MT5 стал доступен в Финам - страница 7

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JRandomTrader #:
Получил в открывашке статус "квалифицированный инвестор" (по сделкам и оборотам) - прямо в личном кабинете, несколько кликов мышкой.

да да аналогично в Фимаме Отрытии и в тиньке

Кстати комиссия за один контракт фьючерс  пример VTBR-3.22 

  • Финам   = 0.45   ( для скальпера лучше )
  • Открытие  =0.75  ( тут если оборот круче то снижение по сетке )
  • Тинькофф = 5.0   ( тут вообще конская ) - но другие преимущества у них
 
Yuriy Zaytsev #:

да да аналогично в Фимаме Отрытии и в тиньке

Кстати комиссия за один контракт фьючерс  пример VTBR-3.22 

  • Финам   = 0.45   ( для скальпера лучше )
  • Открытие  =0.75  ( тут если оборот круче то снижение по сетке )
  • Тинькофф = 5.0   ( тут вообще конская ) - но другие преимущества у них

Открытие - 0.10 за контракт

 
Dmi3 #:

Открытие - 0.10 за контракт

Это описаны стартовые комиссии , реально вообще то  от 1 руб  старт или 2 от тарифа зависит ,  просто вход меньше чем 20 тыс  как то сложно представить.

Если от 5 миллионов  то 0.1 



 
Dmi3 #:

Открытие - 0.10 за контракт

Не у всех на счету более 5 лямов.

 
У Финам в МТ5 доступна история акций ВТБ, Сбера и др? И какой срок для минуток? История минуток с 7 часов с марта или декабря 2021? Для тестера нужно.
 
Есть https://www.finam.ru/profile/moex-akcii/vtb/export/, но минутки от 7 часов с 1 декабря 2021
Финам.ru - Экспорт котировок Акции ВТБ ао - котировки, стоимость, цена акций, новости компании онлайн
  • www.finam.ru
На finam.ru вы можете ознакомиться с котировками акции ВТБ ао (VTBR) на рынке 'МосБиржа акции' в режиме реального времени - котировки онлайн, стоимость, графики, новости.
 
Roffild #:
Есть https://www.finam.ru/profile/moex-akcii/vtb/export/, но минутки от 7 часов с 1 декабря 2021

Не, тут глубже история, просто надо нарезать на меньшие периоды - не помню, по году, вроде, можно нарезать.

 
Dmi3 #:

Открытие - 0.10 за контракт

Кстати да, полностью согласен, но только по 10 рублей...

 
Mihail Marchukajtes #:

Кстати да, полностью согласен, но только по 10 рублей...

Не надо торговать фьючи на "Всё включено".

 
JRandomTrader #:

Не надо торговать фьючи на "Всё включено".

А мне нравится :-)
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