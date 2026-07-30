MT5 стал доступен в Финам - страница 19
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Насколько я знаю, в Открывашке на ЕБС нет MT.И да, не всегда придётся ждать экспирации, фьюч с БА могут на колебаниях сойтись и раньше.
Div Hunter специально написан мною на Делфи для ЕБС стета под Квик
Div Hunter специально написан мною на Делфи для ЕБС стета под Квик
Вот потому я до этого ещё не добрался. Разбираться с программированием для Квика, да из-под Вайна...
На 1 проданный контракт фьючерса GAZR-12,22 у вас должно быть куплено 10 лотов (100 акций) спота
Грааля нет и быть не может, есть только норма прибыли, для всех она разная :)
Добавлено
Не опоздали? Сейчас пара всего лишь 17% торгуется
да именно так
>>> Не опоздали? Сейчас пара всего лишь 17% торгуется
О вот как , я так понимаю , тут еще важно зацепить нужный момент , входить в определенное время!
да именно так
>>> Не опоздали? Сейчас пара всего лишь 17% торгуется
О вот как , я так понимаю , тут еще важно зацепить нужный момент , входить в определенное время!
Руками торговать почти невозможно...
Насколько я знаю, в Открывашке на ЕБС нет MT.И да, не всегда придётся ждать экспирации, фьюч с БА могут на колебаниях сойтись и раньше.
Только в квике ?
Руками торговать почти невозможно...
значит что бы войти удачно БЫСТРО , на расхождении , можно только програмино ?
значит что бы войти удачно БЫСТРО , на расхождении , можно только програмино ?
Нет не только программно, но скорость входа-выкода напрямую влияет на доходность, бывает в разы
Вот поэтому я сейчас Div Hunter переписываю, что бы работал быстрее :)
Только в квике ?
Мож, ещё что есть, но MT на ЕБС не доступен.
У меня знакомый так попал, открывал счёт в онлайне, хотел моими роботами торговать, но где-то не указал опционы и ему автоматом открыли ЕБС. Теперь, чтобы поменять, надо самому заявиться в офис, но у них в дыре городе нет, а в Москву он пару-тройку раз в год выбирается.
Спустя пол года торговли у Ф-ма мне в поддержке всё-таки назвали причину появления "виртуальных" позиций в МТ5. Если пользуешься МТ5 то нельзя пользоваться больше никакими другими торговыми программами (включая их мобильное приложение). Иначе эпиодически во вкладке торговля будут появляться "позиции", которых на самом деле нет.
Разработчики МТ5 (со слов поддержки) в курсе, занимаются поиском и устранением проблемы (на самом деле, думаю, нет - т.к. проблеме уже минимум пол года)
Спустя пол года торговли у Ф-ма мне в поддержке всё-таки назвали причину появления "виртуальных" позиций в МТ5. Если пользуешься МТ5 то нельзя пользоваться больше никакими другими торговыми программами (включая их мобильное приложение). Иначе эпиодически во вкладке торговля будут появляться "позиции", которых на самом деле нет.
Разработчики МТ5 (со слов поддержки) в курсе, занимаются поиском и устранением проблемы (на самом деле, думаю, нет - т.к. проблеме уже минимум пол года)
Вас обманули.