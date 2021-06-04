Не копируются сделки в MT5 - страница 4
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с учетом того, что провайдер в это время имел торговую активность, ответ напрашивается сам собой.
Здравствуйте, Андрей! Спасибо за Ваш комментарий! То есть Вы полагаете, что если по счету провайдера сигнала в это время проводились сделки, то не могло быть такого, что у провайдера сигнала был обрыв соединения с сервером, с которого идет сигнал на мой MetaTrader VPS MQL5 London Red 01 ? Разве не могло быть такого, что у провайдера сигнала была связь с сервером брокера, но не было связи с сервером, с которого потом сигналы транслируются на VPS (или локальные терминалы) подписчиков?
Если возможность описанного выше Вы исключите, то тем самым действительно останется вариант b) - обрыв связи на стороне MetaTrader VPS MQL5 London Red 01. На 11 минут?! Или на такое время, что цена по инструменту, по которому провайдер открыл позицию, ушла более чем на 5 спредов (допустимое отклонение при исполнении сделки) от цены открытия позиции провайдера?!
Хотя вот по этой записи (в цитате лога в Вашем сообщении) и впрямь выходит так, как будто была потеряна синхронизация со счетом провайдера сигнала. Очень странно...
Спросить у провайдера сигнала не могу - у него связь через телеграм, у меня его нет пока (был на старом более менее современном телефоне, но он превратился в кирпич (из-за выхода из строя памяти в телефоне, не ремонтопригоден), а тот временный смартфон, что есть сейчас с очень старым андроидом и не поддерживает сейчас уже ничего). О способах написать в телеграм без его установки на смартфон мне неизвестно...
1. Вот в этой ветке разбирали ситуацию, не такую как у вас, но тоже "непонятную" - почитайте (там всего один лист постов, вкл пост админа):
https://www.mql5.com/ru/forum/370129
2. С сигнал провайдером рекомендую держать связь (хотя бы иногда).
Вообще, при сложных случаях я всегда пощу следующее (машинный перевод с англ) - к вам не относится, но просто получилось "в тему" (машинный перевод поста с англ): ниже - копия поста:
----------------
Я все время размещаю это предложение на форуме. Это связано с сигналами , рынком и фрилансером -
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
...
Сергей Голубев , 16.01.2020 06:35
Есть одно правило, которому следуют некоторые:Только мое мнение.
подпишитесь на сигнал или создайте заказ в Freelance или приобретите продукт у пользователя / продавца / кодировщика / провайдера, которого вы знаете лично или знаете по активности на форуме.
Потому что, если вы что-то купили или подписались, я могу спросить:
"Вы знаете продавца или провайдера лично или знакомы с ним на этом форуме?"
Если вы скажете: «Нет», это будет для меня очень странным случаем ...
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На форуме много профессиональных и честных пользователей / программистов, и некоторые из них очень активны на этом форуме, помогая другим людям и отвечая на сообщения / запросы форума.
Всегда выбирайте человека, которого вы знаете на этом форуме (который здесь очень активен), и у вас будет намного меньше проблем ни с чем.
Извините только мое мнение (потому что я не программист, а также использую Freelance и Market).
Почитать про неттинг можно тут: https://www.metatrader5.com/en/terminal/help/trading/general_concept
1. Вот в этой ветке разбирали ситуацию, не такую как у вас, но тоже "непонятную" - почитайте (там всего один лист постов, вкл пост админа):
https://www.mql5.com/ru/forum/370129
2. С сигнал провайдером рекомендую держать связь (хотя бы иногда).
Вообще, при сложных случаях я всегда пощу следующее (машинный перевод с англ) - к вам не относится, но просто получилось "в тему" (машинный перевод поста с англ): ниже - копия поста:
----------------
Я все время размещаю это предложение на форуме. Это связано с сигналами , рынком и фрилансером -
----------------
На форуме много профессиональных и честных пользователей / программистов, и некоторые из них очень активны на этом форуме, помогая другим людям и отвечая на сообщения / запросы форума.
Всегда выбирайте человека, которого вы знаете на этом форуме (который здесь очень активен), и у вас будет намного меньше проблем ни с чем.
Извините только мое мнение (потому что я не программист, а также использую Freelance и Market).
Сергей, спасибо! В самом начале темы, на которую Вы дали ссылку, есть логи VPS, в которых говорится (если я правильно понимаю), что у трейдера есть сделки, которых нет у поставщика сигнала. Я понимаю, что Вы написали про "не такую, как у вас" ситуацию, но ведь она и правда - другая: периодически при синхронизации выясняется, что позиции, открытые по сигналу провайдера, уже отсутствует у провайдера на момент синхронизации и соответственно происходит их закрытие. Я вручную никаких позиций не открываю сам, и нет такого - что позиции закрываются и тут же открываются сами собой не по сигналу от провайдера. У меня вообще такого ни разу не было, чтобы позиции сами закрывались и тут же открывались новые... Вполне возможно, что я просто не понимаю сути неттинга и поэтому мне кажется пример, ссылку на который Вы дали в п.1 в своем ответе, не имеющим к моей ситуации никакого отношения...
Пока же я склоняюсь к тому, что проблема в обрывах связи, и тогда главный вопрос - на чьей стороне они происходят: на стороне провайдера сигнала или на стороне MetaTrader VPS MQL5 London Red 01, и вот тогда это уже вопрос к поддержке VPS, правда как к ним обратиться - я еще пока не знаю, так как перечень тем, с которыми можно обратиться к поддержке (СервисДеск) MQL5 очень ограничен, и отвечали мне не очень то вежливо, к сожалению.
Сергей, спасибо! В самом начале темы, на которую Вы дали ссылку, есть логи VPS, в которых говорится (если я правильно понимаю), что у трейдера есть сделки, которых нет у поставщика сигнала. Я понимаю, что Вы написали про "не такую, как у вас" ситуацию, но ведь она и правда - другая: периодически при синхронизации выясняется, что позиции, открытые по сигналу провайдера, уже отсутствует у провайдера на момент синхронизации и соответственно происходит их закрытие. Я вручную никаких позиций не открываю сам, и нет такого - что позиции закрываются и тут же открываются сами собой не по сигналу от провайдера. У меня вообще такого ни разу не было, чтобы позиции сами закрывались и тут же открывались новые... Вполне возможно, что я просто не понимаю сути неттинга и поэтому мне кажется пример, ссылку на который Вы дали в п.1 в своем ответе, не имеющим к моей ситуации никакого отношения...
Небыло еще случая, когда у провайдера была позиция, а у подписчика небыло ... за исключением маппинга (а это пишется в логах), и за исключением маржи у подписчика или, как бывает написано - "corrected" (снятие/добавление финансов на торговый счет провайдера или подписчика при открытых позициях).
Про неттинговый счет (нет у вас в посте лога в аттаче, то есть - не могу сейчас посмотреть), но там есть такое, что ... ордер относится к [и номер].
И там или у вас на ту же позицию количество лотов добавляется, или не добавляется, так как ratio маленький.
Люди иногда жалуются как раз наоборот - о слишком хорошо работающей системе синхронизации их торгового счета на VPS с сигнальным сервисом (то есть, какой-то там баг даже представить невозможно).
Нужно понаблюдать.
Понаблюдайте еще.
У сигнал провайдера на том логе (что вы запостили и которого сейчас нет) - есть несколько закрытий и открытий.
То есть, там не просто открылось 4 позиции ... там была просто, извиняюсь, небольшая "движуха" от провайдера.
Понаблюдайте еще.
Сергей, спасибо, понаблюдаю. Да, по непонятной причине логи VPS, прикрепленные к моему сообщению, куда-то исчезли. Кто мог их удалить? Я не удалял. Администрация Форума, модераторы? Хммм.. А что, нельзя публиковать логи VPS, запрещено правилами форума? Я готов еще раз разместить логи моего VPS, если это не нарушает никаких правил Форума.
Но то что там видел я в логе - там была небольшая "движуха" от провайдера в течение короткого времени.
Просто еще раз понаблюдайте.
Но то что там видел я в логе - там была небольшая "движуха" от провайдера в течение короткого времени.