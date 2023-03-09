Апофения как апологет ясновидения на рынках капитала. - страница 8
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Анализ фрактальных структур графиков – это технический анализ, и чтобы построенные модели будущей динамики имели реалистичные сценарии, необходимо дополнять его анализом фундаментальным как в экономике, так и в геополитике.
Для моделирования будущей динамики фондового индекса Dow Jones требуется учитывать динамику всех макроэкономических показателей.
Приведу несколько примеров.
Дефлятор ВВП США.
Последние 10 лет динамика значений дефлятора ВВП происходит в диапазоне от 1% до 2%.
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В соответствии с уже сложившейся фрактальной структурой в нелинейной динамической системе “Дефлятор ВВП” происходит формирование 3-сегмента фрактала, который отмечен на графике красным цветом и аттрактор которого стремится к фракталу №32 из азбуки Niro.
Фрактал, отмеченный на графике красным цветом, начал формироваться в противоположном направлении сформированному фракталу, который отмечен зелёным цветом.
После завершения 3-го сегмента фрактала, отмеченного красным цветом, нисходящий тренд завершится и начнётся рост значений дефлятора ВВП в рамках формирования нового фрактала в противоположном направлении фракталу красного цвета.
Индекс потребительских цен США.
За последние 10 лет инфляция в США стабильно держится на уровне, не превышающем 2,5%.
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В соответствии с уже сложившейся фрактальной структурой в нелинейной динамической системе “Индекс потребительских цен” происходит формирование 3-сегмента фрактала, который отмечен на предыдущем графике розовым цветом и аттрактор которого стремится к фракталу №32 из азбуки Niro.
Фрактал, отмеченный на графике розовым цветом, начал формироваться в противоположном направлении сформированному фракталу, который отмечен синим цветом.
После завершения 3-го сегмента фрактала, отмеченного розовым цветом, нисходящий тренд завершится и начнётся рост инфляции в рамках формирования нового фрактала в противоположном направлении фракталу розового цвета.
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С учётом текущей ситуации в экономике США данный сценарий развития динамики будет более вероятным. Значения инфляции в США будут расти в рамках формирования фрактала, который обозначен голубым цветом.
Показатель отношения ВВП к рыночной капитализации компаний.
В 1981 году на 1 доллар капитала приходилось 2,54 доллара ВВП.
С 1981 года показатель находится в нисходящей динамике, демонстрируя превышение темпов роста ВВП над темпами роста рыночной капитализации.
В 1999 году на 1 доллар капитала приходилось уже 0,65 доллара ВВП. С 1981 года по 1999 год показатель снизился почти в 4 раза.
Отрицательная динамика показателя продолжается и в 2020 году на 1 доллар капитала приходится 0,57 доллара ВВП.
Основная причина снижения показателя при увеличении ВВП заключается в спекулятивном росте капитализации компаний.
Стоимость акций американских компаний слишком переоценена.
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Анализ фрактальной структуры нелинейной динамической аддитивно-синергетической системы “GDP vs MC” показывает, что на временном отрезке с 1980 года по 2020 год фрактальная структура сформирована фракталами различного порядка, сегменты которых обозначены на графике разным цветом.
Фрактал с сегментами розового цвета является первым сегментом фрактала большего порядка, который отмечен синим цветом. Розовый фрактал соответствует фракталу №21 (2-го вида 1-го типа) из Азбуки Niro.
Фрактал с сегментами оранжевого цвета является третьим сегментом фрактала большего порядка, который отмечен синим цветом. Оранжевый фрактал соответствует фракталу №33 (3-го вида 3-го типа) из Азбуки Niro.
Фрактал с сегментами синего цвета является первым сегментом фрактала большего порядка, который отмечен красным цветом. Синий фрактал соответствует фракталу №21 (2-го вида 1-го типа) из Азбуки Niro.
С учётом этого можно говорить, что в 2020 году завершился фрактал, сегменты которого отмечены на графике зелёным цветом. Зелёный фрактал соответствует фракталу №33 (3-го вида 3-го типа) из Азбуки Niro.
С завершением фрактала зелёного цвета завершился 1-ый сегмент фрактала большего порядка, который отмечен голубым цветом.
Исходя из этих данных можно говорить о завершении нисходящего тренда и начале восходящего тренда.
Рост значений показателя будет происходить в рамках формирования нового фрактала, направленного в противоположную сторону фракталу зелёного цвета. Этот фрактал является вторым сегментом голубого фрактала.
После завершения второго сегмента фрактала голубого цвета начнётся формирование его третьего сегмента.
В рамках формирования третьего сегмента динамика показателя будет нисходящей.
Завершение третьего сегмента голубого фрактала завершит третий сегмент фрактала большего порядка, который отмечен красным цветом.
Расчётная точка завершения составляет 0,5 и приходится на 2035 год.
Возможный в таком случае рост значений показателя с 2020 года по 2023 год будет вызван снижением рыночной капитализации американских компаний.
А на всём интервале (2020, 2023) рост показателя будет обеспечиваться за счёт того, что темпы падения фондового рынка США будут сильно превосходить темпы снижения ВВП США.
Показатель отношения государственного долга к ВВП.
С 1960 года, когда на 1 доллар ВВП приходилось 0,53 доллара долга, показатель демонстрирует нисходящую динамику, достигая на этом временном отрезке минимального значения в 1981 году, показывая, что на 1 доллар ВВП приходилось 0,31 доллара долга.
С 1981 года нисходящий тренд сменился восходящим и в 2020 году было достигнуто рекордное значение за всю историю 1,31. Показатель за год вырос более чем на 20%.
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Долг США превысил ВВП на 31,18% и фрактальная структура графика свидетельствует о том, что это рекордное значение далеко не последнее, т.к. США намерены и дальше все свои финансовые проблемы решать не за счёт своих доходов, а за счёт средств, взятых в долг у остального мира, направляя их и на формирование своего военного бюджета, и на “вертолётные деньги” для своего населения, и на многое что другое.
Отношение экспорта к импорту США.
Данный показатель дополняет показатель сальдо платёжного баланса по текущим операциям и показывает во сколько раз экспорт больше или меньше импорта.
В 2020 году импорт США превысил экспорт в 1,3 раза.
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Фрактальная структура графика показывает на продолжение нисходящей динамики. В последующие 2-3 года импорт США превысит экспорт в 1,5 раза.
ВВП США.
ВВП США рассчитанный в евро (EUR).
Анализ графика динамики ВВП, который построен по значениям, рассчитанным в евро, показывает наличие фрактальной структуры.
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Рис. 290
ВВП США рассчитанный в австралийских долларах (AUD).
Анализ графика динамики ВВП, который построен по значениям, рассчитанным в британских фунтах стерлингов, показывает наличие фрактальной структуры.
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Рис. 293