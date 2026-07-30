MT5 стал доступен в Финам - страница 15
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Взялись короче говоря.
Давно бы так.
Модификация отложенных ордеров умерла не успев родиться. 18.07 запустили, с 20.07 не работает. Мде...
Есть такое.
Странно конечно что обычный базовый функционал с таким скрипом запускается в финаме, похоже в финам очень не любят МТ5
p.s.
Как то MT5 долго покоряет фондовый рынок, уже более 10 лет :(
Никто новостей не слышал? Есть подвижки с этой проблемой ордеров у финама?
Нет, не слышал. Но хочу всех предупредить...
В прошлый раз, когда они ввели возможность модификации у меня был конкретный глюк. Были заново открыты позиции (которых уже не было и не должно было быть), с МАГИКОМ эксперта. Робот их естественно обработал как свои, это была конкретная жесть для алгоритма... Всё бы ничего, но спустя 6 часов (при синхронизации) эти позиции закрыли, и уже без МАГИКА. И так по 4-м символам. Заметил ближе к концу дня только, благо рынок шел в мою сторону и получилось даже в прибыль :) Обратите внимание на время в скринах. И на поле магика.
Зы: в следующий раз, когда они будут вводить возможность модификации, буду очень плотно наблюдать за работой роботов.
А вообще если кто-то думает, что у него есть стабильный торговый алгоритм - советую поторговать активно у Финама месяца 2-3. Лучшего стресс теста не придумать.
Лучшего стресс теста не придумать.
:) все еще мучаетесь?
:) все еще мучаетесь?
Да. На самом деле причина только одна - у них есть единый счет.
Пользователь МТ на МОЕКС страдает по определению :) Не мне Вам рассказывать...
Нет, не слышал. Но хочу всех предупредить...
В прошлый раз, когда они ввели возможность модификации у меня был конкретный глюк. Были заново открыты позиции (которых уже не было и не должно было быть), с МАГИКОМ эксперта. Робот их естественно обработал как свои, это была конкретная жесть для алгоритма... Всё бы ничего, но спустя 6 часов (при синхронизации) эти позиции закрыли, и уже без МАГИКА. И так по 4-м символам. Заметил ближе к концу дня только, благо рынок шел в мою сторону и получилось даже в прибыль :) Обратите внимание на время в скринах. И на поле магика.
Зы: в следующий раз, когда они будут вводить возможность модификации, буду очень плотно наблюдать за работой роботов.
А вообще если кто-то думает, что у него есть стабильный торговый алгоритм - советую поторговать активно у Финама месяца 2-3. Лучшего стресс теста не придумать.
стресса нет, не в этом дело....
не могу понять их расчеты, определенно
у всех .рокеров такая фигня транслируется в терминале?
ни средней цены, ни цены клиринга
хрень какая то.
смыться от них хочу к другим, но у других то хоть нормально?
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посоветуйте плиз в личку