Есть ли на рынке форекс универсальные уровни поддержки и сопротивления? - страница 11

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Lilita Bogachkova #:

Эти уровни цен рассчитываются с использованием корреляции исторических котировок.


Я не говорю что они парвильные, но есть некоторая закономерность между текущим ценовым сопротивлением и историческим.

Дописал выше
 
Renat Akhtyamov #:
Дописал выше

Уже поздно. Я подумаю об этом завтра.

 
Renat Akhtyamov #:
Вы должны прийти к тому, что график не нужен. 
В начале пути я брал объемы и цены с сайта СМЕ, секция  FX. Очень поучительно, но останавливаться на этом не стоит, Вы поймете это, я уверен, т.к. информация в СМИ то правдива, то обманчива, ведь это финансы.

Объём как и котировка находятся в постоянном изменении, объёмы могут двигаться на расстоянии от котировки создавая иллюзию, в итоге могут никогда и не сработать)

 
VVT #:

Объём как и котировка находятся в постоянном изменении, объёмы могут двигаться на расстоянии от котировки создавая иллюзию, в итоге могут никогда и не сработать)

Топик стартер же дал формулу ;)
Конкретный объем по конкретной цене.
Так что...
Весьма трудно представить его движение.
Ну и еще раз потом он же выбил десятку, то есть опять верно, задавшись вопросом - что есть стакан?
Я миллион раз тут писал - это всего лишь фисташки к пиву, отличительная черта, бижутерия биржи, с единственной целью - отличаться от форекс, не более.
 
Renat Akhtyamov #:
Топик стартер же дал формулу ;)
Конкретный объем по конкретной цене.
Так что...
Весьма трудно представить его движение.

... дала формулу) ну да, движение исторического объёма невозможно)

 
VVT #:

... дала формулу) ну да, движение исторического объёма невозможно)

Базоаый актив имеет место быть.
Но!
Если где новый объем появился, как то еще можно усмотреть, а вот с графика истории, где он уменьшился - к сожалению никак, т.к. история мертва, вообще не шевелится, гвоздями прибита ;)
Пришли к выводу - цена учла все в настоящем. Поэтому только она, текущая и больше ничего не надо.
 

Чтобы сдвинуть вопрос об универсальных уровнях вперед, я рассчитала уровни поддержки и сопротивления для графика EURUSD H1, смотреть шаблон: "Sup Res EURUSD.tpl".

EURUSDM30


Далее добавлялись уровни других символов при условии, что их расчетная цена не отличалась более чем на 2 пункта от уровня EURUSD в четырехзначной цене, смотреть шаблон: "Sup Res All symbols.tpl".

EURUSDH4


Наконец, все уровни EURUSD были удалены, чтобы показать только те, которые соответствуют рассчитанным уровням поддержки и сопротивления для других символов, смотреть шаблон: "Sup Res Sub symbols.tpl".

EURUSDDaily


Неизвестно, играет ли это роль в торговле на форексе. Также добавлю, что расчет уровней поддержки и сопротивления для графика H1 не очень удачный пример, из-за их большого количества. Но поскольку целью было выяснить, существуют ли такие уровни, график H1 полностью соответствовал этим требованиям.

 

Почему никто не понимает как двигаются цены ?

Не надо посмотреть на историю. Сколько уровней подд./сопр. хотите создайте, все равно цена не смотрит что было ранее.

Почему это так ? 

Движение цен зависит от человеческого фактора. А человек непредсказуем, особенно те, у кого миллиарды.

Никогда не известно, из них кто и когда сделает интервенцию. В это дело замешаны также центральные банки больших стран.

И поэтому цена двигается произвольным образом, пробивает любые уровни и в любом количестве.

Не надо искать или подсчитать уровни на основе истории. Это не работает. Не работает также машинное обучение.

 
Petros Shatakhtsyan #:

Почему никто не понимает как двигаются цены ?

Не надо посмотреть на историю. Сколько уровней подд./сопр. хотите создайте, все равно цена не смотрит что было ранее.

Почему это так ? 

Движение цен зависит от человеческого фактора. А человек непредсказуем, особенно те, у кого миллиарды.

Никогда не известно, из них кто и когда сделает интервенцию. В это дело замешаны также центральные банки больших стран.

И поэтому цена двигается произвольным образом, пробивает любые уровни и в любом количестве.

Не надо искать или подсчитать уровни на основе истории. Это не работает. Не работает также машинное обучение.

на случай, если что то пошло не по плану, существуют стопы.

 
Многовато уровней. ....
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