Торговая стратегия

Советник работает по индикатору iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) на заданном таймфрейме 'Working timeframe'. У советника нет ни Тейк профит, ни Стоп лосс, ни Трейлинга. Закрытие идёт противоположным сигналом.

Торговые сигналы:

Пересечение основной и сигнальной линии индикатора. При этом бары пересечения на момент сигнала должны быть по одну сторону от нуля. Если поступает сигнал и в эту сторону уже есть открытая позиция - лот будет увеличен в 'Martingale: Coefficient' раз.





Рис. 1. iMACD Intersection Martingale





Особенности:

Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму (' Working timeframe ')

') На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры)

При работе в режиме 'внутри бара' ('Search signals, in seconds' больше или равно '10') текущий бар - бар #0, при работе в режиме 'только в момент рождения нового бара' ('Search signals, in seconds' меньше, чем '10') текущий бар - бар #1

Теперь подробнее по каждой группе параметров:

Trading settings:

'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.

Интервал между поиском сигналов задается в Search signals, in seconds'. Общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.

Position size management (lot calculation)

Стартовый лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в 'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.

MACD:

Параметры индикатора iMACD

Martingale:

'Martingale: Coefficient' - коэффициент увеличения позиции при сигнале в туже сторону. 'Martingale: Max Volume all positions' - максимально допустимый объем позиций (с учетом рассчитанного лота для новой позиции). 'Martingale: Close All if Max Volume' - при достижении максимального лота все позиции закрываются и советник удаляется с графика.

Additional features:

'Print log' выводит расширенное логирование всех операций.