Есть ли на рынке форекс универсальные уровни поддержки и сопротивления? - страница 10
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Мы все поняли бро
М или Ж ?
Статья с помощью автоматического переводчика.
«Верно, я просто пытался объяснить всем читателям». (c)
Если я не читаю перевод, оказывается, что пишет мужчина.
Индекс доллара доступен в виде графика в терминале и считать его не обязательно.
В расчетах нет необходимости, но этот расчет показывает, из чего состоит индекс доллара.
Статья с помощью автоматического переводчика.
«Верно, я просто пытался объяснить всем читателям». (c)
Если я не читаю перевод, оказывается, что пишет мужчина.
В расчетах нет необходимости, но этот расчет показывает, из чего состоит индекс доллара.
Вы должны прийти к тому, что график не нужен.
Я наверное это не поняла, как без графика?
Я наверное это не поняла, как без графика?
Только своим умом, ни собеседников, ни помощников в этом нет и не будет.
Конечно с умом, но где взять актуальную информацию, как не из ценового гарфика.
Хотя для сравнения кореляции символов. Я действительно смотрю на соотношение символов, особенно тех, которые составляют индексы.
Конечно с умом, но где взять актуальную информацию, как не из ценового гарфика.
Хотя для сравнения кореляции символов. Я действительно смотрю на соотношение символов, особенно тех, которые составляют индексы.
Что Вы хотите почерпнуть с этого графика, постфактум, графическую историю торгов, историю изменения расчетной цены? Зачем она Вам, это же прошлое, которое уже состоялось и посчитано....
Эти уровни цен рассчитываются с использованием корреляции исторических котировок.
Я не говорю что они парвильные, но есть некоторая закономерность между текущим ценовым сопротивлением и историческим.