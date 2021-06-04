Не копируются сделки в MT5 - страница 3
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buslaevvictor:
...Единственный вопрос по VPS - это пинг. В логах есть такие записи: "2021.06.01 21:15:52.795 Signal '*': ping to signal server 1.62 ms, to trade server 3.62 ms
... в любом случае лучше, чем с домашнего компа (если верить данным в нижнем правом углу терминала - пинг около 53ms, а если читать логи (в этом "домашнем" терминале) - то там все 150ms.
...
Вопросы про пинг уже не актуальны (раньше было много вопросов), например путали пинг от домашнего компьютера до сервера брокера с пингом от MQL5 VPS до сервера брокера, и просили такой пинг, который они бы использовали в высокочастотной торговле при копировании сигнала, игнорируя тот факт, что MT4 брокеру надо примерно 50 ms для выполнения ордера, и это сверх того пинга, который они видят (для MT5 эта цифра гораздо ниже, но все равно какое-то время надо, например 1 или 2 ms).
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Проблема в моем сервере mql5 в (мс) !!
Фернандо Каррейро , 2018.11.03 16:05
Обработка ордеров менее 5 мс обычно предназначена для крупных трейдеров, занимающихся высокочастотной торговлей со специализированным программным обеспечением и прямым подключением к поставщикам ликвидности.
Я сомневаюсь, что вы когда-нибудь найдете какой-либо брокер MetaTrader, способный достичь такой скорости, особенно с MetaTrader 4 . Время отклика, которое вы получаете, на самом деле довольно хорошее для MetaTrader 4 .
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
пинг все еще высокий после покупки vps у mt4
Элени Анна Брану , 2020.05.16 09:59
Ваш локальный терминал MT4 всегда будет иметь больший пинг, поскольку ваш терминал всегда находится на одинаковом физическом расстоянии от сервера вашего брокера.
Сервер MQL5 VP, который вы используете, расположен в другом месте, ближе к серверу вашего брокера, поэтому вы можете видеть гораздо меньший пинг там.
Тем более, что сейчас подписчик MQL5 VPS может выбрать сервер VPS, так что никаких вопросов в англ части по пингу я не видел давно (просто можно перенести сервер MQL5 VPS) -
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Как перенести сигнал на тот же аккаунт, но на другой VPS
Элени Анна Брану , 2021.01.29 13:27
Вы можете перенести подписку на сигнал, но только раз в неделю здесь: https://www.mql5.com/en/signals/subscriptions
и можете перенести вашу подписку на MQL5 VPS здесь: https://www.mql5.com/en/vps/subscriptions
Доброго дня, Сергей! Спасибо за помощь и участие! С информацией по теме пинга ознакомлюсь.
Я изучил логи в локальном терминале и понял, что разница в результатах торговли связана даже не с пингом, а с тем, что сигнал был активен на локальном терминале, и не активен на VPS, соответственно сделки по сигналу копировались только в момент наличия подключения к счету, на который подключен сигнал. Соответственно возникали ситуации, когда при подключении к этому счету (через локальный терминал) при синхронизации со счетом провайдера сигнала выяснялось, что у провайдера сигнала уже были открыты позиции, которые отсутствовали по моему счету и, с учетом допущения в исполнении сделок отклонения в 5 величин спреда, позиции провайдера копировались на мой счет с заметным запозданием (в связи с отсутствием подключения к счету в момент открытия позиций провайдером сигнала). С закрытием позиций происходило тоже самое - часть моих позиций (открытых по сигналу) были закрыты по факту синхронизации со счетом провайдера сигнала (спустя некоторое время неактивности моего счета в локальном терминале) и обнаружения, что этих позиций на счете провайдера уже нет, то есть с запозданием, и соответственно по другим ценам, отличным от тех, что были в момент закрытия сделок провайдером.
Отсюда и разница в моих результатах торговли по сравнению с результатам торговли провайдера сигнала.
Разобрался :)
Новая загадка! Сделки копируются (вовремя, на VPS), но не все!!! Как такое возможно??? Я просмотрел логи с VPS, но там начисто отсутствует сделка "06/20/02 12:37 Buy 0.05 GBPUSD 1.41307 0621/02/2021 12:48 1.41438 6.55" (подписан на сигнал AlterProfit MT5)! Все остальные сделки (4 на данный момент) - есть. Как такое возможно? Логи VPS прилагаю.
Сложно определить, так как там некоторая путаница, например, некоторые ваши позиции по GBPUSD не находятся у сигнал провайдера, например:
Там, по-видимому, неттинговые счета.
По-видимому, сигнал провайдер закрыл и опять открыл один или два ордера (и у вас было тоже самое) - такое бывает.
Вы у него спросите.
А я увидел обрыв связи
после чего пошли попытки закрыть позиции которые пользователь открыл вручную (что в принципе запрещается делать ибо результаты непредсказуемы - что в итоге и получилось)
А я увидел обрыв связи
после чего пошли попытки закрыть позиции которые пользователь открыл вручную (что в принципе запрещается делать ибо результаты непредсказуемы - что в итоге и получилось)
Здравствуйте, Владимир! Вручную я ничего не открывал (если Вы обо мне). На этом счете торговля только по сигналу провайдера. И где Вы увидели обрыв связи ?
Сложно определить, так как там некоторая путаница, например, некоторые ваши позиции по GBPUSD не находятся у сигнал провайдера, например:
Там, по-видимому, неттинговые счета.
По-видимому, сигнал провайдер закрыл и опять открыл один или два ордера (и у вас было тоже самое) - такое бывает.
Вы у него спросите.
Хотя вот по этой записи (в цитате лога в Вашем сообщении) и впрямь выходит так, как будто была потеряна синхронизация со счетом провайдера сигнала. Очень странно...
Спросить у провайдера сигнала не могу - у него связь через телеграм, у меня его нет пока (был на старом более менее современном телефоне, но он превратился в кирпич (из-за выхода из строя памяти в телефоне, не ремонтопригоден), а тот временный смартфон, что есть сейчас с очень старым андроидом и не поддерживает сейчас уже ничего). О способах написать в телеграм без его установки на смартфон мне неизвестно...
Сейчас посмотрел внимательнее - у Вас не было вручную открытых позиций - после обрыва связи такие записи
говорят о том, что за время обрыва провайдер позакрывал свои позиции и теперь Ваш счёт синхронизируется (на Вашем счете также закрываются позиции)
Исходя из этого, на Ваш вопрос по позиции
можно ответить так: пока был обрыв связи провайдер успел открыть и закрыть позицию - поэтому она никак не попала к Вам на счёт.
Сейчас посмотрел внимательнее - у Вас не было вручную открытых позиций - после обрыва связи такие записи
говорят о том, что за время обрыва провайдер позакрывал свои позиции и теперь Ваш счёт синхронизируется (на Вашем счете также закрываются позиции)
Исходя из этого, на Ваш вопрос по позиции
можно ответить так: пока был обрыв связи провайдер успел открыть и закрыть позицию - поэтому она никак не попала к Вам на счёт.
Тогда куда более интересный вопрос: на чьей стороне был обрыв связи с 12:37 (время открытия позиции у провайдера сигнала) до 12:48 (время закрытия позиции) - на целых 11 минут?! Обрыв связи произошел:
а) на стороне провайдера сигнала;
b) на стороне MetaTrader VPS MQL5 London Red 01?В моем логе VPS нет ошибок (а обрыв связи классифицируется в логе VPS как ошибка).
Тогда куда более интересный вопрос: на чьей стороне был обрыв связи
с учетом того, что провайдер в это время имел торговую активность, ответ напрашивается сам собой.