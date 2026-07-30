MT5 стал доступен в Финам - страница 18
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Но в отличие от Лиги, алгоритмы чуть более сложные и отбираются не по работе за последнее время, а за весь период (или без сентябрьских фьючей).
Вообще нет никакого смысла в этом потому что меняется часто не только ставка ЦБ, но еще и размеры и сроки дивидентов плюс валютная составляющая.
Чтобы торговать одним инструментом, нужна мощная система определения силы тренда, причем как одномоментная, так и плавная.
Я лет 8 назад занимался плотно этим вопросом, но потом плюнул, потому что все-равно нет стабильности в этом.
И большие (краткосрочные) заработки сливаются со временем.
Лучше немного, но постоянно!
И порядка 8500 тестовых,
Нихрена себе !!!
Вы очень продуктивно работаете! Даже завидую немного по белому!
Выхлоп есть при таком энтузиазме ?
Нихрена себе !!!
Вы очень продуктивно работаете! Даже завидую немного по белому!
Выхлоп есть при таком энтузиазме ?
Отдельный робот, что боевой, что тестовый - одна строчка - вызов конструктора с параметрами, от которых зависят варианты базового алгоритма и некоторые коэффициенты и пороги.
Вообще нет никакого смысла в этом потому что меняется часто не только ставка ЦБ, но еще и размеры и сроки дивидентов плюс валютная составляющая.
Есть тренд, есть трейл, остальное - нюансы. Могу только подсказать, что не графиком единым.
Худший вариант - широкая пила, но критическая ширина этой пилы для разных вариантов разная.
Про немного, но постоянно - я всё ещё ленюсь активно двигаться в этом направлении, двигаюсь потихоньку.
Есть тренд, есть трейл, остальное - нюансы. Могу только подсказать, что не графиком единым.
......
Если Вы думаете что мне интересно как Вы торгуете?
То сильно заблуждаетесь.
Никакой технический и фундаментальный анализ и прочие "приблуды" не могут
решить функцию Price(t) = ??? - нет решения!
Зато я точно знаю сколько я заработаю еще до покупки активов.
Н-р, полтора месяца назад фьючерс Si против спота принес 30% годовых,
а сегодня фьючерс GARZ против спота можно купить до 39% годовых.
Ровно как и на срочном рынке я знаю какова будет прибыль до вхождения в сделки.
сегодня фьючерс GARZ против спота можно купить до 39% годовых.
Покупаем GAZP и продаем фьючерс GAZR-12.22 с истечением 2022.12.15 , ровным обемом ?
Покупаем GAZP и продаем фьючерс GAZR-12.22 с истечением 2022.12.15 , ровным обемом ?
Да
Но этот процент учитывает дивиденты 51,03 руб. акция
Но в данную минуту процент уехал на 26
А максимально, сегодня, был более 30, вчера до 39 доходил
Но скрине акции в лотах, в 1 лоте газпрома 10 акций
Дивиденты составят 10000 х 51,03 = 510300 руб. грязными
Добавлено
В Открывашке, на ЕБС счете, такая операция дисконтирует ГО фьючерсов, так что процент будет гораздо выше...
Да
Но этот процент учитывает дивиденты 51,03 руб. акция
Но в данную минуту процент уехал на 26
А максимально, сегодня, был более 30, вчера до 39 доходил
Но скрине акции в лотах, в 1 лоте газпрома 10 акций
Дивиденты составят 10000 х 51,03 = 510300 руб. грязными
Добавлено
В Открывашке, на ЕБС счете, такая операция дисконтирует ГО фьючерсов, так что процент будет гораздо выше...
Да, спасибо большое!
Пробую в ФИНАМ , т.к. в открытии у меня нет единого счета , а в финаме есть.
Проделал следующую операцию.
----
Купил GAZP
Продал GAZR-12.22 ( истечение 2022.12.15 ) - должна попасть выплата дивидендов.
----
Примерно равный объем , с соотношением 10:1
Далее забываю об этой позиции до даты экспирации и насколько понимаю теперь все равно куда пойдет рынок.
Как я понимаю , идеально проделывать операцию если до даты истечения по фьючерсу попадает выплата дивидендов.
После истечении фьючерса сумарная позиция по двум инструментам должна схлопнуться , со счета уйдут акции и фьючерс - т.е. они схлопнуться друг на друга.
Как то так я понял суть этой торновли , так это же грааль ? только небольшой такой , скромный )
p.s.
>>> В Открывашке, на ЕБС счете
Похоже надо срочно организовать ЕБС счет в открытии и прекращать лудоманию.
----
Примерно равный объем , с соотношением 10:1
Как то так я понял суть этой торновли , так это же грааль ? только небольшой такой , скромный )
На 1 проданный контракт фьючерса GAZR-12,22 у вас должно быть куплено 10 лотов (100 акций) спота
Грааля нет и быть не может, есть только норма прибыли, для всех она разная :)
Добавлено
Не опоздали? Сейчас пара всего лишь 17% торгуется
>>> В Открывашке, на ЕБС счете
Похоже надо срочно организовать ЕБС счет в открытии и прекращать лудоманию.
Насколько я знаю, в Открывашке на ЕБС нет MT.И да, не всегда придётся ждать экспирации, фьюч с БА могут на колебаниях сойтись и раньше.