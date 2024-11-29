Дизайн терминала Metatrader - страница 3
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хм... а точно Вашу помощь просили разработчики?
терминал позиционируется как средство для АТС, вижу, что основная работа идет на поддержание языка и тестера стратегий и интеграции с другими языками
ЗЫ: если всё-таки Вас слышат.... попросите там шрифт комментария на чарте увеличить , давно просил, но напрягает до сих пор, знаю, что многие ставят увеличение экрана в Виндовс, имхо, не удобно
Зачем меня о чём то просить? Я как пользователь и клиент пишу свои отзывы и предложения.
Почему МТ5 за более чем 10 лет не переплюнул популярность МТ4 (кол-во продаж продуктов маркета / выход новых продуктов на разных сайтах)? Да никто не знает.
Я же пришёл к выводу, что нужен более свежий и современный дизайн, быстрая работа с котировками и графиками, удобный тестер (а он не очень удобный), быстрая работа с объектами (64бит, многопоток, а все индикаторы работают с символом в одном потоке и ждут своей очереди в обработке объектов, что усложняет разработку быстрых индикаторных систем, один медленный индюк и всё медленно, а искать причину тормознутости можно неделями) (ну это не в этой теме).
А так да, МТ5 более совершенный для советников, но менее дружелюбный для ручной торговли с индикаторами (это моё мнение, как разработчика индикаторов, но возможно с увеличением опыта и наработок по mql5, станет по другому).
Я всё чаще замечаю в темах, что пользователем нужна функция фиксации масштаба (спасибо онлайн терминалам разным)
Конечно эта функция есть. Нужно лишь нажать правой кнопкой мыши по экрану, выбрать Properties, далее вкладка Common, потом чекбокс на Scale fix.
Отключить и выключить, без проблем, просто повторяйте процедуру.
Решение. При наведении на шкалу масштаба, отображать кнопку с замком.
Она будет включать и отключать фиксированный и обычный масштаб.
Легко и современно, а главное закрывает потребность в данной функции, которая уже стала для многих трейдеров must have.
Ещё одно предложение, которое считаю эффективным для удобства.
Визуал (пока что с обычными иконками терминала, но то, что их нужно актуализировать я писал в первом посте) и ниже подробно опишу идею.
Что видно из примера:
Боковая панель!
В верхней части элементы, связанные с левосторонними окнами и в целом с общим окном. Сверху вниз:
1. Кнопка сворачивания левой стороны. Удобно?)
2. Режим полного экрана. С оговоркой, чтобы осталась та менюшечка слева или кнопка выхода из полноэкранного режима в левом верхнем углу.
Это позволит выйти из полного экрана кнопкой мыши (не все сообразят про F11). К тому же этой функцией начнут многие пользоваться.
3. Кнопка вызова окна Data Window
4. Кнопка вызова Market Watch bar (включено)
5. Кнопка вызова Navigator window (включено)
В нижней части элементы вызывающие нижние окна:
1. Кнопка Strategy Tester
2. Кнопка Toolbox bar (включено)
Пришлось для красоты подвинуть и нижнее горизонтальное окно
Те же кнопки Strategy Tester и Toolbox bar, только не добавляюшие/отключающие окна, а заменяющие.
Именно так сейчас сделано с крайней нижней справа надписью Strategy Tester, которая отключает Toolbox bar и заменяет на тестер.
А потом сиди и ищи, как обратно Toolbox bar вернуть)
Вот ещё идейка. Лень было рисовать, но почему бы не добавить слева символа банальный +, который открывает символ в новом окне.
Никогда об этом не задумывался, но всегда открываю новый график правой кнопкой мыши из выпадающего меню.
Наличие слева "+" уменьшит кол-во шагов по открытию графика и возможно, что новые пользователи не сразу находят, как открыть новый график.
Это решит маленькую проблему.
Ещё одно важное предложение для вкладки Trade.
Начиная с древних курсов и обсуждений психологии торговли постоянно поднимается тема о том, что многие трейдеры постоянно привязываются психологически к открытым позициям.
От размера депозита, от того как увеличивается профит или убыток по открытой позиции торговля может принести дискомфорт.
На полном серьёзе в некоторых обсуждениях и курсах предлагался некий лайфхак - приклеить на экране стикер, закрывающий баланс по сделке.
Совсем закрыть вкладку торговля нельзя, т.к. желательно видеть кол-во открытых позиций (манименеджмент).
Решение извечной проблемы на анимации
Это современная функция, которая совсем недавно стала массово появляться в банковских и других приложениях.
В случае с открытыми позициями закрывать звёздами (всегда 3) - Profit и Лот (!)
В данном конкретном случае это решит несколько проблем:
1. Демонстрация скриншота терминала в разных соц.сетях, курсах и т.д., не боясь спалить размер депо и лотность открытых позиций
2. Более комфортная торговля, снимающая психологическую нагрузку, каким бы депозитом не торговал.
3. Экономия стикеров)
Несколько слов о цветовых схемах.
Yellow on Black - первый в списке. Серьёзно? Кто-то им пользуется?
Для белого фона и монохромный и цветной, красота. А для чёрного опять дискриминация (юмор по тонкому льду)
Предлагаю заменить Yellow on Black на White on Black.
Красиво же. И как минимум логичная цветовая схема. Рекомендую её также по умолчанию поставить в тестер. Шаблон тестера по-умолчанию ужасный. А Вы не знали?
Также стоит добавить в стандартный набор распаковки терминала файл tester.tpl
Конечно для современного дизайна было бы неплохо добавить "Background 2", чтобы можно было получить градиент, если цвет не None.
И просьба от меня лично. Если цвет None, то пусть он будет отсутствовать. Поставил я значит BMP с градиентом на фон , а свечи то нифига не прозрачные, если выставить цвет "None"
Надеюсь все мои обращения Админы читают и что-то планируют добавить в терминал.
Скорость чего-то там хорошо, но если движок от Ламборджини стоит в кузове ВАЗ 2101, то это просто мощная и быстрая "табуретка", которая не будет популярной в современном мире, где ценится дизайн и удобство.
Странные у вас предложения, как будто разработчикам заняться нечем.
Пускай предлагают те кто больше вручную торгует, а вы, походу, больше по программированию, продвижению своих продуктов...И купите по больше монитор :))
Странные у вас предложения, как будто разработчикам заняться нечем.
Пускай предлагают те кто больше вручную торгует, а вы, походу, больше по программированию, продвижению своих продуктов...И купите по больше монитор :))
Эм, все мои предложения исходят из собственного опыта ручной торговли более 5 лет и наблюдением из окружения трейдерских сообществ в городе и на форумах.
Если Вы не заметили, то каждое предложение решает ту или иную проблему. Касается это ручной торговли в первую очередь.
Монитор у меня 27 дюймов, действительно, пора на 65 переходить.
Если есть предложения по улучшению дизайна и удобства терминала, то пишите.
Если же всё Вас устраивает, то Вы и как и многие другие не знаете ответ на вопрос - почему МТ5 не популярнее МТ4 среди трейдеров.
Я знаю ответ и все мои предложения, если будут реализованы, дадут качественный рывок по продвижению платформы (не среди брокеров, а среди трейдеров)
Почему Viber, Telegramm и Whatsup внедряют тот же функционал, как только он реализуется у конкурента?
Ну, во первых, это крупные компании со своим коммьюнити, анализирующие отзывы и потребности своих пользователей.
И если у одного появилась фича, а у другого она отсутствует, то её начинают копировать, чтобы не оказаться менее продвинутым софтом.
В конечном счёте выиграет тот, у кого красивее, удобнее, быстрее. А тот, кто остановится в развитии и будет менее красивым и удобным - проиграет!
Это касается и терминалов. В какой-то момент, когда не было конкуренции, можно было забить на дизайн и удобства.
Софт выполняет свою задачу, что ещё нужно. Простой и удобный (когда не с чем сравнивать).
Все видеокурсы, мануалы пестрили скриншотами народного терминала МТ4. Очень много стратегий, индикаторов и советников.
С выходом МТ5 и его супер тестера со 100% тестированием, в целом позволило развивать направление "алгоритмизации" (экспертов/советников).
Даже для меня советник на МТ5 выглядит более заманчивым, чем на МТ4. Это как некий "знак качества", когда видишь результаты 100% тестирования.
Но это отдельный момент.
Большинство ручников (трейдеров, торгующих вручную) по прежнему выбирают МТ4.
Там просто не сравнить насколько богаче выбор продуктов и что немаловажно курсов от инфо-гуру с их системами и реф.ссылками на МТ4.
Но что-то начало меняться. Всё чаще в курсах всплывают более красивые платформы (локальные и web).
Тёмный дизайн (да и белый) сделанный по современным дизайн-решениям начинает привлекать. Встречают по одёжке.
И вот уже начинается конкуренция и битва дизайнов, функционала, удобств.
Заказывают исходники/продукты на другие платформы, чтобы записать более красивый видос, видео-курс и похвастать красивой картинкой.
Глупо? С точки зрения профитности торговли - несомненно без разницы. А с точки зрения рекламы, популярности? Умно.
Поэтому то я решил создать тему о дизайне терминала и удобств его пользования.
МТ4 ослабнет у умрёт, а МТ5 так и не выстрелит? Нет уж.
МТ5 должен конкурировать, бороться и побеждать. А соперники - дизайн и удобство новых других терминалов.
Каждое моё предложение решает ту или иную задачу, связанную с удобством, визуалом. А что-то опережает конкурентов.
Дьявол кроется в мелочах.
Когда кол-во реализованных удобств по мелочам превысит определённую планку, то кол-во перерастёт в качество и уже будет глупо оставаться на МТ4, когда МТ5 будет объективно красивее и удобнее (в первую очередь).
О нём будут писать на всех форумах, мол поглядите какая красота и как удобно.
Это будет победа.