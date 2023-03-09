Апофения как апологет ясновидения на рынках капитала. - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
И тут видна вопиющая безграмотность и видимо автор не в курсе что такое P/E ratio и что рынок может оценивать перспективы компании очень по разному...
Если бы автор соизволил пройти в любой сток-скринер и посмотреть с какими P/E торгуются разные компании то возможно какие-то вопросы для сам сам закрыл, чтобы не выглядеть городским сумасшедшим...
В частности нет ничего удивительного что технологический сектор торгуется с высокими P/E и это совершенно нормальная ситуация никак не связана с США и российские эмитенты технологические тоже могут иметь например высокий P/E...
Бредни про инфляцию и фракталы даже комментировать не буду...
Пишу не для того чтобы спорить с автором - ибо он с очевидностью находится на примитивном апофеническом уровне понимания экономики и рынков - а только лишь для того чтобы восстановить баланс и справедливость на форуме в пользу нормальной экономической науки и отвратить возможных адептов от этого мракобесия.
Начавшийся в 1978 году рост значений индекса Dow Jones проходит в рамках формирования фрактала F13, который является 3-им сегментом фрактала 1-го порядка F1. Фрактал F13 ещё не завершён.
Можно предположить, что на конец 2021 года во фрактальной структуре графика индекса Dow Jones на временном интервале (2014, 2021) был сформирован фрактал 5-го порядка F13331.
***
Если это так, то сформированный на интервале (2014, 2021) фрактал является 1-ым сегментом фрактала F1333. Тогда последующая динамика индекса будет нисходящей в рамках формирования 2-го сегмента фрактала F1333, после завершения которого последует рост индекса в рамках формирования 3-го сегмента фрактала F1333.
Таким образом, будущая динамика на временном интервале (2014, 2035) будет проходить в рамках формирования фрактала F1333.
***
Тогда на временном интервале (2011, 2035) будет сформирован фрактал 3-го порядка F133.
***
А на временном интервале (1978, 2035) в таком случае сформируется фрактал 2-го порядка F13.
***
Глобальная фрактальная структура графика Dow Jones говорит о том, что на временном интервале (1896, 2035) будет сформирован глобальный фрактал, 1-ый сегмент которого сформировался на интервале (1896, 1973), 2-ой сегмент сформировался на интервале (1973, 1978), а 3-ий сегмент будет сформирован на временном интервале (1978, 2035).
***
В таком случае, в предстоящей динамике значений индекса Dow Jones мы увидим в течение ближайших 3-5 лет нисходящий тренд, который сменится восходящим, чтобы 2035 году сформировать глобальный фрактал 1-го порядка F1.
Динамика индекса, которая последует после 2035 года будет проходить в глобальном нисходящем тренде в рамках формирования фрактала 1-го порядка F2.
Обвал фондового рынка США после 2035 года может быть настолько серьёзным, что значения индекса опустятся к отметке 2700 пунктов.
Метод моделирования, опирающийся на анализ фрактальной структуры, является своего рода вычислительной технологией будущих значений стоимости на финансовом рынке.
***
Механизм формирования стоимости должен быть одинаковым и для валют, и для акций, и для сырья, и вообще для всего что обращается на рынках, потому что приводится в действие людьми.
А если люди сегодня такие же как 10 лет назад, 100 лет назад, 1000 лет назад, то и механизм формирования стоимости сегодня такой же, как и 1000 лет назад.
С учётом этого все графики, отображающие динамику стоимости независимо от взятого интервала времени – хоть за 1 час, хоть за 100 лет, и независимо от тайм-фрейма – хоть минутного, хоть годового, должны быть подобными друг другу, то есть фрактальными.
А если это так, то единственное, что объединяет все графики – это базисный фрактал, присутствующий абсолютно на любом графике.
Этот фрактал представляет собой простейшее колебательное движение, состоящее из 3-х сегментов, один из которых имеет противоположное направление двум другим.
Под внешними воздействиями стоимостные и временные параметры сегментов деформируются, образуя три вида в каждом из которых пять типов.
Комбинациями этих 15 фракталов можно описать абсолютно любой график динамики стоимости, и любой график динамики стоимости будет стремиться к одному из 15 фрактал-аттракторов.
В случае с динамикой значений индекса Dow Jones, можно говорить, что на временном интервале (1896, 2035) глобальная фрактальная структура графика стремится к фрактал-аттрактору №11 (1-го вида и 1-го типа).
F1 ≡ F11 → FS {13, 23, 11}
Механизм формирования стоимости должен быть одинаковым и для валют, и для акций, и для сырья, и вообще для всего что обращается на рынках, потому что приводится в действие людьми.
Типичная ошибка обобщения. Безосновательный перенос частных свойств/характеристик на обширные совокупности. Существует множество видов этого когнитивного искажения, классический вариант — теория заговора.
Многие исследователи описывали этот тип когнитивного искажения, в том числе Джон Гриндер и Ричард Бэндлер в первом томе Структуры магии, движение от глубинных структур к поверхностным обязательно включает процессы опущения, обобщения и искажения информации. Наиболее глубокий парадокс человеческого устройства, как мы считаем, заключается в том, что одни и те же механизмы позволяют нам выживать, расти, меняться, испытывать радость - и вместе с тем придерживаться весьма убогой модели мира.
Для профессионалов очевидно что существуют различия в ценообразовании акций, сырья, долговых инструментов, money-market, криптовалют, etc - так как действующие факторы этих рынков разные. Иначе бы федеральные бонды летали как крипта. 😃
У автора несомненно полная апофения и отсутствие критического мышления.