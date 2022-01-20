Есть ли на рынке форекс универсальные уровни поддержки и сопротивления? - страница 2
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на форексе есть даже регулярные (хоть и слабые) уровни поддержки/сопротивления
и это не апофения (я художник, я так вижу) - это статистика. Некоторые уровни цена пересекает чаще чем другие. Не настолько чтобы забабахать на этом несметный грааль (5-12%), но достаточно чтобы принимать это во внимание
А Как Вы считаете эту статистику?
Русский не мой родной язык, поэтому точно сказать сложно, но я постараюсь объяснить суть.
В какой-то момент рассчитанный уровень соответствует другому символу. Идея состоит в том, что этот ценовой уровень настолько важен, что другие символы, достигнув этой цены, видят в нем поддержку или сопротивление.
На рынках всегда есть предполагаемые линии поддержки или сопротивления, но в них никогда не будет 100% гарантии и уверенности. Только вероятность отскока.
Вершины или низины волн валютных пар в большинстве случаев на форекс будут совпадать по времени.
Скорее всего можно рассчитать и цены, но надо согласовывать по времени. Это не так просто сделать. Но идея мне понравилась)
здесь все спицаалисты, если вы достойная, покажите скрины по основным символам, это будет хорошее начало, по всем.
Невозможно подготовить изображения для всех символов, потому что индикатор рассчитывает уровни для тех символов, чей ценовой диапазон находится в историческом диапазоне, от минимальной до максимальной цены EURUSD.
AUDCAD
AUDNZD
AUDUSD
GBPUSD
USDCAD
Невозможно подготовить изображения для всех символов, потому что индикатор рассчитывает уровни для тех символов, чей ценовой диапазон находится в историческом диапазоне, от минимальной до максимальной цены EURUSD.
вижу что индикатор не ваш.
вижу что индикатор не ваш.
)))
GBPJPY
)))
GBPJPY
бан участнику.
На рынках всегда есть предполагаемые линии поддержки или сопротивления, но в них никогда не будет 100% гарантии и уверенности. Только вероятность отскока.
Вершины или низины волн валютных пар в большинстве случаев на форекс будут совпадать по времени.
Скорее всего можно рассчитать и цены, но надо согласовывать по времени. Это не так просто сделать. Но идея мне понравилась)
Вчера я смотрела документальный фильм о коллективном разуме животных. Там утверждалось, что группа животных умнее отдельного субъекта. Это, в свою очередь, позволяет им найти лучшую пищу и избежать хищников.
Kоллективный разум животных позволяет найти кратчайший или самый простой путь к месту назначения. Поэтому я попыталас написать индикатор, который ищет уровни поддержки и сопротивления для всех символов в определенном ценовом диапазоне, чтобы найти цены, которые важны или мешают всем символам рынка.
)))
GBPJPY
А Как Вы считаете эту статистику?
Скриптом :-)
вкратце: строятся проекции свечей, по ним выявляется регулярная структура.
Когда понимаешь что и почему искать, оно в принципе несложно
Обоснование:
регулярная, постоянная цикличная причина - волатильность (по оси X)
не может не порождать столь-же замечательных структур в следствиях (по оси Y - уровни поддержки/сопротивления это пики/впадины такого-же)
и регулярных диагональных углов Гана 1:1 1:2 2:1 2:3 3:2 между ними
Вчера я смотрела документальный фильм о коллективном разуме животных. Там утверждалось, что группа животных умнее отдельного субъекта. Это, в свою очередь, позволяет им найти лучшую пищу и избежать хищников.
Kоллективный разум животных позволяет найти кратчайший или самый простой путь к месту назначения. Поэтому я попыталас написать индикатор, который ищет уровни поддержки и сопротивления для всех символов в определенном ценовом диапазоне, чтобы найти цены, которые важны или мешают всем символам рынка.
там слабый по разуму вид,
а если его даже наша Даша сравнивает, и брыкается