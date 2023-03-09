Апофения как апологет ясновидения на рынках капитала. - страница 2
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Тайные знаки: что такое апофения и нужно ли от нее избавляться
Подробнее на РБК:
https://trends.rbc.ru/trends/social/61aa37f69a7947e4318e2a43
Апофения это не умение видеть скрытое, а умение видеть то, чего нет вообще, то есть бред.
Видеть лицо в морде автомобиля, это не апофения, а фантазия основанная на ассоциациях.
А вот считать морду автомобиля лицом - вот это уже ближе к теме.
" Если очень коротко, то график котировок можно сравнить с текстом."
Точно такие же слова я уже говорил на этом форуме, не понимают)))
" Если очень коротко, то график котировок можно сравнить с текстом."
Точно такие же слова я уже говорил на этом форуме, не понимают)))
Поступил частный вопрос, часть ответа на который хочу сделать публичным.
Один из прочитавших статью попросил взять данные по динамике котировок акции AT&T, которая показывает полное отсутствие корреляции с динамикой индексов, за 2000-2010 годы и построить прогноз на 2010-2021 годы с целью понять какой прогноз можно было бы сделать при помощи моего метода и совпал бы ли он с реальной динамикой, которая произошла.
Ниже приведу свой ответ.
Любой финансовый инструмент, будь то валюта, акция или индекс представляет собой отдельную нелинейную динамическую систему. Поэтому динамику отдельных акций необходимо рассматривать отдельно от динамики фондовых индексов, потому что фрактальные структуры на этих графиках различны несмотря на одинаковый механизм их формирования.
Чтобы что-то прогнозировать, необходимо использовать абсолютно все прошлые данные, а не только за какой-то прошедший период. Для моделирования будущей динамики котировок этой акции на период 2010-2021 данных за 10 предшествующих лет недостаточно.
В открытом доступе удалось быстро найти данные по динамике котировок акции AT&T с 1984 года.
На интервале (1984, 2010) график будет выглядеть следующим образом.
На интервале (1984, 2000) во фрактальной структуре графика образовался фрактал, который обозначен зелёным цветом. 1-ый сегмент зелёного фрактала обозначен фиолетовым цветом, а 3-ий сегмент - розовым.
Зелёный фрактал завершил восходящий тренд, после чего последовало снижение котировок в рамках формирования нового фрактала, который направлен в противоположную сторону зелёному.
На интервале (2000, 2005) во фрактальной структуре графика образовался фрактал, который обозначен голубым цветом. 3-ий сегмент этого голубого фрактала обозначен оранжевым цветом.
После завершения голубого фрактала нисходящая динамика завершилась и последовала восходящая динамика котировок в рамках нового фрактала, направленного в противоположную сторону голубому фракталу.
На конец 2010 года можно предположить, что на графике сформировался 1-ый и 2-ой сегменты фрактала, обозначенного красным цветом, либо 1-ый и 2-ой сегмент фрактала, который обозначен зелёным цветом.
То есть будущая динамика котировок могла пойти по двум сценариям. 1-ый сценарий предполагал продолжение снижения в рамках формирования 3-го сегмента фрактала, который обозначен красным цветом. 2-ой сценарий предполагал восходящую динамику в рамках формирования 3-го сегмента фрактала, который обозначен зелёным цветом.
Последующая динамика котировок показала, что реализовался 2-ой сценарий, в рамках которого во фрактальной структуре сформировался 2-ой сегмент фрактала красного цвета, которым является фрактал, обозначенный зелёным цветом, а также и 3-ий сегмент красного фрактала, которым является фрактал голубого цвета.
С большой вероятностью динамика котировок акций AT&T будет проходить в глобальном нисходящем тренде.
Сейчас на графике идёт формирование фрактала, который обозначен розовым цветом, вернее его завершение. После того, как 3-ий сегмент фрактала розового цвета завершится, завершится по всей видимости 2-ой сегмент фрактала, который обозначен синим цветом. Этот синий фрактал будет являться 2-ым сегментом фрактала большего порядка, который обозначен на графике оливковым цветом. 1-ый сегмент оливкового фрактала обозначен красным цветом. Таким образом, после снижения котировок к отметке 19,50 с последующим ростом к 32,50, динамика котировок акций будет проходить в глобальном нисходящем тренде в рамках формирования 3-го сегмента фрактала, который обозначен оливковым цветом.
Поступил частный вопрос, часть ответа на который хочу сделать публичным.
Один из прочитавших статью попросил взять данные по динамике котировок акции AT&T, которая показывает полное отсутствие корреляции с динамикой индексов...
Каких индексов?
А на приведенных графика AT&T конечно же нет оси времени...
Да, если делать прогнозы типа "либо рост либо падение", то конечно, "с полной уверенностью можно утверждать, что график динамики стоимости любого финансового актива несёт в себе помимо информации о прошлой динамике, ещё и информацию о будущей его динамике" (с).
Вот такие изображения - это все, что нужно знать о сторонниках секты волновиков. Причем вот эту картинку можно перерисовывать каждый день, оставляя прогноз прежним - либо рост, либо падение...
Да, если делать прогнозы типа "либо рост либо падение", то конечно, "с полной уверенностью можно утверждать, что график динамики стоимости любого финансового актива несёт в себе помимо информации о прошлой динамике, ещё и информацию о будущей его динамике" (с).
Вот такие изображения - это все, что нужно знать о сторонниках секты волновиков. Причем вот эту картинку можно перерисовывать каждый день, оставляя прогноз прежним - либо рост, либо падение...
А ты на своих прогнозах заработал хоть 💯 долларов?
Да
Фрактальный анализ должен начинаться с анализа графика, построенного с тайм-фреймом не ниже годового.
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На рисунках выше было показано, что динамика AT&T будет проходить в рамках формирования фрактала, который обозначен оливковым цветом. График AT&T, который приведён выше, построен с тайм-фреймом 4 месяца, то есть одна японская свеча представляет интервал, равный 4 месяца, а три свечи – 1 год.
Чтобы понять, почему будущая динамика индекса Dow Jones в ближайшие 3-5 лет будет нисходящей, необходим анализ фрактальной структуры графика, который построен с учётом всех исторических данных.