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iMACD Intersection Martingale - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1517
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Торговая стратегия

Советник работает по индикатору iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) на заданном таймфрейме 'Working timeframe'. У советника нет ни Тейк профит, ни Стоп лосс, ни Трейлинга. Закрытие идёт противоположным сигналом. 

Торговые сигналы:

Пересечение основной и сигнальной линии индикатора. При этом бары пересечения на момент сигнала должны быть по одну сторону от нуля. Если поступает сигнал и в эту сторону уже есть открытая позиция - лот будет увеличен в 'Martingale: Coefficient' раз.

    iMACD Intersection Martingale

    Рис. 1. iMACD Intersection Martingale


    Особенности:

    • Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')
    • На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры)
    • При работе в режиме 'внутри бара' ('Search signals, in seconds' больше или равно '10') текущий бар - бар #0, при работе в режиме 'только в момент рождения нового бара' ('Search signals, in seconds' меньше, чем '10') текущий бар - бар #1

    Теперь подробнее по каждой группе параметров:

    Trading settings:

    'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.

    Интервал между поиском сигналов задается в Search signals, in seconds'. Общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.

    Position size management (lot calculation)

    Стартовый лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в  'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.

    MACD:

    Параметры индикатора iMACD

    Martingale:

    'Martingale: Coefficient' - коэффициент увеличения позиции при сигнале в туже сторону. 'Martingale: Max Volume all positions' - максимально допустимый объем позиций (с учетом рассчитанного лота для новой позиции). 'Martingale: Close All if Max Volume' - при достижении максимального лота все позиции закрываются и советник удаляется с графика.

    Additional features:

    'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. 

    Close after N Close after N

    Утилита: позиция закрывается через заданное время. Само время задаётся через три параметра: количество часов, минут и секунд

    RSI Four Colors RSI Four Colors

    Серия индикаторов 'Four Colors' - цветной индикатор iRSI (Relative Strength Index, RS) на базе четырёх цветов

    MACD Intersection Chart MACD Intersection Chart

    Индикатора выводит Arrow на главный график при пересечениях индикатора iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD). Выбор из двух индикаторов: стандартного MACD или пользовательского MACD Custom Averaging

    Day Filling Day Filling

    Дневные свечи на базе графического стиля DRAW_FILLING