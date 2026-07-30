MT5 стал доступен в Финам - страница 9

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Vitalii Ananev #:

Для повышения ликвидности. Лимитки наполняют стакан, а рыночные наоборот его опустошают. Вот только если все начнут ставить сделки в стакан и рыночных сделок не будет или их будет очень мало то цена будет или вообще стоять на месте или вяло колебаться. Может рассчитывают на то что обычные участники торгов для экономии комиссии будут работать лимитками, а маркетмейкеры (вроде у них льготная комиссия) будут двигать цену в нужную им сторону рыночными сделками. В общем решение руководства мосбиржи какое то странное и не понятно во что это все выльется. Кроме того биржа зарабатывает на комиссиях может хотят таким образом еще и увеличить комиссионные доходы. Я так думаю, что эти тарифы временные до тех пор пока ликвидность не вырастет. Надо в замен ушедших нерезидентов активно вовлекать в это дело новых спекулянтов резидентов.

Полагаете  снижение ликвидности и волатильности ?

 
Yuriy Zaytsev #:

Полагаете  снижение ликвидности и волатильности ?

Объем торгов на срочке уже снизился. Иначе зачем такие условия для тех кто работает только лимитками. Полагаю, что бы больше заполняли стакан. Если стакан практически пустой любой чих по рынку и моргнуть не успеешь, а котировка уже на планке сидит. Про волатильность не знаю. Что такое волатильность. Это размер движения цены. Как сказал ранее пустой стакан и сделка по рынку вот и уже большая движуха (волатильность).

 
Vitalii Ananev #:

Объем торгов на срочке уже снизился. Иначе зачем такие условия для тех кто работает только лимитками. Полагаю, что бы больше заполняли стакан. Если стакан практически пустой любой чих по рынку и моргнуть не успеешь, а котировка уже на планке сидит. Про волатильность не знаю. Что такое волатильность. Это размер движения цены. Как сказал ранее пустой стакан и сделка по рынку вот и уже большая движуха (волатильность).

К концу лета еще больше снизится. И так бывает каждое лето) До 10 сентября, примерно.
 
Dmitriy Skub #:
К концу лета еще больше снизится. И так бывает каждое лето) До 10 сентября, примерно.

Посмотрев результаты прошлых лет, пришёл к выводу, что моими актуальными роботами сентябрьские фьючи лучше не торговать.

 

Две недели уже разбираюсь с ФигВам. МТ5 у них пока не приклеен по нормальному

Вводишь на баланс одну сумму, на счете появляется другая.

Коррекция - вообще не работает. Техподдержка ни о чем, не знают сами как объяснить такое.

В терминале одна сумма по счету, у ФигВама в отчете брокера другая.

ППЦ полный.

Обещают поправить к концу августа...

Заработает нормально - сообщу.
 
Renat Akhtyamov #:

Две недели уже разбираюсь с ФигВам. МТ5 у них пока не приклеен по нормальному

Вводишь на баланс одну сумму, на счете появляется другая.

Коррекция - вообще не работает. Техподдержка ни о чем, не знают сами как объяснить такое.

В терминале одна сумма по счету, у ФигВама в отчете брокера другая.

ППЦ полный.

Обещают поправить к концу августа...

Заработает нормально - сообщу.

Да. Есть такое. Еще постоянно звонят с астраханского номера. Надоело уже им одно и то же объяснять. 

 
У фигнам  не понравилось то что выставив лимитник, не могу его модифицировать , не могу у лимитника изменить тейк/стоп.
  Если надо изменить , то только удалять и выставлять новый.

 

ФИГНАМ

Какой тарифный план лучше ?

Если предполагается торговля РФ акциями и фьючерсами одновременно.


 
Yuriy Zaytsev #:

ФИГНАМ

Какой тарифный план лучше ?

Если предполагается торговля РФ акциями и фьючерсами одновременно.

А возможность сравнения тарифов у них есть? Я думаю, что логично бы было выбрать тариф у которого минимальные издержки. Смотрите какая ком-сия на фонде и срочке.

 
Vitalii Ananev #:

А возможность сравнения тарифов у них есть? Я думаю, что логично бы было выбрать тариф у которого минимальные издержки. Смотрите какая ком-сия на фонде и срочке.

есть таблица - но как то не совсем ясно.






Для ФОРТС


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