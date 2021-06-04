Не копируются сделки в MT5 - страница 5
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Из того, что вы опубликовали - я вижу следующее:
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Провайдер открыл сделку, и у вас тоже открылось:
Провайдер открыл еще, и у вас тоже открылось:
И еще (и у вас тоже открылось):
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После - найдена позиция у вас, которой не существует у провайдера, и сигнальная система закрывает эту позицию:
Еще одна позиция у вас, которой нет у провайдера, сигнальная система закрывает её:
И еще одна позиция закрывается (у вас она есть, но её нет в данный момент у провайдера):
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Все.
И в итоге, сигнальная система сообщает, что ваш торговый счет успешно синхронизорован с сигнальной системой и с торговым счетом провайдера
(все как бы "один в один"):
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Наличие таких записей - беспокоит... Видимо причина, действительно, в обрывах связи!
Если бы провайдер что-то закрыл, а у вас это не закрылось из-за обрыва связи, то это должно быть написано в логах что он закрыл ... в обрыв связи я не верю (может и был обрыв, но этого явно я не увидел в логе) ...
Так как провайдер всё открывал за две минуты (все ордера), и у вас ненужные закрылись за полторы секунды ..
Откуда те позиции (которых нет у провайдера) - вам решать.
Но, как я вижу, там все идут как dealing (наверное, это неттинговый счет):
Вот нашел надпись дисконнекта - он был в 11:38 и 49 секунд,
и обратный коннект был в 11:38 и 52 секунды,3 секунды дисконнекта, и за это время, судя по логам, ничего не случилось (так как закрытие "непрофильных позиций" у вас было в 11:48).
Просто еще раз понаблюдайте.
Но то что там видел я в логе - там была небольшая "движуха" от провайдера в течение короткого времени.
Короче, понаблюдайте еще за провайдером, и как это отражается у вас на счете вашего брокера (бывали случаи - меняли брокера: есть такая опция в подписке).
(и ничего сами не закрывайте и не открывайте!)
Читайте мой пост выше.
Если бы провайдер что-то закрыл, а у вас это не закрылось из-за обрыва связи, то это должно быть написано в логах что он закрыл ... в обрыв связи я не верю (может и был обрыв, но этого явно я не увидел в логе) ...
Так как провайдер всё открывал за две минуты (все ордера), и у вас ненужные закрылись за полторы секунды ..
Откуда те позиции (которых нет у провайдера) - вам решать.
Но, как я вижу, там все идут как dealing (наверное, это неттинговый счет):
Сергей, я то, конечно, посмотрел свой лог VPS внимательно. Когда Вы пишите про первую же позицию, которая есть у меня, но нет у провайдера сигнала и происходит ее закрытие, Вы посмотрите на номер ордера этой позиции и сравните его с номером ордера первой позиции, которая была открыта по сигналу от провайдера :) Все эти позиции (которые не были найдены при синхронизации у провайдера сигнала, но существовали на момент этой синхронизации у меня - это позиции, открытые по сигналу провайдера :)
Процитирую Ваше сообщение (с цитатами моего лога VPS, который я внимательно изучил):
Провайдер открыл сделку, и у вас тоже открылось:
market buy 0.01 GBPUSD placed for execution 2021.06.02 11:08:54.490 Trades '*******': order #1878442 buy 0.01 / 0.01 GBPUSD at market done in 113.297 ms 2021.06.02 11:08:54.491 Trades '*******': deal #1981990 buy 0.01 GBPUSD at 1.41366 done (based on order #1878442) 2021.06.02 11:08:54.510 Signal '*******': signal provider deal #2304908022 buy 0.05 GBPUSD at 1.41361 copied
После - найдена позиция у вас, которой не существует у провайдера, и сигнальная система закрывает эту позицию:
ВСЕ ПОЗИЦИИ ОТКРЫТЫЕ НА СЧЕТЕ - ОТКРЫТЫ ПО СИГНАЛУ ПРОВАЙДЕРА. Я вручную позиции не открываю, и из ниоткуда они не появляются. Эти позиции, которые не были найдены на счете провайдера сигнала - это позиции открытые по сигналу провайдера ! Терминал бы не искал их на счете провайдера сигнала, если бы это были позиции, не имеющие к провайдеру сигнала отношения!
Так что вопрос с обрывом связи либо у терминала провайдера сигнала с сервером, с которого он транслирует сигнал, либо у MetaTrader VPS MQL 5 London Red, на который я оформил подписку, и это тогда уже повод для разбирательства технических специалистов службы поддержки, но в СервисДеск такой темы нет, и общается поддержка по вопросам, не связанным с перечнем возможных тем для обращений (но имеющих к ним непосредственное отношение) - не очень то приветливо, фактически посылая клиента искать ответы на сложные технические вопросы на Форум (!), где такие же обычные пользователи их услуг, как и я, либо к документации (в которой может быть написано одно, а по факту те или иные процессы могут осуществляться неправильно), фактически умывая руки от клиента и проблем, с которыми он (и другие) сталкиваются при использовании сервисов MQL5.
Получается так - деньги за подписку на сигнал и VPS MQL5 берет, а за качество услуг никто не отвечает, ну либо Форум, либо документация. Чудесно!
Мне в ЛС ответил один из подписчиков сигнала (на мой отзыв, комментарий, опубликованный в профиле сигнала на MQL5) - у него тоже только 7 позиций GBPUSD, а не 8, как в Истории сделок провайдера сигнала. Мдаа... Получается отваливается сервер, через который провайдер транслирует сигналы в терминалы подписчиков. Вот это номер! Но что интересно, в истории сделок провайдера на MQL5 эта позиция есть. Как такое возможно? Неужели не делается никаких проверок при опубликовании истории сделок на MQL5, в том числе на предмет транслирования сигнала по каждой сделке из истории сделок - подписчикам. Остается еще один вариант - что и у меня, и у моего собеседника по чату - один и тот же VPS, надо уточнить.
Я тоже заметил, что у провайдера были открыты buy по GBPUSD, и они закрылись, но почему-то сигнальный сервис это вовремя не увидел и потом обнаружилось, что у провайдера закрылись, и у вас еще нет, и стали закрываться у вас.
Да, возможно такое.
Вот он открыл (и открылось у вас):
А это получается так, что он уже закрыл, а у вас еще незакрыто, вот эта позиция buy и определяется как позиция, которой нет на данный момент у провайдера:
Вот эта позиция (которую уже закрыл провайдер) закрывается и у вас:
Может у провайдер "обрыв связи", или он не использует MQL5 VPS, или была потеряна связь с сигнальным сервером ...
По логам тут подробностей нет.
Вот он - наоткрывал и назакрывать 1 июня, у меня их на лист не вошло (там еще ниже тоже):
У вас одной нет, а остальных 23 которые за 1 июня с утра есть ... :)
И сверху вниз как он закрывал:
Обсуждать сигналы запрещено на форуме (а то бы я по его статистике еще больше бы чего сказал), и, тем более, что не вся статистика видна неподписчикам.
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Просто понаблюдайте еще.
Возможно, и был разрыв связи у сигнал провайдера или у сервера, или провайдер не использует MQL5 VPS.
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Но, в любом случае, сигнал провайдер должен подстраиваться под сигнальный сервис, а не сам сигнальный сервис должен подстраиваться под торговлю одного сигнала одного провайдера. Например, я на форуме прочитал, что сигнал может сниматься с сигнального сервиса, если он делает большую нагрузку на сам сервис.
Конечно, его "пипсовка" в 6 или 7 пипсов (или даже есть позиции, которые закрывались в ноль) не нагружает сигнальный сервис .. но мне неизвестно, насколько такой стиль торговли оправдан с точки зрения самого сервиса и его потенциальных подписчиков
...зачем он так пипсует, и зачем на него все равно подписываются - у него даже ни одного поста на форуме нет ни в рус и ни в англ части форума ... где их вообще находят .. сам провайдер, кстати, должен был бы помогать подписчикам (это тоже самое, что и продавец в Маркете) .. и не сильно-то он помогает, если тут уже 5 листов по его сигналу ... а обсуждать конкретные сигналы запрещено, то есть - ветка может быть удалена в любой момент ... и останется только связь с сигнал провайдером (которой, наверное, у подписчиков и нет, так как просто подписались "не думая" на "кого-то") ...
... просто нормальные сигналы выбирайте у пользователей форума (тут много пользователей, которые регулярно постят на форуме уже долгое время), и тогда не будет такой ветки на 5 листов.
Это был мой ответ на вашу ремарку:
... и это тогда уже повод для разбирательства технических специалистов службы поддержки ...
... а обсуждать конкретные сигналы запрещено, то есть - ветка может быть удалена в любой момент ... и останется только связь с сигнал провайдером
...
Тут можно обсуждать только логи, и только то, что можно понять по логам.
А догадки например из-за чего была потеряна связь (у самого сигнального сервиса, или провайдер использует домашний интернет вместо MQL5 VPS, или была потеряна связь с брокером у торгового счета, или еще что) - это на форуме публично по отношению к конкретному сигналу не обсуждается (так как это просто догадки-предположения).
Потому что я как посмотрел на эту торговлю и на то, что у него 900 подписчиков и ни одного поста ни в рус и ни в англ частях форума, то, извиняюсь, эту ветку вообще можно было не открывать (так как провайдер имеет возможность обеспечивать суппот своим подписчикам на своей сигнальной странице в Review например, и имеет возможность обратиться в сервис деск по каким-то вопросам).