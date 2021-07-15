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iMACD Intersection Martingale - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая стратегия
Советник работает по индикатору iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) на заданном таймфрейме 'Working timeframe'. У советника нет ни Тейк профит, ни Стоп лосс, ни Трейлинга. Закрытие идёт противоположным сигналом.
Торговые сигналы:
Пересечение основной и сигнальной линии индикатора. При этом бары пересечения на момент сигнала должны быть по одну сторону от нуля. Если поступает сигнал и в эту сторону уже есть открытая позиция - лот будет увеличен в 'Martingale: Coefficient' раз.
Рис. 1. iMACD Intersection Martingale
Особенности:
- Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')
- На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры)
- При работе в режиме 'внутри бара' ('Search signals, in seconds' больше или равно '10') текущий бар - бар #0, при работе в режиме 'только в момент рождения нового бара' ('Search signals, in seconds' меньше, чем '10') текущий бар - бар #1
Теперь подробнее по каждой группе параметров:
Trading settings:
'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.
Интервал между поиском сигналов задается в Search signals, in seconds'. Общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.
Position size management (lot calculation)
Стартовый лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в 'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.
MACD:
Параметры индикатора iMACD
Martingale:
'Martingale: Coefficient' - коэффициент увеличения позиции при сигнале в туже сторону. 'Martingale: Max Volume all positions' - максимально допустимый объем позиций (с учетом рассчитанного лота для новой позиции). 'Martingale: Close All if Max Volume' - при достижении максимального лота все позиции закрываются и советник удаляется с графика.
Additional features:
'Print log' выводит расширенное логирование всех операций.
Утилита: позиция закрывается через заданное время. Само время задаётся через три параметра: количество часов, минут и секундRSI Four Colors
Серия индикаторов 'Four Colors' - цветной индикатор iRSI (Relative Strength Index, RS) на базе четырёх цветов
Индикатора выводит Arrow на главный график при пересечениях индикатора iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD). Выбор из двух индикаторов: стандартного MACD или пользовательского MACD Custom AveragingDay Filling
Дневные свечи на базе графического стиля DRAW_FILLING