Апофения как апологет ясновидения на рынках капитала. - страница 7
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Люди не меняются, всё то же невежество и чванство, всё та же бесконечная ложь, клевета, оскорбления, злость, зависть, ненависть, осуждение, злословие и прочие пороки.
Читайте Творения Святых Отцов, живших в первом, втором, третьем, четвёртом, пятом веках и вам откроется, что человеческая природа неизменна, что это константа. Человек ни на йоту не изменился с момента изгнания Адама из Рая. Наука, которая якобы двигает человека вперёд, на самом деле его расчеловечивает и отбрасывает назад. Первая Мировая война, а затем последовавшая Вторая Мировая война это хорошо демонстрируют. Поэтому дикари являлись куда более человечнее нас ныне живущих.
Человек, мнящий себя не таким как прочие человецы, потому что он более умный и более образованный, вызывает жалость.
Оглянитесь вокруг, и безо всякого труда увидите этих “специалистов” и “профессионалов” в любой сфере деятельности, которые не видели, не слышали, не читали, понятия не имеют о чём идёт речь, но со всей своей профессиональной решимостью как опытные специалисты это осуждают и не приемлют.
А эти, которые в каждой бочке затычка и корчат из себя тех, кем не являются, они же тоже повсюду.
Вызывает удивление непонимание разницы между механизмом ценообразования и механизмом его регулирования. Волатильность облигации и криптовалюты именно поэтому и разная, но механизм ценообразования один и тот же. Ну а алготрейдинг – это разве не человеческого мозга дело?
Наивно думать, что метод моделирования, о котором идёт речь, родился на пустом месте. Это не так, потому что этот метод стал, своего рода, протестом и ответом на всю ту пустую эконометрическую болтовню и писанину, пришедшую к нам с Запада. Чтобы разбираться в вопросе необходимо читать не западных писателей, а русских учёных математиков.
А графики с годовыми тайм-фреймами должны вытащить из болота часовых тайм-фреймов, чтобы дать возможность увидеть хоть что-то дальше своего собственного носа.
Динамика значений индекса Dow Jones с 1896 по июнь 2021 года на графике с тайм-фреймом 1 год.
***
Динамика значений индекса Dow Jones с 1896 по июнь 2021 года на графике с тайм-фреймом 2 года.
С тайм-фреймом 2 года можно построить два альтернативных друг другу графика.
Для графика №1 стартовым периодом будет временной интервал [1, 2], далее – [3, 4], [5, 6], [7, 8] и т.д.
Для графика №2 стартовым периодом будет временной интервал [2, 3], далее – [4, 5], [6, 7], [8, 9] и т.д.
График №1 показывает динамику, которая соответствует общепринятому времяисчислению.
Если времяисчисление начать от 5 года до нашей эры, то динамика будет выглядеть как показано на графике №2.
Фрактальная структура графика №1 и графика №2 одинакова. Построение двух графиков и анализ фрактальной структуры на каждом из них позволяет легко определять стоимостные и временные интервалы фракталов.
***
Динамика значений индекса Dow Jones с 1896 по июнь 2021 года на графике с тайм-фреймом 3 года.
С тайм-фреймом 3 года можно построить три альтернативных графика.
Для графика №1 стартовым периодом будет временной интервал [1, 3], далее – [4, 6], [7, 9], [10, 12] и т.д.
Для графика №2 стартовым периодом будет временной интервал [2, 4], далее – [5, 7], [8, 10], [11, 13] и т.д.
Для графика №3 стартовым периодом будет временной интервал [3, 5], далее – [6, 8], [9, 11], [12, 14] и т.д.
График №1 показывает динамику, которая соответствует общепринятому времяисчислению.
Если времяисчисление начать от 5 года до нашей эры, то динамика будет выглядеть как показано на графике №2.
Фрактальная структура графика №1, графика №2 и графика №3 одинакова. Построение трёх графиков и анализ фрактальной структуры на каждом из них позволяет легко определять стоимостные и временные интервалы фракталов.
***
Динамика значений индекса Dow Jones с 1896 по июнь 2021 года на графике с тайм-фреймом 5 лет.
С тайм-фреймом 5 лет можно построить пять альтернативных графиков.
Для графика №1 стартовым периодом будет временной интервал [1, 5], далее – [6, 10], [11, 15], [16, 20] и т.д.
Для графика №2 стартовым периодом будет временной интервал [2, 6], далее – [7, 11], [12, 16], [17, 21] и т.д.
Для графика №3 стартовым периодом будет временной интервал [3, 7], далее – [8, 12], [13, 17], [18, 22] и т.д.
Для графика №4 стартовым периодом будет временной интервал [4, 8], далее – [9, 13], [14, 18], [19, 23] и т.д.
Для графика №5 стартовым периодом будет временной интервал [5, 9], далее – [10, 14], [15, 19], [20, 24] и т.д.
График №1 показывает динамику, которая соответствует общепринятому времяисчислению. Если времяисчисление начать от 5 года до нашей эры, то динамика будет выглядеть также.
Фрактальная структура графика №1, графика №2, графика №3, графика №4 и графика №5 одинакова. Построение пяти графиков и анализ фрактальной структуры на каждом из них позволяет легко определять стоимостные и временные интервалы фракталов.
***
Динамика значений индекса Dow Jones с 1896 по июнь 2021 года на графике с тайм-фреймом 8 лет.
С тайм-фреймом 8 лет можно построить восемь альтернативных графиков.
Для графика №1 стартовым периодом будет временной интервал [1, 8], далее – [9, 16], [17, 24], [25, 32] и т.д.
Для графика №2 стартовым периодом будет временной интервал [2, 9], далее – [10, 17], [18, 25], [26, 33] и т.д.
Для графика №3 стартовым периодом будет временной интервал [3, 10], далее – [11, 18], [19, 26], [27, 34] и т.д.
Для графика №4 стартовым периодом будет временной интервал [4, 11], далее – [12, 19], [20, 27], [28, 25] и т.д.
Для графика №5 стартовым периодом будет временной интервал [5, 12], далее – [13, 20], [21, 28], [29, 36] и т.д.
Для графика №6 стартовым периодом будет временной интервал [6, 13], далее – [14, 21], [22, 29], [30, 37] и т.д.
Для графика №7 стартовым периодом будет временной интервал [7, 14], далее – [15, 22], [23, 30], [31, 38] и т.д.
Для графика №8 стартовым периодом будет временной интервал [8, 15], далее – [16, 23], [24, 31], [32, 39] и т.д.
График №1 показывает динамику, которая соответствует общепринятому времяисчислению. Если времяисчисление начать от 5 года до нашей эры, то динамика будет выглядеть как показано на графике №4.
Фрактальная структура графика №1, графика №2, графика №3, графика №4, графика №5, графика №6, графика №7 и графика №8 одинакова. Построение восьми графиков и анализ фрактальной структуры на каждом из них позволяет легко определять стоимостные и временные интервалы фракталов.
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Динамика значений индекса Dow Jones с 1896 по июнь 2021 года на графике с тайм-фреймами: 10 лет, 13 лет, 21 год, 34 года.
Для тайм-фреймов 10 лет, 13 лет, 21 год и 34 года построено по два графика.
Для графика №1 с тайм-фреймом 10 лет стартовым периодом будет временной интервал [1, 10], далее – [11, 20], [21, 30], [31, 40] и т.д.
Для графика №6 с тайм-фреймом 10 лет стартовым периодом будет временной интервал [6, 15], далее – [16, 25], [26, 35], [36, 45] и т.д.
Для графика №1 с тайм-фреймом 13 лет стартовым периодом будет временной интервал [1, 13], далее – [14, 26], [27, 39], [40, 52] и т.д.
Для графика №9 с тайм-фреймом 13 лет стартовым периодом будет временной интервал [9, 21], далее – [22, 34], [35, 47], [48, 60] и т.д.
Для графика №1 с тайм-фреймом 21 год стартовым периодом будет временной интервал [1, 21], далее – [22, 42], [43, 63], [64, 84] и т.д.
Для графика №17 с тайм-фреймом 21 год стартовым периодом будет временной интервал [17, 37], далее – [38, 58], [59, 79], [80, 100] и т.д.
Для графика №1 с тайм-фреймом 34 года стартовым периодом будет временной интервал [1, 34], далее – [35, 68], [69, 102], [103, 136] и т.д.
Для графика №30 с тайм-фреймом 34 года стартовым периодом будет временной интервал [30, 63], далее – [64, 97], [98, 131], [132, 165] и т.д.
График №1 для тайм-фреймов 10 лет, 13 лет, 21 год и 34 года показывает динамику, которая соответствует общепринятому времяисчислению.
График №6 для тайм-фрейма 10 лет, график №9 для тайм-фрейма 13 лет, график № 17 для тайм-фрейма 21 год и график №30 для тайм-фрейма 34 года показывают динамику, которая соответствует времяисчислению от 5 года до нашей эры.
Фрактальная структура, которая отображена на указанных выше графиках, едина и является одинаковой для всех графиков.
Построение графиков с разными тайм-фреймами и анализ фрактальной структуры на каждом из них позволяет легко определять стоимостные и временные интервалы фракталов.
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Целостную картину сегментирования фрактальной структуры графика индекса Dow Jones на временном интервале с 1896 года по июнь 2021 года можно увидеть на графиках с тайм-фреймами в годах: 1, 2, 3, 5, 8, 10, 13, 21 и 34, которые построены по логарифмическим значениям индекса.
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На временном интервале (1896-2021) фрактальная структура графика индекса Dow Jones, построенного с тайм-фреймом 34 года, представляет собой моно-сегмент, который является фракталом наивысшего порядка F1.