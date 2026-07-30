MT5 стал доступен в Финам - страница 7
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да да аналогично в Фимаме Отрытии и в тиньке
Кстати комиссия за один контракт фьючерс пример VTBR-3.22
да да аналогично в Фимаме Отрытии и в тиньке
Кстати комиссия за один контракт фьючерс пример VTBR-3.22
Открытие - 0.10 за контракт
Открытие - 0.10 за контракт
Это описаны стартовые комиссии , реально вообще то от 1 руб старт или 2 от тарифа зависит , просто вход меньше чем 20 тыс как то сложно представить.
Если от 5 миллионов то 0.1
Открытие - 0.10 за контракт
Не у всех на счету более 5 лямов.
Есть https://www.finam.ru/profile/moex-akcii/vtb/export/, но минутки от 7 часов с 1 декабря 2021
Не, тут глубже история, просто надо нарезать на меньшие периоды - не помню, по году, вроде, можно нарезать.
Открытие - 0.10 за контракт
Кстати да, полностью согласен, но только по 10 рублей...
Кстати да, полностью согласен, но только по 10 рублей...
Не надо торговать фьючи на "Всё включено".
Не надо торговать фьючи на "Всё включено".