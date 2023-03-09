Апофения как апологет ясновидения на рынках капитала. - страница 15

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Uladzimir Izerski #:

Есть один не очень хороший момент в фракталах.

Фаза фрактала завершена, а цена может идти против фракталов ещё много-много раз.

Андрей рекомендует исследовать на разных временных участках, но это уже опять подбор случайностей.

В этом нет упреков. Просто надо глубже понимать вопрос.

  Получается , что последовательность фракталов bay  окончена и начинают формироваться фракталы sell  и это  " серые" пограничные зоны , наверно удобнее фильтровать старшим таймфреймом.

 

Последовательность фракталов на графике можно сравнить с последовательностью букв.

Буквы, ставшие в определённую последовательность, образуют слова. Ну а ставшие в определённую последовательность слова формируют смыслы. Знающий азбуку и понимающий значение слов, способен понимать и оценивать информацию извне.

Если информация извне доходит на незнакомом языке, то для её понимания необходимо изучение этого языка. Знание иностранных языков открывает новые возможности для коммуникаций и понимания происходящего.

Однако, даже знание достаточно большого количества языков вовсе не означает наличие способностей прочитать и понять ни древний манускрипт, ни, скажем, какой-нибудь зашифрованный текст.

Финансовая грамота – это, в том числе, умение читать и понимать графики динамики стоимости финансовых активов.

Прочитать график – означает увидеть его фрактальную структуру, раскрывающую информацию о будущей динамике стоимости на нём отображённой.

Знание Азбуки Аттракторов Niro позволяет читать графики, выстраивая фракталы в определённый порядок, имеющий смысл.

Последовательность из букв не означает, что составлено слово. Также и не всякая последовательность фракталов означает его смысловую нагрузку. 


Анализ фрактальных структур должен проводиться на графиках всех возможных тайм-фреймов, чтобы определить порядок каждого фрактала её формирующего с чёткой его идентификацией и присвоения персонального номера, то есть неких координат, указывающих на его местоположение.


На дневном графике EUR/USD в локальной фрактальной структуре видны завершения локальных фракталов, указывающих на предстоящую динамику котировок, которая будет направлена в противоположном направлении сформированному фракталу, который обозначен красным цветом.

EUR/USD_1D


 
Andrey Niroba #:

Последовательность фракталов на графике можно сравнить с последовательностью букв.

Буквы, ставшие в определённую последовательность, образуют слова. Ну а ставшие в определённую последовательность слова формируют смыслы. Знающий азбуку и понимающий значение слов, способен понимать и оценивать информацию извне.

Если информация извне доходит на незнакомом языке, то для её понимания необходимо изучение этого языка. Знание иностранных языков открывает новые возможности для коммуникаций и понимания происходящего.

Однако, даже знание достаточно большого количества языков вовсе не означает наличие способностей прочитать и понять ни древний манускрипт, ни, скажем, какой-нибудь зашифрованный текст.

Финансовая грамота – это, в том числе, умение читать и понимать графики динамики стоимости финансовых активов.

Прочитать график – означает увидеть его фрактальную структуру, раскрывающую информацию о будущей динамике стоимости на нём отображённой.

Знание Азбуки Аттракторов Niro позволяет читать графики, выстраивая фракталы в определённый порядок, имеющий смысл.

Последовательность из букв не означает, что составлено слово. Также и не всякая последовательность фракталов означает его смысловую нагрузку. 


Анализ фрактальных структур должен проводиться на графиках всех возможных тайм-фреймов, чтобы определить порядок каждого фрактала её формирующего с чёткой его идентификацией и присвоения персонального номера, то есть неких координат, указывающих на его местоположение.


На дневном графике EUR/USD в локальной фрактальной структуре видны завершения локальных фракталов, указывающих на предстоящую динамику котировок, которая будет направлена в противоположном направлении сформированному фракталу, который обозначен красным цветом.


Последняя свеча за 14 дек. пост датирован 16 дек. , и прогноз пойдет в бай после 14 дек. или 16 дек. ?  и можно пояснить где в "цифрах" основное движение , 0-1 , 1-2 , .

[Удален]  
Andrey Niroba #:

Последовательность фракталов на графике можно сравнить с последовательностью букв.

Буквы, ставшие в определённую последовательность, образуют слова. Ну а ставшие в определённую последовательность слова формируют смыслы. Знающий азбуку и понимающий значение слов, способен понимать и оценивать информацию извне.

Если информация извне доходит на незнакомом языке, то для её понимания необходимо изучение этого языка. Знание иностранных языков открывает новые возможности для коммуникаций и понимания происходящего.

Однако, даже знание достаточно большого количества языков вовсе не означает наличие способностей прочитать и понять ни древний манускрипт, ни, скажем, какой-нибудь зашифрованный текст.

Финансовая грамота – это, в том числе, умение читать и понимать графики динамики стоимости финансовых активов.

Прочитать график – означает увидеть его фрактальную структуру, раскрывающую информацию о будущей динамике стоимости на нём отображённой.

Знание Азбуки Аттракторов Niro позволяет читать графики, выстраивая фракталы в определённый порядок, имеющий смысл.

Последовательность из букв не означает, что составлено слово. Также и не всякая последовательность фракталов означает его смысловую нагрузку. 


Анализ фрактальных структур должен проводиться на графиках всех возможных тайм-фреймов, чтобы определить порядок каждого фрактала её формирующего с чёткой его идентификацией и присвоения персонального номера, то есть неких координат, указывающих на его местоположение.


На дневном графике EUR/USD в локальной фрактальной структуре видны завершения локальных фракталов, указывающих на предстоящую динамику котировок, которая будет направлена в противоположном направлении сформированному фракталу, который обозначен красным цветом.


Фракталы перерисовываются, это все решает, в топку
 
Andrey Niroba #:



У вас Зиг-заг немного неправильный, с ложными экстремумами.

Правильно будет так:


 

Фрактальный анализ должен проводиться на всех возможных тайм-фреймах - даже на минутных, потому что динамика стоимости подчинена глобальному аттрактору, к которому стремится глобальная фрактальная структура.

Всё что происходит во фрактальной структуре графика на дневном или часовом тайм-фреймах подчинено глобальной фрактальной структуре.

EUR/USD_1h

 
Andrey Niroba #:

Фрактальный анализ должен проводиться на всех возможных тайм-фреймах - даже на минутных, потому что динамика стоимости подчинена глобальному аттрактору, к которому стремится глобальная фрактальная структура.

Всё что происходит во фрактальной структуре графика на дневном или часовом тайм-фреймах подчинено глобальной фрактальной структуре.


смотрю что часто 3 и 3 совпадают и 1 совпадают с разных тайм-фреймов , в вот 2 вразнобой совсем не совпадают.

Это программа делает разметку или в ручную ?
 

Далее последует моделирование будущей динамики валютных пар, акций, индексов. 

Чтобы понимать всё здесь публикуемое, необходимо знание основ метода моделирования, которое изложено в статье “Апофения как апологет ясновидения на рынках капитала.” (см. прил. файл) 


Файлы:
g25v5rjy.zip  4049 kb
 
Andrey Niroba #:

Далее последует моделирование будущей динамики валютных пар, акций, индексов. 

Чтобы понимать всё здесь публикуемое, необходимо знание основ метода моделирования, которое изложено в статье “Апофения как апологет ясновидения на рынках капитала.” (см. прил. файл) 


Без пол-литра не понять. А мне и с тремя литрами не понять. В голове все это мне не уложить.   Одно понял что это теория. Дойдёт дело у вас до практики  не известно.

 

есть тут у кого эликсир вечной жизни ? дайте два !

я буду моделировать и торговать на годовых свечах

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