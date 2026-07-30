MT5 стал доступен в Финам - страница 9
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Для повышения ликвидности. Лимитки наполняют стакан, а рыночные наоборот его опустошают. Вот только если все начнут ставить сделки в стакан и рыночных сделок не будет или их будет очень мало то цена будет или вообще стоять на месте или вяло колебаться. Может рассчитывают на то что обычные участники торгов для экономии комиссии будут работать лимитками, а маркетмейкеры (вроде у них льготная комиссия) будут двигать цену в нужную им сторону рыночными сделками. В общем решение руководства мосбиржи какое то странное и не понятно во что это все выльется. Кроме того биржа зарабатывает на комиссиях может хотят таким образом еще и увеличить комиссионные доходы. Я так думаю, что эти тарифы временные до тех пор пока ликвидность не вырастет. Надо в замен ушедших нерезидентов активно вовлекать в это дело новых спекулянтов резидентов.
Полагаете снижение ликвидности и волатильности ?
Полагаете снижение ликвидности и волатильности ?
Объем торгов на срочке уже снизился. Иначе зачем такие условия для тех кто работает только лимитками. Полагаю, что бы больше заполняли стакан. Если стакан практически пустой любой чих по рынку и моргнуть не успеешь, а котировка уже на планке сидит. Про волатильность не знаю. Что такое волатильность. Это размер движения цены. Как сказал ранее пустой стакан и сделка по рынку вот и уже большая движуха (волатильность).
Объем торгов на срочке уже снизился. Иначе зачем такие условия для тех кто работает только лимитками. Полагаю, что бы больше заполняли стакан. Если стакан практически пустой любой чих по рынку и моргнуть не успеешь, а котировка уже на планке сидит. Про волатильность не знаю. Что такое волатильность. Это размер движения цены. Как сказал ранее пустой стакан и сделка по рынку вот и уже большая движуха (волатильность).
К концу лета еще больше снизится. И так бывает каждое лето) До 10 сентября, примерно.
Посмотрев результаты прошлых лет, пришёл к выводу, что моими актуальными роботами сентябрьские фьючи лучше не торговать.
Две недели уже разбираюсь с ФигВам. МТ5 у них пока не приклеен по нормальному
Вводишь на баланс одну сумму, на счете появляется другая.
Коррекция - вообще не работает. Техподдержка ни о чем, не знают сами как объяснить такое.
В терминале одна сумма по счету, у ФигВама в отчете брокера другая.
ППЦ полный.
Обещают поправить к концу августа...Заработает нормально - сообщу.
Две недели уже разбираюсь с ФигВам. МТ5 у них пока не приклеен по нормальному
Вводишь на баланс одну сумму, на счете появляется другая.
Коррекция - вообще не работает. Техподдержка ни о чем, не знают сами как объяснить такое.
В терминале одна сумма по счету, у ФигВама в отчете брокера другая.
ППЦ полный.
Обещают поправить к концу августа...Заработает нормально - сообщу.
Да. Есть такое. Еще постоянно звонят с астраханского номера. Надоело уже им одно и то же объяснять.
ФИГНАМ
Какой тарифный план лучше ?
Если предполагается торговля РФ акциями и фьючерсами одновременно.
ФИГНАМ
Какой тарифный план лучше ?
Если предполагается торговля РФ акциями и фьючерсами одновременно.
А возможность сравнения тарифов у них есть? Я думаю, что логично бы было выбрать тариф у которого минимальные издержки. Смотрите какая ком-сия на фонде и срочке.
А возможность сравнения тарифов у них есть? Я думаю, что логично бы было выбрать тариф у которого минимальные издержки. Смотрите какая ком-сия на фонде и срочке.
есть таблица - но как то не совсем ясно.
Для ФОРТС