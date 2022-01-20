Есть ли на рынке форекс универсальные уровни поддержки и сопротивления? - страница 11
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Эти уровни цен рассчитываются с использованием корреляции исторических котировок.
Я не говорю что они парвильные, но есть некоторая закономерность между текущим ценовым сопротивлением и историческим.
Дописал выше
Уже поздно. Я подумаю об этом завтра.
Вы должны прийти к тому, что график не нужен.
Объём как и котировка находятся в постоянном изменении, объёмы могут двигаться на расстоянии от котировки создавая иллюзию, в итоге могут никогда и не сработать)
Объём как и котировка находятся в постоянном изменении, объёмы могут двигаться на расстоянии от котировки создавая иллюзию, в итоге могут никогда и не сработать)
Топик стартер же дал формулу ;)
... дала формулу) ну да, движение исторического объёма невозможно)
... дала формулу) ну да, движение исторического объёма невозможно)
Чтобы сдвинуть вопрос об универсальных уровнях вперед, я рассчитала уровни поддержки и сопротивления для графика EURUSD H1, смотреть шаблон: "Sup Res EURUSD.tpl".
Далее добавлялись уровни других символов при условии, что их расчетная цена не отличалась более чем на 2 пункта от уровня EURUSD в четырехзначной цене, смотреть шаблон: "Sup Res All symbols.tpl".
Наконец, все уровни EURUSD были удалены, чтобы показать только те, которые соответствуют рассчитанным уровням поддержки и сопротивления для других символов, смотреть шаблон: "Sup Res Sub symbols.tpl".
Неизвестно, играет ли это роль в торговле на форексе. Также добавлю, что расчет уровней поддержки и сопротивления для графика H1 не очень удачный пример, из-за их большого количества. Но поскольку целью было выяснить, существуют ли такие уровни, график H1 полностью соответствовал этим требованиям.
Почему никто не понимает как двигаются цены ?
Не надо посмотреть на историю. Сколько уровней подд./сопр. хотите создайте, все равно цена не смотрит что было ранее.
Почему это так ?
Движение цен зависит от человеческого фактора. А человек непредсказуем, особенно те, у кого миллиарды.
Никогда не известно, из них кто и когда сделает интервенцию. В это дело замешаны также центральные банки больших стран.
И поэтому цена двигается произвольным образом, пробивает любые уровни и в любом количестве.
Не надо искать или подсчитать уровни на основе истории. Это не работает. Не работает также машинное обучение.
Почему никто не понимает как двигаются цены ?
Не надо посмотреть на историю. Сколько уровней подд./сопр. хотите создайте, все равно цена не смотрит что было ранее.
Почему это так ?
Движение цен зависит от человеческого фактора. А человек непредсказуем, особенно те, у кого миллиарды.
Никогда не известно, из них кто и когда сделает интервенцию. В это дело замешаны также центральные банки больших стран.
И поэтому цена двигается произвольным образом, пробивает любые уровни и в любом количестве.
Не надо искать или подсчитать уровни на основе истории. Это не работает. Не работает также машинное обучение.
на случай, если что то пошло не по плану, существуют стопы.