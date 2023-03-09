Апофения как апологет ясновидения на рынках капитала. - страница 20
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Лично мне кажется, что ты не прав.
Топикстартер был на том пике как раз лет 10-ть назад, а сейчас он как раз окучивает тех, кто взбирается на тот пик.
Видал какую правильную схему монетизации сделал? ) Это глупцы, карабкающиеся на тот пик сигналы клепают, хоть какой - но риск потерь.
А мудрый чел продаёт картинки.
Без риска.
Вообще.
Скорее всего вы правы. Добавление намёков на неизбежный крах Америки\доллара говорит о хорошем таргетировании рекламы)
Скорее всего вы правы. Добавление намёков на неизбежный крах Америки\доллара говорит о хорошем таргетировании рекламы)
Лично мне кажется, что ты не прав.
Топикстартер был на том пике как раз лет 10-ть назад, а сейчас он как раз окучивает тех, кто взбирается на тот пик.
Видал какую правильную схему монетизации сделал? ) Это глупцы, карабкающиеся на тот пик сигналы клепают, хоть какой - но риск потерь.
А мудрый чел продаёт картинки.
Без риска.
Вообще.
Ваша версия не исключается, так как он и правда пытается продавать графики по 100 рублей, плюс возможно какие-то копейки с рекламы, но я всё-таки думаю, что он и сам во всю эту дичь верит, и скорее всего его основная мотивация намного проще - банальная жажда славы...
На это указывает специфический фанатичный характер изложения и такие элементы как азбука Ниробы (😆) и замес на религию, а зависть к англосаксам это скорее всего его личное...
Кроме того, по настоящему хитрый продавец чудес не стал бы делать такой оплошности как прогноз до конца месяца на часовом графике, так как это будет легко проверить и убедиться в "качестве" прогноза. (https://www.mql5.com/ru/forum/383410/page17#comment_27037089)
По состоянию на 13.01.2022 во фрактальной структуре на графике индекса Dow Jones происходит формирование 3-го сегмента фрактала, который обозначен на графике с тайм-фреймом 1 час красным цветом.
С учётом фрактальных структур высших порядков наиболее вероятным сценарием является снижение значений индекса в рамках формирования 3-го сегмента красного фрактала, который обозначен как 3’’.
По состоянию на 13.01.2022 во фрактальной структуре на графике индекса Dow Jones происходит формирование 3-го сегмента фрактала, который обозначен на графике с тайм-фреймом 1 час красным цветом.
С учётом фрактальных структур высших порядков наиболее вероятным сценарием является снижение значений индекса в рамках формирования 3-го сегмента красного фрактала, который обозначен как 3’’.
По состоянию на 13.01.2022 во фрактальной структуре на графике индекса Dow Jones происходит формирование 3-го сегмента фрактала, который обозначен на графике с тайм-фреймом 1 час красным цветом.
С учётом фрактальных структур высших порядков наиболее вероятным сценарием является снижение значений индекса в рамках формирования 3-го сегмента красного фрактала, который обозначен как 3’’.
Этот прогноз сбудется. Шанс велик, что так и будет.
Извините, а оптимистичные прогнозы есть, что покупать?
Начну с того, что скажу – людям свойственно ошибаться.
“Оптимистичные” прогнозы конечно же есть, их просто не может не быть.
В нелинейной динамической системе в любой момент времени имеет место быть всегда несколько степеней свободы.
Никогда не может быть одной единственно правильной модели развития фрактальной структуры графика динамики стоимости финансового актива.
Представляемые мною модели предстоящей динамики индекса Dow Jones во фрактальных структурах различного порядка не являются единственными, есть и другие, альтернативные модели.
Модели будущей динамики, которые я здесь представляю, имеют вероятность реализации большую чем остальные модели.
Также хочу добавить, что любая модель будущей динамики стоимости на финансовом рынке является актуальной на дату её составления и может требовать внесения корректировок в стоимостные и временные интервалы сегментов будущих фракталов в соответствии с развитием локальных фрактальных структур мелкого порядка.
В соответствии с глобальным аттрактором индекса Dow Jones предстоящая динамика значений будет проходить в рамках формирования фрактала 5-го порядка F13332, который имеет отрицательную фрактальную структуру, то есть является вниз направленным. Этот факт вовсе не означает отсутствие возможности прибыльно инвестировать на фондовом рынке США, покупая американские акции.
С учётом складывающейся глобальной фрактальной структуры на графике индекса Dow Jones покупки следует совершать после завершения в отрицательных локальных фрактальных структурах 1-ых сегментов фракталов в направлении развития 2-ых сегментов, а также после завершения 3-их сегментов фракталов в направлении развития 1-ых сегментов фракталов, положительно направленных локальных фрактальных структур.
В общем говоря, покупать нужно те финансовые активы, на графиках динамики стоимости которых формируются положительные глобальные фрактальные структуры, ну а продавать нужно, соответственно, те финансовые активы, на графиках динамики стоимости которых формируются глобальные отрицательные фрактальные структуры. Ну а горизонт инвестирования покажет какого порядка локальные фрактальные структуры выбирать для анализа.
Можно сравнить развитие фрактальных структур графиков динамики стоимости финансовых активов, осуществляющееся по определённым правилам, с развитием какой-нибудь игры по определённым правилам, ну, например, игры Го.
Если наблюдающему за игрой в Го правила игры неизвестны, то разобраться ему в том, что происходит на игровой доске просто невозможно.
Метод моделирования, который я предлагаю, - это “правила игры”, знание которых позволяет понимать происходящую динамику финансового рынка.
В правила нельзя верить, правила нужно знать. Думать, что играющие в шахматы верят в правила игры, может только идиот.
Увидевшему первый раз шахматную доску и шахматные фигуры и незнающему правил игры в шахматы, наблюдая за игрой двух гроссмейстеров будет казаться всё очень скучным, непонятным и не имеющим никакого смысла в кажущихся ему хаотических передвижениях чёрных и белых фигур по непонятной ему зачем-то клетчатой чёрно-белой доске.
Однако, знающему правила игры в шахматы и умеющему играть, наблюдение за игрой двух гроссмейстеров будет доставлять огромное удовольствие. Понимающий тактику и стратегию игры будет в состоянии предугадывать ходы гроссмейстеров не только на один, но и на два, на три хода вперёд. Конечно же ни в начале игры, ни в её середине не может идти речь о предугадывании исхода игры и того, сколько фигур останется на доске и на какой клетке, речь идёт о понимании происходящего на шахматной доске, которое даёт знание правил игры.
Если предложенные мною “правила игры” кому-то не нравятся, то не вижу в этом ничего страшного. Дайте мне другие “правила игры” и я их с удовольствием приму, если их валидность окажется выше.
Ну а закончу следующим дополнением доброй русской пословицы “Старый конь борозды не испортит” – “Грязь под ногтями пахаря борозды не портит”.
Да, и ещё очень советую почитать басню Ивана Андреевича Крылова “Мартышка и очки”.
Модели будущей динамики, которые я здесь представляю, имеют вероятность реализации большую чем остальные модели.