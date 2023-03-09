Апофения как апологет ясновидения на рынках капитала. - страница 15
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Есть один не очень хороший момент в фракталах.
Фаза фрактала завершена, а цена может идти против фракталов ещё много-много раз.
Андрей рекомендует исследовать на разных временных участках, но это уже опять подбор случайностей.
В этом нет упреков. Просто надо глубже понимать вопрос.
Получается , что последовательность фракталов bay окончена и начинают формироваться фракталы sell и это " серые" пограничные зоны , наверно удобнее фильтровать старшим таймфреймом.
Последовательность фракталов на графике можно сравнить с последовательностью букв.
Буквы, ставшие в определённую последовательность, образуют слова. Ну а ставшие в определённую последовательность слова формируют смыслы. Знающий азбуку и понимающий значение слов, способен понимать и оценивать информацию извне.
Если информация извне доходит на незнакомом языке, то для её понимания необходимо изучение этого языка. Знание иностранных языков открывает новые возможности для коммуникаций и понимания происходящего.
Однако, даже знание достаточно большого количества языков вовсе не означает наличие способностей прочитать и понять ни древний манускрипт, ни, скажем, какой-нибудь зашифрованный текст.
Финансовая грамота – это, в том числе, умение читать и понимать графики динамики стоимости финансовых активов.
Прочитать график – означает увидеть его фрактальную структуру, раскрывающую информацию о будущей динамике стоимости на нём отображённой.
Знание Азбуки Аттракторов Niro позволяет читать графики, выстраивая фракталы в определённый порядок, имеющий смысл.
Последовательность из букв не означает, что составлено слово. Также и не всякая последовательность фракталов означает его смысловую нагрузку.
Анализ фрактальных структур должен проводиться на графиках всех возможных тайм-фреймов, чтобы определить порядок каждого фрактала её формирующего с чёткой его идентификацией и присвоения персонального номера, то есть неких координат, указывающих на его местоположение.
На дневном графике EUR/USD в локальной фрактальной структуре видны завершения локальных фракталов, указывающих на предстоящую динамику котировок, которая будет направлена в противоположном направлении сформированному фракталу, который обозначен красным цветом.
Последовательность фракталов на графике можно сравнить с последовательностью букв.
Буквы, ставшие в определённую последовательность, образуют слова. Ну а ставшие в определённую последовательность слова формируют смыслы. Знающий азбуку и понимающий значение слов, способен понимать и оценивать информацию извне.
Если информация извне доходит на незнакомом языке, то для её понимания необходимо изучение этого языка. Знание иностранных языков открывает новые возможности для коммуникаций и понимания происходящего.
Однако, даже знание достаточно большого количества языков вовсе не означает наличие способностей прочитать и понять ни древний манускрипт, ни, скажем, какой-нибудь зашифрованный текст.
Финансовая грамота – это, в том числе, умение читать и понимать графики динамики стоимости финансовых активов.
Прочитать график – означает увидеть его фрактальную структуру, раскрывающую информацию о будущей динамике стоимости на нём отображённой.
Знание Азбуки Аттракторов Niro позволяет читать графики, выстраивая фракталы в определённый порядок, имеющий смысл.
Последовательность из букв не означает, что составлено слово. Также и не всякая последовательность фракталов означает его смысловую нагрузку.
Анализ фрактальных структур должен проводиться на графиках всех возможных тайм-фреймов, чтобы определить порядок каждого фрактала её формирующего с чёткой его идентификацией и присвоения персонального номера, то есть неких координат, указывающих на его местоположение.
На дневном графике EUR/USD в локальной фрактальной структуре видны завершения локальных фракталов, указывающих на предстоящую динамику котировок, которая будет направлена в противоположном направлении сформированному фракталу, который обозначен красным цветом.
Последняя свеча за 14 дек. пост датирован 16 дек. , и прогноз пойдет в бай после 14 дек. или 16 дек. ? и можно пояснить где в "цифрах" основное движение , 0-1 , 1-2 , .
Последовательность фракталов на графике можно сравнить с последовательностью букв.
Буквы, ставшие в определённую последовательность, образуют слова. Ну а ставшие в определённую последовательность слова формируют смыслы. Знающий азбуку и понимающий значение слов, способен понимать и оценивать информацию извне.
Если информация извне доходит на незнакомом языке, то для её понимания необходимо изучение этого языка. Знание иностранных языков открывает новые возможности для коммуникаций и понимания происходящего.
Однако, даже знание достаточно большого количества языков вовсе не означает наличие способностей прочитать и понять ни древний манускрипт, ни, скажем, какой-нибудь зашифрованный текст.
Финансовая грамота – это, в том числе, умение читать и понимать графики динамики стоимости финансовых активов.
Прочитать график – означает увидеть его фрактальную структуру, раскрывающую информацию о будущей динамике стоимости на нём отображённой.
Знание Азбуки Аттракторов Niro позволяет читать графики, выстраивая фракталы в определённый порядок, имеющий смысл.
Последовательность из букв не означает, что составлено слово. Также и не всякая последовательность фракталов означает его смысловую нагрузку.
Анализ фрактальных структур должен проводиться на графиках всех возможных тайм-фреймов, чтобы определить порядок каждого фрактала её формирующего с чёткой его идентификацией и присвоения персонального номера, то есть неких координат, указывающих на его местоположение.
На дневном графике EUR/USD в локальной фрактальной структуре видны завершения локальных фракталов, указывающих на предстоящую динамику котировок, которая будет направлена в противоположном направлении сформированному фракталу, который обозначен красным цветом.
У вас Зиг-заг немного неправильный, с ложными экстремумами.
Правильно будет так:
Фрактальный анализ должен проводиться на всех возможных тайм-фреймах - даже на минутных, потому что динамика стоимости подчинена глобальному аттрактору, к которому стремится глобальная фрактальная структура.
Всё что происходит во фрактальной структуре графика на дневном или часовом тайм-фреймах подчинено глобальной фрактальной структуре.
Фрактальный анализ должен проводиться на всех возможных тайм-фреймах - даже на минутных, потому что динамика стоимости подчинена глобальному аттрактору, к которому стремится глобальная фрактальная структура.
Всё что происходит во фрактальной структуре графика на дневном или часовом тайм-фреймах подчинено глобальной фрактальной структуре.
смотрю что часто 3 и 3 совпадают и 1 совпадают с разных тайм-фреймов , в вот 2 вразнобой совсем не совпадают.Это программа делает разметку или в ручную ?
Далее последует моделирование будущей динамики валютных пар, акций, индексов.
Чтобы понимать всё здесь публикуемое, необходимо знание основ метода моделирования, которое изложено в статье “Апофения как апологет ясновидения на рынках капитала.” (см. прил. файл)
Далее последует моделирование будущей динамики валютных пар, акций, индексов.
Чтобы понимать всё здесь публикуемое, необходимо знание основ метода моделирования, которое изложено в статье “Апофения как апологет ясновидения на рынках капитала.” (см. прил. файл)
Без пол-литра не понять. А мне и с тремя литрами не понять. В голове все это мне не уложить. Одно понял что это теория. Дойдёт дело у вас до практики не известно.
есть тут у кого эликсир вечной жизни ? дайте два !
я буду моделировать и торговать на годовых свечах