчетный период D1
В индикаторах использован custom USD index, расчетный период W1
В индикаторах использован индекс доллара США от Market Watch, расчетный период W1
Какой объем торгов отображается в стакане для индекса USD и EURUSD соответственно: EURUSD или USDJPY или GBPUSD или USDCAD или USDSEK или USDCHF?
Если говорить о существующих объемах, актуально ли использовать биржевые объемы в стакане для расчета средней цены?
На изображениях ниже показано, что EURUSD отрицательно коррелирует с индексом USD (custom), который рассчитывается из: 50.14348112*pow(ask(EURUSD),-0.576)*pow(USDJPY,0.136)*pow(ask(GBPUSD),-0.119)*pow(USDCAD,0.091)*pow(USDSEK,0.042)*pow(USDCHF,0.036)
По сути, евро - это тот же "custom" индекс доллара США,только с отрицательной корреляцией.
В индикаторах использован custom USD index, расчетный период D1
В индикаторах использован индекс доллара США от Market Watch, расчетный период D1
В индикаторах использован custom USD index, расчетный период W1
В индикаторах использован индекс доллара США от Market Watch, расчетный период W1
Какой объем торгов отображается в стакане для индекса USD и EURUSD соответственно: EURUSD или USDJPY или GBPUSD или USDCAD или USDSEK или USDCHF?
Как говорится, ясный перец!
Никогда не пробовали делить единицу на котировку?
Так вот, в EURUSD, USD - знаменатель.
Как говорится, ясный перец!
Никогда не пробовали делить единицу на котировку?
Так вот, в EURUSD, USD - знаменатель.
надысь начал возвращаться к старым идеям про валютные корзины,
просто глядя по доступным к лицезрению объёмам спроса:
такие-же соотношения по прочим доступным DC. Что на наводит на разные мысли :-)
и конечно любой валютный индекс/корзина будет коррелироваться (прямо/обратно) с EURUSD, тут никуда не деться - просто EUR основная торгуемая валюта после USD, она в любом индексе будет присутствовать (хотя-бы через фоловеров а-ля GBP, CHF)
Можно делать выводы об универсальных уровнях сопротивления и поддержки. Уровни, рассчитанные для одного символа, применимы и к другому при условии, что диапазон цен символа совпадает.
Например, уровни, рассчитанные в NZDCAD, соответствуют AUDUSD и так же другим символам.
Если хотите самостоятельно сравнить цены, воспользуйтесь прикрепленным файлом "Pice_from_0_63515_to_0_97342.tpl"
Можно делать выводы об универсальных уровнях сопротивления и поддержки. Уровни, рассчитанные для одного символа, применимы и к другому при условии, что диапазон цен символа совпадает.
Например, уровни, рассчитанные в NZDCAD, соответствуют AUDUSD и так же другим символам.
Если хотите самостоятельно сравнить цены, воспользуйтесь прикрепленным файлом "Pice_from_0_63515_to_0_97342.tpl"
Какой объем на уровнях?
Если объем неизвестен, то это пока только линии без смысла.
Вот когда там будет объем, и если в результате расчета получится текущая цена, то эта штука уже будет заслуживать внимания.
Для начального понимания что такое уровни, изучите такой скрин
Вопрос: "Есть ли на рынке форекс универсальные уровни поддержки и сопротивления?"
Под универсальной поддержкой и сопротивлением я подразумеваю уровень, который был создан в другое время, другим финансовым инструментом, но связан с текущим моментом и выбранным символом.
Например, уровень поддержки и сопротивления EURUSD, рассчитанный с помощью символа USDCHF : 28.12.2007 16:00.
Или, уровень поддержки и сопротивления EURUSD, рассчитанный с помощью символа AUDNZD : 08.05.1997 00:00.
Или, уровень поддержки и сопротивления EURUSD, рассчитанный с помощью символа AUDNZD : 12.06.2007 00:00.
Или, уровень поддержки и сопротивления EURUSD, рассчитанный с помощью символа USDCAD : 30.10.2006 00:00.
Или, уровень поддержки и сопротивления EURUSD, рассчитанный с помощью символа EURUSD: 13.03.1997 00:00.
Или, уровень поддержки и сопротивления EURUSD, рассчитанный с помощью символа USDCHF: 16.12.2004 08:00.
Или, уровень поддержки и сопротивления EURUSD, рассчитанный с помощью символа USDCAD: 12.03.2007 08:00.
Так выглядит график EURUSD, где уровни поддержки и сопротивления рассчитываются для разных символов с использованием истории, доступной для каждого символа.
Можно делать выводы об универсальных уровнях сопротивления и поддержки. Уровни, рассчитанные для одного символа, применимы и к другому при условии, что диапазон цен символа совпадает.
Например, уровни, рассчитанные в NZDCAD, соответствуют AUDUSD и так же другим символам.
Если хотите самостоятельно сравнить цены, воспользуйтесь прикрепленным файлом "Pice_from_0_63515_to_0_97342.tpl"
Вчера удивительным образом увидел тоже самое, но построено на ренко-барах, картина получилась удачная.
Попробуй-те использовать ренкоP.S. А может, сначала попробовать Heiken Ashi, он также сгладит цену
схожими поддержки-сопротивления кажутся только от того что символы синхронизованы по времени. Они имеют пики и спады активности торговли в одно и тоже время.
Физического/финансового/психологического смысла они (будучи перенесены на другой символ) не имеют.
чтобы не было "апофенией", которой оно сейчас является, любые свои наблюдалки и действия над ними надо объяснять от физичной модели.
И всегда неумолимая бритва оккама - если наблюдаемое можно объяснить в известных категориях, то ненадо выдумывать новые.
Нету горизонтальных sup/res от иных символов, просто причуды общей синхронности и местной волатильности.