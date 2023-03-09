Апофения как апологет ясновидения на рынках капитала. - страница 8

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Анализ фрактальных структур графиков – это технический анализ, и чтобы построенные модели будущей динамики имели реалистичные сценарии, необходимо дополнять его анализом фундаментальным как в экономике, так и в геополитике.


Для моделирования будущей динамики фондового индекса Dow Jones требуется учитывать динамику всех макроэкономических показателей.

Приведу несколько примеров.


 

Дефлятор ВВП США.

Дефлятор ВВП США.


Последние 10 лет динамика значений дефлятора ВВП происходит в диапазоне от 1% до 2%.

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В соответствии с уже сложившейся фрактальной структурой в нелинейной динамической системе “Дефлятор ВВП” происходит формирование 3-сегмента фрактала, который отмечен на графике красным цветом и аттрактор которого стремится к фракталу №32 из азбуки Niro.

Фрактал, отмеченный на графике красным цветом, начал формироваться в противоположном направлении сформированному фракталу, который отмечен зелёным цветом.

После завершения 3-го сегмента фрактала, отмеченного красным цветом, нисходящий тренд завершится и начнётся рост значений дефлятора ВВП в рамках формирования нового фрактала в противоположном направлении фракталу красного цвета.


 


За последние 10 лет инфляция в США стабильно держится на уровне, не превышающем 2,5%.

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В соответствии с уже сложившейся фрактальной структурой в нелинейной динамической системе “Индекс потребительских цен” происходит формирование 3-сегмента фрактала, который отмечен на предыдущем графике розовым цветом и аттрактор которого стремится к фракталу №32 из азбуки Niro.

Фрактал, отмеченный на графике розовым цветом, начал формироваться в противоположном направлении сформированному фракталу, который отмечен синим цветом.

После завершения 3-го сегмента фрактала, отмеченного розовым цветом, нисходящий тренд завершится и начнётся рост инфляции в рамках формирования нового фрактала в противоположном направлении фракталу розового цвета.

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С учётом текущей ситуации в экономике США данный сценарий развития динамики будет более вероятным. Значения инфляции в США будут расти в рамках формирования фрактала, который обозначен голубым цветом.


 

Показатель отношения ВВП к рыночной капитализации компаний.

ВВП к рыночной капитализации.


В 1981 году на 1 доллар капитала приходилось 2,54 доллара ВВП.

С 1981 года показатель находится в нисходящей динамике, демонстрируя превышение темпов роста ВВП над темпами роста рыночной капитализации.

В 1999 году на 1 доллар капитала приходилось уже 0,65 доллара ВВП. С 1981 года по 1999 год показатель снизился почти в 4 раза.

Отрицательная динамика показателя продолжается и в 2020 году на 1 доллар капитала приходится 0,57 доллара ВВП.

Основная причина снижения показателя при увеличении ВВП заключается в спекулятивном росте капитализации компаний. 

Стоимость акций американских компаний слишком переоценена.   

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Анализ фрактальной структуры нелинейной динамической аддитивно-синергетической системы “GDP vs MC” показывает, что на временном отрезке с 1980 года по 2020 год фрактальная структура сформирована фракталами различного порядка, сегменты которых обозначены на графике разным цветом.

Фрактал с сегментами розового цвета является первым сегментом фрактала большего порядка, который отмечен синим цветом. Розовый фрактал соответствует фракталу №21 (2-го вида 1-го типа) из Азбуки Niro.

Фрактал с сегментами оранжевого цвета является третьим сегментом фрактала большего порядка, который отмечен синим цветом. Оранжевый фрактал соответствует фракталу №33 (3-го вида 3-го типа) из Азбуки Niro.

Фрактал с сегментами синего цвета является первым сегментом фрактала большего порядка, который отмечен красным цветом. Синий фрактал соответствует фракталу №21 (2-го вида 1-го типа) из Азбуки Niro.

С учётом этого можно говорить, что в 2020 году завершился фрактал, сегменты которого отмечены на графике зелёным цветом. Зелёный фрактал соответствует фракталу №33 (3-го вида 3-го типа) из Азбуки Niro.

С завершением фрактала зелёного цвета завершился 1-ый сегмент фрактала большего порядка, который отмечен голубым цветом. 

Исходя из этих данных можно говорить о завершении нисходящего тренда и начале восходящего тренда.

Рост значений показателя будет происходить в рамках формирования нового фрактала, направленного в противоположную сторону фракталу зелёного цвета. Этот фрактал является вторым сегментом голубого фрактала.

После завершения второго сегмента фрактала голубого цвета начнётся формирование его третьего сегмента. 

В рамках формирования третьего сегмента динамика показателя будет нисходящей.

Завершение третьего сегмента голубого фрактала завершит третий сегмент фрактала большего порядка, который отмечен красным цветом. 

Расчётная точка завершения составляет 0,5 и приходится на 2035 год.

Возможный в таком случае рост значений показателя с 2020 года по 2023 год будет вызван снижением рыночной капитализации американских компаний.

А на всём интервале (2020, 2023) рост показателя будет обеспечиваться за счёт того, что темпы падения фондового рынка США будут сильно превосходить темпы снижения ВВП США.


 

Показатель отношения государственного долга к ВВП.

Гос.долг США к ВВП.


С 1960 года, когда на 1 доллар ВВП приходилось 0,53 доллара долга, показатель демонстрирует нисходящую динамику, достигая на этом временном отрезке минимального значения в 1981 году, показывая, что на 1 доллар ВВП приходилось 0,31 доллара долга.

С 1981 года нисходящий тренд сменился восходящим и в 2020 году было достигнуто рекордное значение за всю историю 1,31. Показатель за год вырос более чем на 20%.

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Долг США превысил ВВП на 31,18% и фрактальная структура графика свидетельствует о том, что это рекордное значение далеко не последнее, т.к. США намерены и дальше все свои финансовые проблемы решать не за счёт своих доходов, а за счёт средств, взятых в долг у остального мира, направляя их и на формирование своего военного бюджета, и на “вертолётные деньги” для своего населения, и на многое что другое.


 

Отношение экспорта к импорту США.

Экспорт к Импорту США.


Данный показатель дополняет показатель сальдо платёжного баланса по текущим операциям и показывает во сколько раз экспорт больше или меньше импорта.

В 2020 году импорт США превысил экспорт в 1,3 раза.

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Фрактальная структура графика показывает на продолжение нисходящей динамики. В последующие 2-3 года импорт США превысит экспорт в 1,5 раза.


 

ВВП США.

ВВП США.


 

ВВП США рассчитанный в евро (EUR).

ВВП США (EUR).


Анализ графика динамики ВВП, который построен по значениям, рассчитанным в евро, показывает наличие фрактальной структуры.

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Рис. 290


 
К черту подробности. Где будет EURUSD через неделю?
 

ВВП США рассчитанный в австралийских долларах (AUD).

ВВП США (AUD).


Анализ графика динамики ВВП, который построен по значениям, рассчитанным в британских фунтах стерлингов, показывает наличие фрактальной структуры.

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Рис. 293


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