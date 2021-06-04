Не копируются сделки в MT5

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Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Подписался (платно) на сигнал в MQL5 (терминал MT5), а сделки не копируются, значок сигнала в панели Навигатор в MT5 желтого цвета. Настройки все сделаны, подписка на сигналы разрешена (настройки-сигналы...). В логах журнала указано следующее: " different specification of symbol GBPUSD, signal provider has maximal volume 1000, subscriber 50. different specification of symbol EURUSD, signal provider has maximal volume 1000, subscriber 50. Signal provider has balance 2041.02 USD, leverage 1:500; subscriber has balance ***** RUB, leverage 1:500." В чем может быть проблема? Или торговый счет должен быть в той же валюте, что и торговый счет поставщика сигнала? Но как я понял основная проблема в различиях в спецификациях инструментов. Или нет? Скриншоты прилагаю. Счет открыт в XM, заплатил и за подписку, и за VPS (включен, работает). Значок сигнала желтый Настройки для сигналов в MT5 Логи в Журнале MT5
 

Вроде начали копироваться сделки, правда несколько минут назад, хотя судя по вкладке "История сделок" у данного сигнала они идут с утра. И вот на что в логах журнала я еще обратил внимание: "percentage for volume conversion selected accordind to the ratio of balances and leverages, new value 15%". Видимо поэтому объемы сделок разные  - у провайдера сигнала 0,05, а у меня 0,01? Это, наверное, в итоге скажется на результате торговли по этому сигналу и будут расхождения в его приросте и приросте по моему счету? Это из-за того, что у меня счет в рублях? Что лучше сделать - открыть счет в долларах США у того же провайдера и перевести средства со счета в рублях (RUB) на счет в долларах США (USD)? Максимальную загрузку по депозиту указал 95%, а уровень маржи сейчас около 3440%!..

 

Если у вас есть MQL5 VPS (и если вы сделали миграцию подписки на VPS), то торгуется все там (на VPS). То есть - смотрите все в журнале VPS.

Про объемы - см этот пример в статье (можете подставить свои цифры там): https://www.mql5.com/ru/articles/618#example

Про округление: Как происходит округление процентного соотношения объемов сделок Поставщика и Подписчика?

Принцип работы и преимущества торговых сигналов MetaTrader 4 и MetaTrader 5
Принцип работы и преимущества торговых сигналов MetaTrader 4 и MetaTrader 5
  • www.mql5.com
Торговые сигналы MetaTrader 4 / MetaTrader 5 - это сервис, позволяющий трейдерам копировать торговые операции поставщика сигналов. Нашей целью было создание нового массового сервиса, который защищает подписчиков и избавляет их от излишних расходов.
 
buslaevvictor:


Ещё добавлю - для максимально корректного копирования торговый счет нужно открывать на том же торговом сервере, что и провайдер: самый хороший вариант - тип торгового счета открыт у подписчика на том же торговом сервере, что и у провайдера и тип торгового счета у подписчика такой-же как и у провайдера. С учетом того, что максимальная загрузка не может устанавливаться более 95% у Вас, как у подписчика, баланс счета должен быть немного больше, чем у провайдера.

 
Sergey Golubev:

Если у вас есть MQL5 VPS (и если вы сделали миграцию подписки на VPS), то торгуется все там (на VPS). То есть - смотрите все в журнале VPS.

Про объемы - см этот пример в статье (можете подставить свои цифры там): https://www.mql5.com/ru/articles/618#example

Про округление: Как происходит округление процентного соотношения объемов сделок Поставщика и Подписчика?

Спасибо, @Sergey Golubev! А как посмотреть (открыть) этот журнал MQL5 VPS? Как убедиться в том, что все торгуется там, потому как когда подключаюсь к этому счету через MT5, вижу, как открываются сделки и закрадывается подозрение, что они открываются (копируются) только когда этот счет активен в моем MT5... И в журнале в MT5  по этому счету еще значения пинга значительно больше тех (около 50ms), что были указаны для VPS.

 

Журнал VPS нашел, в самом терминале на соответствующей вкладке. Было указано, что последняя миграция осуществлена вчера (31.05) около 16 часов. И судя по всему, несмотря на эту запись, VPS не работал (по причине того, наверное, что я еще не разобрался и не сделал того, что требовалось для его работы). Нажал кнопку "Мигрировать" (с выбранным параметром "мигрировать сигнал: аккаунт, сигнал, настройки". И в этот момент с панели в MT5 на вкладке "Торговля" рядом со словом "Баланс" исчез знак сигнала. Еще до всех этих манипуляций при подключении к этому счету в MT5 у меня закрылись в момент подключения все существующую сделки. В итоге получился небольшой минус (в 55.01 рублей), в отличие от сделок провайдера сигнала (он закрылся в плюс 10,8 USD). Проверил, количество сделок такое же - 12. Я так понял, что у меня видимо не работал до этого VPS, хотя вроде я делал миграцию сигнала на него. Однако запись в журнале MT5 "signal processing stopped locally because it was migrated to virtual hosting" только одна, и я ее увидел впервые. Значит действительно, до этого не была проведена процедура миграции сигнала из терминала на VPS, и поэтому то и был значок сигнала в терминале рядом со словом "Баланс", обозначая тем самым факт заключения сделок по сигналу в терминале, а не на VPS.

Теперь при подключении к счету с подпиской на сигнал в журнале делается запись "2021.06.01 17:21:05.027 Signal '***********: signal subscription disabled, enable realtime subscription in 'Signals' settings". Это потому, что сигнал мигрировал на VPS, так и должно быть? В настройках сигнала теперь выбрана только одна первая опция - "Принять правила использования сервиса "Сигналы".


Как убедиться в том, что вот сейчас то уже (наконец!) все настройки корректны и теперь сделки будут копироваться по сигналу в VPS, а не при запущенном у меня на компьютере терминале MT5?

Скриншоты прилагаю.

Вот как показала практика, подключение сигналов к демо-счету совсем не тоже самое, что к счету реальному, и тем более с VPS... На реальном счете я торгую чуть больше месяца,  но сигнал и VPS подключил впервые, поэтому и возникают такие моменты неполного понимания процесса :)

Заранее благодарен за помощь! Настройки VPS История сделок провайдера сигнала История сделок по моему счету


 
buslaevvictor:

Спасибо, @Sergey Golubev! А как посмотреть (открыть) этот журнал MQL5 VPS? Как убедиться в том, что все торгуется там, потому как когда подключаюсь к этому счету через MT5, вижу, как открываются сделки и закрадывается подозрение, что они открываются (копируются) только когда этот счет активен в моем MT5... И в журнале в MT5  по этому счету еще значения пинга значительно больше тех (около 50ms), что были указаны для VPS.

Ваш этот (домашний) Метатрейдер не имеет отношения к подписке в случае, если ваша подписка успешно мигрировалась на MQL5 VPS и торгуется там (MQL5 VPS - это "ваш другой Метатрейдер, но в клауде").

Сейчас МТ5 обновился, и, наверное, журнал MQL5 VPS там может находиться в другом месте, чем по инструкции (у меня сейчас нет MQL5 VPS - проверить не могу).
Но в общем случае, про миграцию  https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/virtual_hosting/virtual_hosting_migration
Миграция - Виртуальный хостинг для круглосуточной работы - Справка по MetaTrader 5
Миграция - Виртуальный хостинг для круглосуточной работы - Справка по MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Миграцией называется процесс переноса текущего активного окружения с локальной торговой платформы на виртуальную. Это простой и однозначный способ...
 

buslaevvictor:

...

Как убедиться в том, что вот сейчас то уже (наконец!) все настройки корректны и теперь сделки будут копироваться по сигналу в VPS, а не при запущенном у меня на компьютере терминале MT5?

...

Вот нашел пост про миграцию -

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Посмотрите - какие у вас открыты позиции, или их закройте, или ждите когда сами закроются.
Потом откройте график(и) и приаттачте к советник(и) с вашими настройками.
И сделайте миграцию (синхронизацию).

И кнопка Автоторговля на домашнем Метатрейдере будет отжата (автоторговля запрещена) - потому что автоторговля на VPS всегда разрешена по умолчанию (это чтобы торговля на одном и том же счете не дублировалась с домашнего компьютера и с VPS).

После этого посмотрите в журнале VPS результаты миграции.

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Вот тут в статье все расписано (правда, скриншоты взяты с МТ4): https://www.mql5.com/ru/articles/994

Это для Метатрейдера 5 (пример миграции подписки на сигнал) -

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

проблема в роботе

Элени Анна Брану , 29.01.2020 18:11

Убедитесь, что вы выполнили все шаги, описанные здесь: https://www.mql5.com/en/forum/189731, за исключением последней части (синхронизация), которая немного отличается для MT5.

В MT5 после завершения настройки сигнала установите флажок «Перенести сигнал: учетная запись, сигнал и настройки», опция (1) на вкладке VPS, внизу окна панели инструментов, а затем нажмите зеленую кнопку «Перенести» (2).



После миграции щелкните правой кнопкой мыши на MQL5 VPS >> Journals и проверьте следующее сообщение:




Подготовка торгового счета к миграции на виртуальный хостинг
Подготовка торгового счета к миграции на виртуальный хостинг
  • www.mql5.com
Клиентский терминал MetaTrader идеально подходит для автоматизации торговых стратегий. Для разработчиков торговых роботов в нем есть всё ‒ мощный язык программирования MQL4/MQL5 на основе C++, удобная среда разработки MetaEditor, многопоточный тестер стратегий с поддержкой распределенных вычислений в MQL5 Cloud Network. В этой статье вы узнаете, как перенести свой клиентский терминал со всеми разработками в виртуальную среду.
 

То есть, в случае с Метатрейдером 5 - вы ищете в журнале MQL5 VPS запись об успешной синхронизации вашей подписки с MQL5 VPS.
Две строки (см скриншот в посте выше).

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Вот общая инструкция в картинках (заглавный пост ветки) - как подписаться на МТ5 сигнал (в случае, если что-то упустили).
На английском, но можете почитать со встроенным в каждом посте онлайн переводчиком:

Как подписаться на сигнал MT5 -
https://www.mql5.com/en/forum/336422 (MT5)

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В дальшейшем все смотрите по журналу MQL5 VPS.
Например, если у провайдера открылась позиция, а у вас нет, то там в журнале будет написано - почему.
Или у вас размер лота поменялся - тоже пишется почему, и так далее.
Если на начальном этапе будет трудно читать логи/журнал (то есть, что означает то, что там написано) - можете спросить на форуме.

How to Subscribe to a MT5 Signal
How to Subscribe to a MT5 Signal
  • 2020.04.01
  • www.mql5.com
1. Register a MQL5 account: https://www.mql5.com/en/auth_register 2...
 
Sergey Golubev:
Ваш этот (домашний) Метатрейдер не имеет отношения к подписке в случае, если ваша подписка успешно мигрировалась на MQL5 VPS и торгуется там (MQL5 VPS - это "ваш другой Метатрейдер, но в клауде").

Сейчас МТ5 обновился, и, наверное, журнал MQL5 VPS там может находиться в другом месте, чем по инструкции (у меня сейчас нет MQL5 VPS - проверить не могу).
Но в общем случае, про миграцию  https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/virtual_hosting/virtual_hosting_migration

Спасибо, Сергей! Теперь понятно, почему при миграции сигнала в "домашнем" терминале от отключается (и пропадает значок сигнала рядом со словом "Баланс"), а в настройках во вкладке сигнал остается только одна выбранная опция "Принять правила использования сервиса "Сигналы". То есть так и должно быть и снова активировать другие опции на этой вкладке - значит отменить миграцию сигнала, а значит ничего больше менять здесь не нужно (остается выбранной только одна, первая опция о принятии правил сервиса).

Тогда еще один вопрос. Буду ли я видеть сделки (позиции) в домашнем терминале, если они будут открыты в терминале на VPS?

Настройки сигналов "домашнем" терминале после миграции сигнала на VPS

Лог Журнала в "домашнем" терминале после миграции сигнала на VPS

 
Вот скрин журнала VPS. Единственное только смущает, что в журнале указано 16:38 (время синхронизации), а на  вкладке "Подробности" - "17:38". Это ничего? Журнал VPS
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