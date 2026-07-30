MT5 стал доступен в Финам - страница 15

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Взялись короче говоря.

Давно бы так.

 
Модификация отложенных ордеров умерла не успев родиться. 18.07 запустили, с 20.07 не работает. Мде...
 
Ну давайте парни. Сделайте уже это! Это нужно как воздух.
 
Так и всё?
 
tapo #:
Модификация отложенных ордеров умерла не успев родиться. 18.07 запустили, с 20.07 не работает. Мде...

Есть такое.

Странно конечно что обычный базовый функционал с таким скрипом запускается в финаме,  похоже в финам очень  не любят МТ5

p.s.

Как то  MT5 долго покоряет фондовый рынок, уже более 10 лет :(

 
Никто новостей не слышал? Есть подвижки с этой проблемой ордеров у финама?
 
icemen777 #:
Никто новостей не слышал? Есть подвижки с этой проблемой ордеров у финама?

Нет, не слышал. Но хочу всех предупредить...

В прошлый раз, когда они ввели возможность модификации у меня был конкретный глюк. Были заново открыты позиции (которых уже не было и не должно было быть), с МАГИКОМ эксперта. Робот их естественно обработал как свои, это была конкретная жесть для алгоритма... Всё бы ничего, но спустя 6 часов (при синхронизации) эти позиции закрыли, и уже без МАГИКА. И так по 4-м символам. Заметил ближе к концу дня только, благо рынок шел в мою сторону и получилось даже в прибыль :) Обратите внимание на время в скринах. И на поле магика.

 


Зы: в следующий раз, когда они будут вводить возможность модификации, буду очень плотно наблюдать за работой роботов.

А вообще если кто-то думает, что у него есть стабильный торговый алгоритм - советую поторговать активно у Финама месяца 2-3. Лучшего стресс теста не придумать. 

 
Andrey Miguzov #:

 Лучшего стресс теста не придумать. 

:) все еще мучаетесь?

 
prostotrader #:

:) все еще мучаетесь?

Да. На самом деле причина только одна - у них есть единый счет. 

Пользователь МТ на МОЕКС страдает по определению :) Не мне Вам рассказывать...

 
Andrey Miguzov #:

Нет, не слышал. Но хочу всех предупредить...

В прошлый раз, когда они ввели возможность модификации у меня был конкретный глюк. Были заново открыты позиции (которых уже не было и не должно было быть), с МАГИКОМ эксперта. Робот их естественно обработал как свои, это была конкретная жесть для алгоритма... Всё бы ничего, но спустя 6 часов (при синхронизации) эти позиции закрыли, и уже без МАГИКА. И так по 4-м символам. Заметил ближе к концу дня только, благо рынок шел в мою сторону и получилось даже в прибыль :) Обратите внимание на время в скринах. И на поле магика.

 


Зы: в следующий раз, когда они будут вводить возможность модификации, буду очень плотно наблюдать за работой роботов.

А вообще если кто-то думает, что у него есть стабильный торговый алгоритм - советую поторговать активно у Финама месяца 2-3. Лучшего стресс теста не придумать. 

стресса нет, не в этом дело....

не могу понять их расчеты, определенно

у всех .рокеров такая фигня транслируется в терминале?

ни средней цены, ни цены клиринга

хрень какая то.

смыться от них хочу к другим, но у других то хоть нормально?

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посоветуйте плиз в личку

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