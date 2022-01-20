Есть ли на рынке форекс универсальные уровни поддержки и сопротивления? - страница 19
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Вот как я вибрирую или нахожу такие уровни, M5, M30 и так далее, такой уровень находится математически.
Но как именно рассчитывается, пусть останется мой секрет )))
То же самое с H1
Ох, ну е-ма е....
Да вот они, воОот:
Ох, ну е-ма е....
Да вот они, воОот:
Это именно то, что я сказала, все видят и понимают по-разному. Я не использую метод расчета фракталов, поэтому у меня нет уровней наивысшей или самой низкой ценовой точке.
Это уровни, на которых цена возвращается и возвращается до тех пор, пока они не будут преодолены.
Например:
Это именно то, что я сказала, все видят и понимают по-разному. Я не использую метод расчета фракталов, поэтому у меня нет уровней наивысшей или самой низкой ценовой точке.
Это уровни, на которых цена возвращается и возвращается до тех пор, пока они не будут преодолены.
Например:
допустим
что физически преодолевает цена?
допустим
что физически преодолевает цена?
Это вопрос, на который у меня пока нет прямого ответа. Скажем так, я думаю, что это уровень, на котором рынок меняется. Например, удорожание связано с тем, что нет предложений о продаже. Фактически, они ищут не покупателей, а продавцов.
Это вопрос, на который у меня пока нет прямого ответа. Скажем так, я думаю, что это уровень, на котором рынок меняется. Например, удорожание связано с тем, что нет предложений о продаже.
интересно, а в чем заключается расчет, если нет понимания.
сначала надо понять, а уж только потом будет ясно, как найти уровни.
интересно, а в чем заключается расчет, если нет понимания.
сначала надо понять, а уж только потом будет ясно, как найти уровни.
Шутник )) тут нет маленьких детей, которым приходится ложкой все класть в рот. Европа перешла на такую модель обучения: http://www.revistaespacios.com/a17v38n50/a17v38n50p36.pdf
Шутник )) тут нет маленьких детей, которым приходится ложкой все класть в рот. Европа перешла на такую модель обучения: http://www.revistaespacios.com/a17v38n50/a17v38n50p36.pdf
не, ни капельки
на полном серьезе
;)
не, ни капельки
на полном серьезе
;)
Чтобы понять, читаете об «образовании, основанном на компетенциях»
Компетенция - это, прежде всего, общая способность и готовность личности к деятельности, основанные на знаниях и опыте, которые приобретены благодаря обучению, ориентированы на самостоятельное участие личности в учебно познавательном процессе и направлены на ее успешную интеграцию в социум.
Следовательно, цель - дать направление, куда смотреть, а не ответ.
Скажем так, я думаю, что это уровень, на котором рынок меняется.
Уровень - это горизонтальная линия проведенная через точку...
Допустим мы определили две уникальные точки НА ИСТОРИИ, и провели через них горизонтальные линии...
1. Как помогут Вам знания этих двух уникальных точек на истории в текущей торговле?
- у Вас поменяется стиль торговли?
- Вы будете постоянно получать прибыль?
2. Для меня загадка, что можно определить на ИСТОРИИ пару точек, которые кардинально изменят мою жизнь...