Не копируются сделки в MT5
- [Solved] Сообщение об отключении подписки на сигнал
- FAQ по сервису Сигналы
- Как начать работу с Metatrader 5
Вроде начали копироваться сделки, правда несколько минут назад, хотя судя по вкладке "История сделок" у данного сигнала они идут с утра. И вот на что в логах журнала я еще обратил внимание: "percentage for volume conversion selected accordind to the ratio of balances and leverages, new value 15%". Видимо поэтому объемы сделок разные - у провайдера сигнала 0,05, а у меня 0,01? Это, наверное, в итоге скажется на результате торговли по этому сигналу и будут расхождения в его приросте и приросте по моему счету? Это из-за того, что у меня счет в рублях? Что лучше сделать - открыть счет в долларах США у того же провайдера и перевести средства со счета в рублях (RUB) на счет в долларах США (USD)? Максимальную загрузку по депозиту указал 95%, а уровень маржи сейчас около 3440%!..
Если у вас есть MQL5 VPS (и если вы сделали миграцию подписки на VPS), то торгуется все там (на VPS). То есть - смотрите все в журнале VPS.
Про объемы - см этот пример в статье (можете подставить свои цифры там): https://www.mql5.com/ru/articles/618#example
Про округление: Как происходит округление процентного соотношения объемов сделок Поставщика и Подписчика?
- www.mql5.com
Ещё добавлю - для максимально корректного копирования торговый счет нужно открывать на том же торговом сервере, что и провайдер: самый хороший вариант - тип торгового счета открыт у подписчика на том же торговом сервере, что и у провайдера и тип торгового счета у подписчика такой-же как и у провайдера. С учетом того, что максимальная загрузка не может устанавливаться более 95% у Вас, как у подписчика, баланс счета должен быть немного больше, чем у провайдера.
Если у вас есть MQL5 VPS (и если вы сделали миграцию подписки на VPS), то торгуется все там (на VPS). То есть - смотрите все в журнале VPS.
Про объемы - см этот пример в статье (можете подставить свои цифры там): https://www.mql5.com/ru/articles/618#example
Про округление: Как происходит округление процентного соотношения объемов сделок Поставщика и Подписчика?
Спасибо, @Sergey Golubev! А как посмотреть (открыть) этот журнал MQL5 VPS? Как убедиться в том, что все торгуется там, потому как когда подключаюсь к этому счету через MT5, вижу, как открываются сделки и закрадывается подозрение, что они открываются (копируются) только когда этот счет активен в моем MT5... И в журнале в MT5 по этому счету еще значения пинга значительно больше тех (около 50ms), что были указаны для VPS.
Журнал VPS нашел, в самом терминале на соответствующей вкладке. Было указано, что последняя миграция осуществлена вчера (31.05) около 16 часов. И судя по всему, несмотря на эту запись, VPS не работал (по причине того, наверное, что я еще не разобрался и не сделал того, что требовалось для его работы). Нажал кнопку "Мигрировать" (с выбранным параметром "мигрировать сигнал: аккаунт, сигнал, настройки". И в этот момент с панели в MT5 на вкладке "Торговля" рядом со словом "Баланс" исчез знак сигнала. Еще до всех этих манипуляций при подключении к этому счету в MT5 у меня закрылись в момент подключения все существующую сделки. В итоге получился небольшой минус (в 55.01 рублей), в отличие от сделок провайдера сигнала (он закрылся в плюс 10,8 USD). Проверил, количество сделок такое же - 12. Я так понял, что у меня видимо не работал до этого VPS, хотя вроде я делал миграцию сигнала на него. Однако запись в журнале MT5 "signal processing stopped locally because it was migrated to virtual hosting" только одна, и я ее увидел впервые. Значит действительно, до этого не была проведена процедура миграции сигнала из терминала на VPS, и поэтому то и был значок сигнала в терминале рядом со словом "Баланс", обозначая тем самым факт заключения сделок по сигналу в терминале, а не на VPS.
Теперь при подключении к счету с подпиской на сигнал в журнале делается запись "2021.06.01 17:21:05.027 Signal '***********: signal subscription disabled, enable realtime subscription in 'Signals' settings". Это потому, что сигнал мигрировал на VPS, так и должно быть? В настройках сигнала теперь выбрана только одна первая опция - "Принять правила использования сервиса "Сигналы".
Как убедиться в том, что вот сейчас то уже (наконец!) все настройки корректны и теперь сделки будут копироваться по сигналу в VPS, а не при запущенном у меня на компьютере терминале MT5?
Скриншоты прилагаю.
Вот как показала практика, подключение сигналов к демо-счету совсем не тоже самое, что к счету реальному, и тем более с VPS... На реальном счете я торгую чуть больше месяца, но сигнал и VPS подключил впервые, поэтому и возникают такие моменты неполного понимания процесса :)
Спасибо, @Sergey Golubev! А как посмотреть (открыть) этот журнал MQL5 VPS? Как убедиться в том, что все торгуется там, потому как когда подключаюсь к этому счету через MT5, вижу, как открываются сделки и закрадывается подозрение, что они открываются (копируются) только когда этот счет активен в моем MT5... И в журнале в MT5 по этому счету еще значения пинга значительно больше тех (около 50ms), что были указаны для VPS.
Сейчас МТ5 обновился, и, наверное, журнал MQL5 VPS там может находиться в другом месте, чем по инструкции (у меня сейчас нет MQL5 VPS - проверить не могу).
Но в общем случае, про миграцию https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/virtual_hosting/virtual_hosting_migration
- www.metatrader5.com
buslaevvictor:
...
Как убедиться в том, что вот сейчас то уже (наконец!) все настройки корректны и теперь сделки будут копироваться по сигналу в VPS, а не при запущенном у меня на компьютере терминале MT5?...
Вот нашел пост про миграцию -----------------
Посмотрите - какие у вас открыты позиции, или их закройте, или ждите когда сами закроются.
Потом откройте график(и) и приаттачте к советник(и) с вашими настройками.
И сделайте миграцию (синхронизацию).
И кнопка Автоторговля на домашнем Метатрейдере будет отжата (автоторговля запрещена) - потому что автоторговля на VPS всегда разрешена по умолчанию (это чтобы торговля на одном и том же счете не дублировалась с домашнего компьютера и с VPS).
После этого посмотрите в журнале VPS результаты миграции.
----------------
Вот тут в статье все расписано (правда, скриншоты взяты с МТ4): https://www.mql5.com/ru/articles/994
Это для Метатрейдера 5 (пример миграции подписки на сигнал) -
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Элени Анна Брану , 29.01.2020 18:11
Убедитесь, что вы выполнили все шаги, описанные здесь: https://www.mql5.com/en/forum/189731, за исключением последней части (синхронизация), которая немного отличается для MT5.
В MT5 после завершения настройки сигнала установите флажок «Перенести сигнал: учетная запись, сигнал и настройки», опция (1) на вкладке VPS, внизу окна панели инструментов, а затем нажмите зеленую кнопку «Перенести» (2).
После миграции щелкните правой кнопкой мыши на MQL5 VPS >> Journals и проверьте следующее сообщение:
- www.mql5.com
То есть, в случае с Метатрейдером 5 - вы ищете в журнале MQL5 VPS запись об успешной синхронизации вашей подписки с MQL5 VPS.
Две строки (см скриншот в посте выше).
----------------
Вот общая инструкция в картинках (заглавный пост ветки) - как подписаться на МТ5 сигнал (в случае, если что-то упустили).
На английском, но можете почитать со встроенным в каждом посте онлайн переводчиком:
Как подписаться на сигнал MT5 -
https://www.mql5.com/en/forum/336422 (MT5)
----------------
В дальшейшем все смотрите по журналу MQL5 VPS.
Например, если у провайдера открылась позиция, а у вас нет, то там в журнале будет написано - почему.
Или у вас размер лота поменялся - тоже пишется почему, и так далее.
Если на начальном этапе будет трудно читать логи/журнал (то есть, что означает то, что там написано) - можете спросить на форуме.
- 2020.04.01
- www.mql5.com
Ваш этот (домашний) Метатрейдер не имеет отношения к подписке в случае, если ваша подписка успешно мигрировалась на MQL5 VPS и торгуется там (MQL5 VPS - это "ваш другой Метатрейдер, но в клауде").
Сейчас МТ5 обновился, и, наверное, журнал MQL5 VPS там может находиться в другом месте, чем по инструкции (у меня сейчас нет MQL5 VPS - проверить не могу).
Но в общем случае, про миграцию https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/virtual_hosting/virtual_hosting_migration
Спасибо, Сергей! Теперь понятно, почему при миграции сигнала в "домашнем" терминале от отключается (и пропадает значок сигнала рядом со словом "Баланс"), а в настройках во вкладке сигнал остается только одна выбранная опция "Принять правила использования сервиса "Сигналы". То есть так и должно быть и снова активировать другие опции на этой вкладке - значит отменить миграцию сигнала, а значит ничего больше менять здесь не нужно (остается выбранной только одна, первая опция о принятии правил сервиса).
Тогда еще один вопрос. Буду ли я видеть сделки (позиции) в домашнем терминале, если они будут открыты в терминале на VPS?
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования