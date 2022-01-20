Есть ли на рынке форекс универсальные уровни поддержки и сопротивления? - страница 10

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Vladimir Baskakov #:
Мы все поняли бро
 Как бы то ни было, но направление мыслей топик стартера мне нравится. Приличное количество раз бита десятка. 
Но истина по прежнему остается где то рядом. 
Я также начинал. Дорога долгая и не из лёгких.
 
Renat Akhtyamov #:
М или Ж ? 
Скорее всего М
;)

Статья с помощью автоматического переводчика.

«Верно, я просто пытался объяснить всем читателям». (c)

Если я не читаю перевод, оказывается, что пишет мужчина.
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Renat Akhtyamov #:
Индекс доллара доступен в виде графика в терминале и считать его не обязательно.
 USDx

В расчетах нет необходимости, но этот расчет показывает, из чего состоит индекс доллара. 

 
Lilita Bogachkova #:

Статья с помощью автоматического переводчика.

«Верно, я просто пытался объяснить всем читателям». (c)

Если я не читаю перевод, оказывается, что пишет мужчина.

Не обижайтесь. Я знаю что не М и помню Вас. Едем дальше;)
 
Lilita Bogachkova #:

В расчетах нет необходимости, но этот расчет показывает, из чего состоит индекс доллара. 

Вы должны прийти к тому, что график не нужен. 
В начале пути я брал объемы и цены с сайта СМЕ, секция  FX. Очень поучительно, но останавливаться на этом не стоит, Вы поймете это, я уверен, т.к. информация в СМИ то правдива, то обманчива, ведь это финансы.
 
Renat Akhtyamov #:
Вы должны прийти к тому, что график не нужен. 

Я наверное это не поняла, как без графика?

 
Lilita Bogachkova #:

Я наверное это не поняла, как без графика?

Только своим умом, ни собеседников, ни помощников в этом нет и не будет.
 
Renat Akhtyamov #:
Только своим умом, ни собеседников, ни помощников в этом нет и не будет.

Конечно с умом, но где взять актуальную информацию, как не из ценового гарфика.

Хотя для сравнения кореляции символов. Я действительно смотрю на соотношение символов, особенно тех, которые составляют индексы.
EURUSDM5a

 
Lilita Bogachkova #:

Конечно с умом, но где взять актуальную информацию, как не из ценового гарфика.

Хотя для сравнения кореляции символов. Я действительно смотрю на соотношение символов, особенно тех, которые составляют индексы.

Что Вы хотите почерпнуть с этого графика, постфактум, графическую историю торгов, историю изменения расчетной цены? Зачем она Вам, это же прошлое, которое уже состоялось и посчитано....
Хотяяяя.
Да, есть подтверждение расчетной цены с графика. Цена сойдется до пункта, увидите где расположены объемы. Но это принесет не более чем эйфорию, очередной этап равития финансовой грамотности.
 
Renat Akhtyamov #:
Что Вы хотите почерпнуть с этого графика, постфактум, графическую историю торгов, историю изменения расчетной цены? Зачем она Вам, это же прошлое, которое уже состоялось и посчитано....

Эти уровни цен рассчитываются с использованием корреляции исторических котировок.

EURUSDH1a


Я не говорю что они парвильные, но есть некоторая закономерность между текущим ценовым сопротивлением и историческим.

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