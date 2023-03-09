Апофения как апологет ясновидения на рынках капитала. - страница 10
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Если рассмотреть фрактальную структуру графика EUR/USD, то обнаруживается корреляция с фрактальными структурами графиков GBP/USD и EUR/GBP, выражающаяся в практически одновременном завершении временных интервалов фракталов, имеющих различный порядок.
Несмотря на то, что фрактальные структуры графиков EUR/USD, GBP/USD и EUR/GBP различны, временные координаты точек локальных и глобальных экстремумов на графиках в подавляющем большинстве случаев практически совпадают.
Сырьевые кросс-курсы индекса Dow Jones.
Помимо анализа фрактальных структур графиков валютных кросс-курсов индекса Dow Jones, требуется также проведение анализа кросс-курсов индекса по отношению к котировкам сырья. Наиболее важными для анализа являются кросс-курсы индекса Dow Jones к Нефти и Золоту.
Если разделить значение индекса Dow Jones на стоимость Нефти, то условно получим значение индекса в баррелях, а если разделить на стоимость Золота, то получим значение индекса в унциях.
Несмотря на то, что фрактальные структуры графиков индекса Dow Jones, Brent и Gold различны, корреляция между временными интервалами фракталов в этих фрактальных структурах соблюдается.
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Индексные кросс-курсы индекса Dow Jones.
Полноценный анализ фондового рынка США невозможен без анализа мирового фондового рынка. Анализ фрактальной структуры графика фондового индекса Dow Jones должен всегда сопровождаться анализом фрактальной структуры графиков других фондовых индексов и их кросс-курсов.
Кросс-курс фондовых индексов – это отношение значений одного фондового индекса к значениям другого фондового индекса. Кросс-курс фондового индекса показывает на темп динамики значений одного индекса по отношению к значениям другого индекса.
Фрактальные структуры на графиках разных фондовых индексов различны, но несмотря на это имеет место корреляция между величинами временных интервалов фракталов, составляющих фрактальные структуры.
Комплексный анализ.
Итак, моделирование будущей динамики значений американского фондового индекса Dow Jones предполагает проведение комплексного анализа, включающего технический и фундаментальный анализы.
Под техническим анализом подразумевается анализ фрактальной структуры временного ряда, состоящего из значений индекса Dow Jones с временными интервалами 1 час, 1 день, 1 неделя, 1 месяц, 2 месяца, 3 месяца, 4 месяца, 6 месяцев, 1 год, 2 года, 3 года, 5 лет, 8 лет, 10 лет, 13 лет, 21 год, 34 года, 55 лет на предмет обнаружения фракталов, выявления последовательности их формирования, а также их порядка и порядкового номера сегмента которыми они являются. Обязательно необходим анализ фрактальных структур графиков кросс-курсов индекса Dow Jones по широкому спектру финансовых активов.
Под фундаментальным анализом подразумевается анализ макроэкономических показателей и анализ процессов в мировой экономике и мировой геополитике с построением будущих сценариев развития ситуации и их влияния на мировой финансовый рынок.
Одной единственной модели будущей динамики, построенной на анализе фрактальной структуры, не существует. В любой момент времени таких моделей всегда несколько.
Наиболее вероятная для реализации модель будущей динамики индекса Dow Jones, учитывающая все данные, полученные при комплексном анализе, предполагает начало нисходящей динамики в рамках формирования фрактала 5-го порядка F13332, а затем восходящей динамики в рамках формирования фрактала 5-го порядка F13333.
Снижение с последующим подъёмом должны сформировать во фрактальной структуре графика фрактал 4-го порядка F1333 до 2035 года.
После 2035 года глобальная динамика индекса Dow Jones будет нисходящей в рамках формирования фрактала 1-го наивысшего порядка F2.
В 2035 году на графике индекса Dow Jones должен сформироваться фрактал, который обозначен зелёным цветом. 1-ый сегмент этого фрактала сформировался на временном интервале с 2014 по 2021 год.
Нисходящая динамика будет проходить в рамках формирования 2-го сегмента фрактала зелёного цвета, а в рамках формирования 3-го сегмента динамика индекса будет восходящей.
Фрактал, отмеченный на графике зелёным цветом, является 3-им сегментом фрактала большего порядка, который обозначен на графике красным цветом.
Фрактал, обозначенный синим цветом на временном интервале с 2001 по 2013 год, является 1-ым сегментом фрактала красного цвета.
Модель предстоящей динамики фондового индекса Dow Jones предполагает сначала глубокое снижение, затем рост к максимальным значениям 2021 года с последующим схлопыванием пузыря и обвалом фондового рынка США, который начнётся в 2035 году.
Потом ещё удивляются, что с форума все адекватные люди бегут
Я давно предлагал делать ограничение сообщений на время, чтобы люди не спамили и думали.
Да забаньте его кто нибудь!
Просидел в кустах столько лет, пусть в бане посидит хотя-бы неделю.
Да забаньте его кто нибудь!
А никто не хочет. Всем интересненько, что дальше будет.