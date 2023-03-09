Апофения как апологет ясновидения на рынках капитала. - страница 24
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Dow Jones, фрактальная структура (тайм-фрейм 1 час / 31.01.2022).
С учётом сложившейся на 01.02.2022 фрактальной структуры на графике индекса Dow Jones, построенного с тайм-фреймом 1 час, можно предположить, что идёт завершение 2-го сегмента фрактала, который обозначен синим цветом.
1-ый сегмент фрактала синего цвета сформировался в виде фрактала F33 из Азбуки Аттракторов Niro, который обозначен на графике фиолетовым цветом.
В таком случае, предстоящая динамика значений индекса Dow Jones будет нисходящей в рамках формирования 3-го сегмента фрактала синего цвета, завершение которого сформирует фрактал, который будет представлять собой 3-ий сегмент фрактала большего порядка, который обозначен на графике красным цветом.
Dow Jones, фрактальная структура (тайм-фрейм 1 час / 31.01.2022)_продолжение.
С учётом глобальной фрактальной структуры можно предположить, что в рамках формирования 3-их сегментов фракталов, которые обозначены на графике синим и красным цветом, значения индекса Dow Jones могут опуститься к отметке 27’000 пунктов.
Dow Jones, фрактальная структура (тайм-фрейм 1 час / 31.01.2022)_продолжение.
С учётом глобальной фрактальной структуры можно предположить, что в рамках формирования 3-их сегментов фракталов, которые обозначены на графике синим и красным цветом, значения индекса Dow Jones могут опуститься к отметке 27’000 пунктов.
Интересная формализация анализа графиков инструментов. Во многом согласуется с моим машинным прогнозом. Значит идем правильной тропой.)
Интересная формализация анализа графиков инструментов. Во многом согласуется с моим машинным прогнозом. Значит идем правильной тропой.)
Моськи, тявкающие в моём личном кабинете, должны писать сюда, дабы дурь каждой была видна.
О как! а я то думал, что здесь общественный форум, где люди общаются)Картинки мы и покрасивше видали и дурь подурнее слышали)
Полностью с ним согласен, писать гадости в личку это мерзко. Хочешь обгадить - имей смелость сделать это публично.
EUR/USD, фрактальная структура (тайм-фрейм 1 День / 28.01.2022).
С учётом сложившейся на 28.01.2022 фрактальной структуры на графике валютной пары EUR/USD, построенного с тайм-фреймом 1 день, можно предположить, что 2-ой сегмент фрактала, который отмечен на графике красным цветом, завершён.
1-ый сегмент фрактала красного цвета сформировался в виде фрактала F22 из Азбуки Аттракторов Niro, который обозначен на графике синим цветом.
1-ый сегмент синего фрактала обозначен фракталом зелёного цвета, 2-ой сегмент является моно-сегментом, а 3-ий сегмент синего фрактала обозначен фракталом оливкового цвета.
В таком случае, предстоящая динамика котировок EUR/USD будет восходящей в рамках формирования 3-го сегмента фрактала красного цвета.
Андрюха, а как торговать твою структуру? Где ТВх, где стопы? Куда тейки?
Или ну их нафиг?
Андрюха, а как торговать твою структуру? Где ТВх, где стопы? Куда тейки?
Или ну их нафиг?
Серёга, перестань, ты же сам всё знаешь)
Dow Jones, фрактальная структура (тайм-фрейм 1 День / 10.02.2022).
С учётом складывающейся на 10.02.2022 фрактальной структуры на графике индекса Dow Jones, построенного с тайм-фреймом 1 день, с высокой степенью вероятности можно предположить, что происходит формирование 3-го сегмента фрактала, который обозначен на графике красным цветом.
С учётом глобальной фрактальной структуры наиболее вероятным сценарием формирования 3-го сегмента красного фрактала будет образование фрактала F34, который обозначен синим цветом.
Реализация этой модели динамики индекса Dow Jones предполагает, что значения индекса могут опуститься в район отметки 27’500 пунктов в рамках формирования 1-го сегмента фрактала синего цвета, после чего последует отскок значений к отметке 30’000 пунктов в рамках формирования 2-го сегмента фрактала синего цвета с последующим формированием 3-го сегмента синего фрактала и снижением значений индекса Dow Jones к отметке 26’500 пунктов к концу мая 2022 года.
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