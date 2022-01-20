Есть ли на рынке форекс универсальные уровни поддержки и сопротивления? - страница 19

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Вот как я вибрирую или нахожу такие уровни, M5, M30 и так далее, такой уровень находится математически.

EURUSDM5


EURUSDM30


Но как именно рассчитывается, пусть останется мой секрет )))

То же самое с H1

EURUSDH1

 

Ох, ну е-ма е....

Да вот они, воОот:


 
Renat Akhtyamov #:

Ох, ну е-ма е....

Да вот они, воОот:


Это именно то, что я сказала, все видят и понимают по-разному. Я не использую метод расчета фракталов, поэтому у меня нет уровней наивысшей или самой низкой ценовой точке. 

Это уровни, на которых цена возвращается и возвращается до тех пор, пока они не будут преодолены.

Например:

EURUSDH1a

 
Lilita Bogachkova #:

Это именно то, что я сказала, все видят и понимают по-разному. Я не использую метод расчета фракталов, поэтому у меня нет уровней наивысшей или самой низкой ценовой точке. 

Это уровни, на которых цена возвращается и возвращается до тех пор, пока они не будут преодолены.

Например:

допустим

что физически преодолевает цена?

 
Renat Akhtyamov #:

допустим

что физически преодолевает цена?

Это вопрос, на который у меня пока нет прямого ответа. Скажем так, я думаю, что это уровень, на котором рынок меняется. Например, удорожание связано с тем, что нет предложений о продаже. Фактически, они ищут не покупателей, а продавцов.

 
Lilita Bogachkova #:

Это вопрос, на который у меня пока нет прямого ответа. Скажем так, я думаю, что это уровень, на котором рынок меняется. Например, удорожание связано с тем, что нет предложений о продаже.

интересно, а в чем заключается расчет, если нет понимания.

сначала надо понять, а уж только потом будет ясно, как найти уровни.

 
Renat Akhtyamov #:

интересно, а в чем заключается расчет, если нет понимания.

сначала надо понять, а уж только потом будет ясно, как найти уровни.

Шутник )) тут нет маленьких детей, которым приходится ложкой все класть в рот. Европа перешла на такую ​​модель обучения: http://www.revistaespacios.com/a17v38n50/a17v38n50p36.pdf 

 
Lilita Bogachkova #:

Шутник )) тут нет маленьких детей, которым приходится ложкой все класть в рот. Европа перешла на такую ​​модель обучения: http://www.revistaespacios.com/a17v38n50/a17v38n50p36.pdf 

не, ни капельки

на полном серьезе

;)

 
Renat Akhtyamov #:

не, ни капельки

на полном серьезе

;)

Чтобы понять, читаете об «образовании, основанном на компетенциях»

Компетенция - это, прежде всего, общая способность и готовность личности к деятельности, основанные на знаниях и опыте, которые приобретены благодаря обучению, ориентированы на самостоятельное участие личности в учебно познавательном процессе и направлены на ее успешную интеграцию в социум.

Следовательно, цель - дать направление, куда смотреть, а не ответ.

 
Lilita Bogachkova #:


 Скажем так, я думаю, что это уровень, на котором рынок меняется.

Уровень - это горизонтальная линия проведенная через точку...

Допустим мы определили  две уникальные точки НА ИСТОРИИ, и провели через них горизонтальные линии...

1. Как помогут Вам знания этих двух уникальных точек на истории в текущей торговле?

- у Вас поменяется стиль торговли?

- Вы будете постоянно получать прибыль?

2. Для меня загадка, что можно определить на ИСТОРИИ пару точек, которые кардинально изменят мою жизнь...

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