MT5 стал доступен в Финам - страница 14
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Позиций таких не видел, а вот сделки типа "Balance", когда ничего реально не вносилось и не снималось - это беда.
Ну у меня глюк в мт5 с балансом, показывает стоимость в 12млн р. Круто. Жаль глюк).
Почему просто не сделать расчеты через сделки? Сделки ведь не меняются.
Я так и сделал. Только чтобы понять при старте (или глюке), когда PositionSelect==false, что позиция есть на самом деле приходится использовать файл.
Позиций таких не видел, а вот сделки типа "Balance", когда ничего реально не вносилось и не снималось - это беда.
Фотки внизу из приложения брокера и МТ5. В один момент времени (в пятницу)
Я так и сделал. Только чтобы понять при старте (или глюке), когда PositionSelect==false, что позиция есть на самом деле приходится использовать файл.
Фотки внизу из приложения брокера и МТ5. В один момент времени (в пятницу)
Издержки T+2? Я акциями из MT не торговал, только фьючи.
Издержки T+2?
Да. По крайне мере я так понял. Глюк по тем позициям которые были открыты более 2-х дней (появляются уже после закрытия). А пропадают те, которые менее 2-х дней открыты. Но системы нет. До пятничного глюка месяц всё нормально было...
Пока вы общаетесь я нашел нужный функционал в Quik. Буду пока с ним дружить).
Мне одно в Quik не понятно. То что архаичный интерфейс ладно. Сам из поколения любителей Нортон Коммандера. Но почему такие тормоза когда добавляешь в текущие торги нужную ЦБ. Как вообще можно было добиться такой низкой скорости? Или он каждый раз на сервер запросы отправляет и это сеть ограничивает скорость.
Я так и сделал. Только чтобы понять при старте (или глюке), когда PositionSelect==false, что позиция есть на самом деле приходится использовать файл.
Т.е. по Вашим словам могут быть ситуации, когда позиций нет, хотя на самом деле они есть? Или наоборот? Это стремно, бесспорно, сам не сталкивался, но и больше пары дней держал пару раз всего. Тут, я бы сделал синхронизацию по сделкам с определенного момента времени, когда позиций не было.
С такими ситуациями точно в тех. поддержку надо.
Т.е. по Вашим словам могут быть ситуации, когда позиций нет, хотя на самом деле они есть? Или наоборот?
Сегодня пришла новость в финамовский терминал МТ5, что в тестовом режиме запустили модификацию отложенных ордеров.
Протестировал, вроде работает. Давно ждал этот функционал!
Сегодня пришла новость в финамовский терминал МТ5, что в тестовом режиме запустили модификацию отложенных ордеров.
Протестировал, вроде работает. Давно ждал этот функционал!
да , работает. Спасибо за хорошую новость
Сегодня пришла новость в финамовский терминал МТ5, что в тестовом режиме запустили модификацию отложенных ордеров.
Протестировал, вроде работает. Давно ждал этот функционал!
Хорошая новость! Только отправку лимиток переписывать придется))