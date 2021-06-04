Не копируются сделки в MT5 - страница 2
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Тогда еще один вопрос. Буду ли я видеть сделки (позиции) в домашнем терминале, если они будут открыты в терминале на VPS?
Несмотря на то, что сигнал копируется на MQL VPS (то есть, "в другом Метатрейдере, который находится в клауде") - и сигнал и сама VPS подписки у вас на торговый счет.
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Например - это подписка на сигнал на ваш торговый счет: https://www.mql5.com/ru/signals/subscriptions
А это подписка на VPS (на тот же торговый счет): https://www.mql5.com/ru/vps/subscriptions
Просто логинитесь на свой торговый счет Метатрейдером (без подписки в настройках на локальном этом Метатрейдере), и видите торговлю.
Например - у провайдера открылась сделка по GBPUSD, смотрите в своем Метатрейдере. Если что-то не так (или просто проверить) - смотрите в журнале MQL5 VPS. Если не открылось, или открылось не тем лотом как обычно и так далее - то в журнале VPS написано почему.
Вначале, наверное, у вас будут сложности читать этот журнал/лог, но после нескольких вопросов на форуме уже сможете контролировать все самостоятельно.
Большое спасибо, Сергей! Очень помогли! Единственное - гляньте предыдущее мое сообщение (вслед за тем, на которое Вы ответили выше), которое Вы скорее всего не увидели, так как писали ответ. Там лог VPS, и в нем расхождения по времени (ровно на 1 час) синхронизации с тем, что указано на соседней вкладке ("Подробности") в том же представлении (VPS). Это нормально? Фраза об успешной синхронизации есть. Перед этим правда было указано 2021.06.01 16:38:22.715 Terminal '': 0 charts, 0 EAs, 0 custom indicators, signal enabled, not connected to signal server", но ведь потом есть "2021.06.01 16:38:22.770 Signal '': connecting to signal server", "2021.06.01 16:38:23.175 Signal '': synchronization finished successfully" и наконец "2021.06.01 16:38:23.190 Signal '': ping to signal server 2.00 ms, to trade server 3.00 ms".
Теперь все ок? :)
Ну а на вкладке "Торговля" значок сигнала рядом с "Балансом" отсутствует *(что, как я теперь понимаю, правильно, так как сигнал мигрировал на VPS).
Остался вопрос с разницей в результате сделок за этот день, но он наверное связан с разницей в торговых условиях и в не меньшей степени с тем, что торговля по сигналу велась с "домашнего" терминала, а не с VPS, соответственно сделки копировались в момент наличия подключения к этому торговому счету и также закрывались, и с учетом выставленного допущения в 5 спредов для копирования сделок получилось то, что получилось (маленький убыток в 55 рублей вместо прибыли). Так?
Сложные моменты, которые вы будете смотреть по журналу/логу MQL5 VPS:
Для провайдера это - нарушение, и он может терять в рейтинге (многие провайдеры знают, что любые их балансовые операции на счете при открытых позициях рассматривается как негатив).
Вот - нашел один свой пост, и копирую сюда:
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Размер лота у подписчика рассчитывается автоматически и пропорционален вашему балансу, валюте и кредитному плечу.
Есть ветка - называется FAQ по сервису Сигналы (советую прочитать первый пост ветки)
Про настройки - нашел доступное/доходчивое объяснение (более подробно - в этой статье) -
Форум по трейдингу, автоматизированным торговым системам и тестированию торговых стратегий
Включить подписку в реальном времени для VPS
Элени Анна Брану , 2017.08.19 15:28
1. Копировать уровни Стоп Лосс и Тейк Профит...означает копирование уровней SL и TP исходных торговых позиций сигнала, которому вы следуете. Эта опция должна быть отмечена, когда вы копируете с брокером / сервером с низким проскальзыванием, а торговая стратегия не является скальперской.
2. Стоп, если счет/эквити меньше... означает, что вы перестанете копировать сигнал, если ваш капитал будет меньше суммы, которую вы положили. Это опция сохранения капитала, и вы используете ее, только если хотите.
3. Синхронизировать позиции без подтверждения... это означает, что система сигналов копирования будет синхронизировать открытые позиции (сигнала, который вы копируете), даже если они закрыты вами вручную или они достигли уровней SL и TP в вашем счете.То есть, если вы отметили эту опцию, то закрытые вами вручную позиции могут открыться снова в невыгодном для вас варианте/цене, если у провайдера такие позиции все еще открыты.
Большое спасибо, Сергей! Очень помогли! Единственное - гляньте предыдущее мое сообщение (вслед за тем, на которое Вы ответили выше), которое Вы скорее всего не увидели, так как писали ответ. Там лог VPS, и в нем расхождения по времени (ровно на 1 час) синхронизации с тем, что указано на соседней вкладке ("Подробности") в том же представлении (VPS).
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Это наверное правильно.
Так как VPS - это Метатрейдер, и там свое время (в клауде например).
Но об этом редко спрашивают (у меня нет истории ответов на эту тему).
У вас там что написано?
MQL5 VPS London?
Наверное, это время этого сервера VPS'а.
То есть s/l и t/p не копируются.
"2021.06.01 16:38:22.770 Signal '': money management: use 95% of deposit, equity limit: 0.00 RUB, deviation/slippage: 5.0 spreads, copy SL/TP: disabled"
То есть s/l и t/p не копируются.
Да.
То есть, вы синхронизировали подписку (настройки на сигнал, так как подписка синхронизируется с VPS вместе с настройками) с VPS со снятой тут галочкой:
А в остальном (по логам журнала VPS, в сообщении 16), все ок? :) Спасибо, Сергей!
Если что-то будет не так (или что-то прояснить) - то запостите в ветку лог VPS'а за день (только не в тело поста как тут в ветке, а текстовым файлом как *.txt, потому что логи во вложениях легче читать и сортировать для поиска ответа и так далее).
Спасибо, Сергей, в случае возникновения вопросов - так и сделаю. На данный момент вопросов нет, так как нет и активности сигнала.
А надежду на то, что VPS настроен как надо, вселяют указания в представлении VPS, которые видны по наведению на название сигнала в разделе "Окружение" мышкой, что "Копирование в реальном времени: enabled, Сигнальный сервер: connected", на указании "Состояние: запущен" - "Состояние подключения: connected" (скриншоты прилагаю).
Единственный вопрос по VPS - это пинг. В логах есть такие записи: "2021.06.01 21:15:52.795 Signal '*': ping to signal server 1.62 ms, to trade server 3.62 ms
2021.06.01 21:38:59.858 Network '*': ping to current access point Access Server Google is 5.03 ms" (и да, они появляются даже при отсутствии подключения к счету - значит VPS работает все время). Наверху представления VPS указан пинг 5.06 ms. В тоже время, в описании к MQL5 VPS указано " MetaTrader VPS обеспечивает менее 5 миллисекунд сетевой задержки при подключении к 80% брокерских серверов". Так какой все-таки пинг в случае с моим брокером и если он больше 5 ms, то значит просто мой брокер XM Global Limited попал в те самые 20%, до которых пинг больше 5 ms? :) Ну это так, наверное, не очень принципиально, в любом случае лучше, чем с домашнего компа (если верить данным в нижнем правом углу терминала - пинг около 53ms, а если читать логи (в этом "домашнем" терминале) - то там все 150ms.
И еще вот эти записи в логах немного смущают, о потере связи с сервером брокера. Но их немного и после связь сразу же восстанавливается (судя по логам).