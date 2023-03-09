Апофения как апологет ясновидения на рынках капитала. - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ВВП США рассчитанный в японских йенах (JPY).
Анализ графика динамики ВВП, который построен по значениям, рассчитанным в японских йенах, показывает наличие фрактальной структуры.
***
ВВП США рассчитанный в российских рублях (RUB).
Анализ графика динамики ВВП, который построен по значениям, рассчитанным в российских рублях, показывает наличие фрактальной структуры, указывающий на огромный потенциал для укрепления рубля против доллара США.
***
Фрактальную структуру графика ВВП необходимо анализировать не только через призму валютных курсов, но и через призму котировок особо значимых финансовых активов, например, через золото и нефть.
Золото и нефть являются базисными ценностями в мире. Динамика их стоимости определяет динамику всего остального в мировой экономике.
Анализ фрактальной структуры графиков ВВП США, измеренного в тройских унциях золота и баррелях нефти, позволит определить будущую динамику этого макроэкономического показателя.
ВВП США в тройских унциях (XAU).
Анализ графика динамики ВВП, который построен по значениям, рассчитанным в тройских унциях, показывает наличие фрактальной структуры, которая указывает на продолжение динамики снижения этого показателя.
Снижение показателя к минимальным за всю историю значениям будет происходить в рамках формирования фрактала голубого цвета, являющегося третьим сегментом фрактала красного цвета, имеющего больший порядок, за счёт роста стоимости золота.
***
ВВП США в баррелях (Brent).
Анализ графика динамики ВВП, который построен по значениям, рассчитанным в баррелях нефти Brent, показывает наличие фрактальной структуры, которая указывает сначала на снижение этого показателя в рамках формирования фрактала красного цвета, а затем на рост показателя в рамках формирования фрактала оливкового цвета, который имеет больший порядок и в котором обозначенный красным цветом фрактал является вторым его сегментом.
В общем, динамику этого показателя будет задавать нисходящий тренд котировок нефти на фоне кризисных явлений в мировой экономике, вызванных пандемией COVID-19, начавшейся в 2019 году.
***
Доля США в мировом ВВП.
Динамика показателя находится в нисходящем тренде. Доля США в мировом ВВП на временном интервале с 1960 года снизилась в 2,5 раза, опустившись с 50% в район 20%.
***
Анализ фрактальной структуры графика показывает, что динамика снижения прекратилась в 2011 году в рамках завершения фрактала красного цвета, являющегося ещё и третьим сегментом фрактала большего порядка, обозначенного голубым цветом и пребывает в боковой динамике в рамках формирования фрактала зелёного цвета, после завершения которого снижение показателя продолжится ниже отметки 20% в рамках формирования нового фрактала, первый сегмент которого обозначен оранжевым цветом.
Доля Великобритании в мировом ВВП.
С 1961 года динамика доли Великобритании в мировом ВВП пребывает в устойчивом долгосрочном нисходящем тренде, снизившись с 6,5% до 3,2%.
***
Анализ фрактальной структуры графика показывает, что нисходящая динамика показателя будет до тех пор, пока не завершится фрактал, обозначенный синим цветом.
Третий сегмент синего фрактала находится на стадии завершения своего первого сегмента, обозначенного зелёным цветом, который завершится в виде фрактала красного цвета, после которого в боковой динамике будет формироваться второй сегмент фрактала зелёного цвета.
Показатель отношения ВВП США к ВВП Китая.
Динамика показателя находится в устойчивом нисходящем тренде. Если в 1987 году ВВП США превышал ВВП Китая в 17,8 раза, то в 2020 году ВВП США превышает ВВП Китая в 1,3 раза и вполне вероятно, что значения показателя будут стремиться дальше вниз к отметке 0,5.
****
Анализ фрактальной структуры графика показывает, что с 1960 по 1981 год динамика показателя была восходящей от 9,1 до 16,4 в рамках формирования фрактала, который обозначен зелёным цветом, после чего динамика стала демонстрировать нисходящую динамику в рамках формирования фрактала, который обозначен красным цветом, с 1981 по 2011 год. Сформированный красный фрактал можно считать 1-ым сегментом фрактала большего порядка, а текущую динамику показателя рассматривать в рамках формирования во фрактальной структуре его 3-го сегмента.
Показатель отношения ВВП США к ВВП Индии.
Динамика показателя находилась в восходящем тренде от 12,1 до 24,6 с 1964 по 1993 год. Почти за 30 лет на этом временном интервале показатель увеличился вдвое в рамках формирования фрактала, который обозначен зелёным цветом. В 1993 году ВВП США превышал ВВП Индии в 24,6 раза, но в 2020 году ВВП США превышает ВВП Индии уже только в 8 раз.
***
Анализ фрактальной структуры графика показывает, что нисходящая динамика показателя с 1993 по 2017 год проходила в рамках формирования фрактала, который обозначен синим цветом, в котором его 1-ый сегмент обозначен фракталом меньшего порядка, обозначенного красным цветом. Если предположить, что 3-ий сегмент синего фрактала сформировался в интервале с 2008 по 2017 год, то следующая динамика будет проходить в рамках формирования фрактала, являющегося 2-ым сегментом по отношению к синему фракталу.
Показатель отношения ВВП США к ВВП Бразилии.
Динамика показателя находится в глобальном нисходящем тренде. В 1961 году ВВП США превышал ВВП Бразилии в 37 раз, но уже в 2011 году – в 6 раз. В 2020 году ВВП США превышает ВВП Бразилии в 15 раз.
***
Анализ фрактальной структуры графика показывает, что нисходящая динамика показателя с 1961 года проходит в рамках формирования фрактала, который обозначен синим цветом. 1-ым сегментом фрактала синего цвета является фрактал меньшего порядка, обозначенный красным цветом во временном интервале 1961-1997. 2-ой сегмент фрактала синего цвета сформировался в интервале 1997-2002. Сейчас динамика показателя находится в восходящем тренде в рамках формирования 3-го сегмента фрактала голубого цвета, который является 2-ым сегментом фрактала зелёного цвета, который в свою очередь является 3-им сегментом фрактала синего цвета.
Знание фрактальной структуры графика финансового инструмента позволяет моделировать будущую динамику его стоимости отталкиваясь от того, какой сегмент фрактала формируется на графике.
С целью более точного определения фрактальной структуры графика финансового инструмента требуется проведение фрактального анализа графиков как смежных финансовых инструментов, составляющих один рынок, так и финансовых инструментов, представляющих другие рынки, а также фрактального анализа графиков их кросс-курсов.
Например, анализ фрактальной структуры графика Золота, должен дополняться фрактальным анализом графика Серебра и графика кросс-курса между Золотом и Серебром. Дополнительно нужно анализировать и графики других драгоценных металлов и их кросс-курсов с Золотом.
Другой пример, анализ фрактальной структуры графика EUR/USD должен дополняться фрактальным анализом графиков GBP/USD, AUD/USD, CHF/USD, CAD/USD, JPY/USD и графиков кросс-курсов EUR/GBP, EUR/AUD, EUR/CHF, EUR/CAD, EUR/JPY. Дополнительно нужно анализировать и графики других валют и их кросс-курсов.
Если разделить стоимость Золота на стоимость Серебра, то получим значения, преобразовав которые в график, обнаружим фрактальную структуру, временные интервалы фракталов в которой будут коррелироваться с временными интервалами фракталов на графиках динамики стоимости Золота и Серебра.