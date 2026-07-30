MT5 стал доступен в Финам - страница 18

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JRandomTrader #:

Но в отличие от Лиги, алгоритмы чуть более сложные и отбираются не по работе за последнее время, а за весь период (или без сентябрьских фьючей).

Вообще нет никакого смысла в этом потому что меняется часто не только ставка ЦБ, но еще и размеры и сроки дивидентов плюс валютная составляющая.

Чтобы торговать одним инструментом, нужна мощная система определения силы тренда, причем как одномоментная, так и плавная.

Я лет 8 назад занимался плотно этим вопросом, но потом плюнул, потому что все-равно нет стабильности в этом.

И большие (краткосрочные) заработки сливаются со временем.

Лучше немного, но постоянно!

 
JRandomTrader #:


И порядка 8500 тестовых,

Нихрена себе !!!

Вы очень продуктивно работаете! Даже завидую немного по белому!

Выхлоп есть при таком энтузиазме ?

 
Sergey Chalyshev #:

Нихрена себе !!!

Вы очень продуктивно работаете! Даже завидую немного по белому!

Выхлоп есть при таком энтузиазме ?

Отдельный робот, что боевой, что тестовый - одна строчка - вызов конструктора с параметрами, от которых зависят варианты базового алгоритма и некоторые коэффициенты и пороги.

 
prostotrader #:

Вообще нет никакого смысла в этом потому что меняется часто не только ставка ЦБ, но еще и размеры и сроки дивидентов плюс валютная составляющая.

Есть тренд, есть трейл, остальное - нюансы. Могу только подсказать, что не графиком единым.

Худший вариант - широкая пила, но критическая ширина этой пилы для разных вариантов разная.

Про немного, но постоянно - я всё ещё ленюсь активно двигаться в этом направлении, двигаюсь потихоньку.

 
JRandomTrader #:

Есть тренд, есть трейл, остальное - нюансы. Могу только подсказать, что не графиком единым.

......

Если Вы думаете что мне интересно как Вы торгуете?

То сильно заблуждаетесь.

Никакой технический и фундаментальный анализ и прочие "приблуды" не могут

решить функцию Price(t) = ???  - нет решения!

Зато я точно знаю сколько я заработаю еще до покупки активов.

Н-р, полтора месяца назад фьючерс Si против спота принес 30% годовых,

а сегодня фьючерс GARZ против спота можно купить до 39% годовых.

Ровно как и на срочном рынке я знаю какова будет прибыль до вхождения в сделки.

 
prostotrader #:

сегодня фьючерс GARZ против спота можно купить до 39% годовых.


Покупаем GAZP и продаем фьючерс   GAZR-12.22  с истечением 2022.12.15  , ровным обемом ?

 
Yuriy Zaytsev #:

Покупаем GAZP и продаем фьючерс   GAZR-12.22  с истечением 2022.12.15  , ровным обемом ?

Да

Но этот процент учитывает дивиденты 51,03 руб. акция

Но в данную минуту процент уехал на 26

А максимально, сегодня, был более 30, вчера до 39 доходил


Но скрине акции в лотах, в 1 лоте газпрома 10 акций

Дивиденты составят 10000 х 51,03 = 510300 руб. грязными

Добавлено

В Открывашке, на ЕБС счете, такая операция дисконтирует ГО фьючерсов, так что процент будет гораздо выше...

 
prostotrader #:

Да

Но этот процент учитывает дивиденты 51,03 руб. акция

Но в данную минуту процент уехал на 26

А максимально, сегодня, был более 30, вчера до 39 доходил


Но скрине акции в лотах, в 1 лоте газпрома 10 акций

Дивиденты составят 10000 х 51,03 = 510300 руб. грязными

Добавлено

В Открывашке, на ЕБС счете, такая операция дисконтирует ГО фьючерсов, так что процент будет гораздо выше...

Да,  спасибо большое!  


Пробую в  ФИНАМ , т.к. в открытии у меня нет единого счета , а в финаме есть.

Проделал  следующую операцию.

----

Купил    GAZP 

Продал  GAZR-12.22 ( истечение 2022.12.15 )  - должна попасть выплата дивидендов.

----

Примерно равный объем , с соотношением 10:1   

Далее забываю об этой позиции до даты экспирации и  насколько понимаю  теперь все равно куда пойдет рынок. 

Как я понимаю , идеально проделывать операцию  если до даты истечения по фьючерсу попадает выплата дивидендов.

После истечении фьючерса  сумарная позиция по двум инструментам должна схлопнуться , со счета уйдут акции и фьючерс -  т.е. они схлопнуться друг на друга.

Как то так я понял суть этой торновли  , так это же грааль ?  только небольшой такой , скромный )


p.s.

>>> В Открывашке, на ЕБС счете

Похоже надо срочно организовать ЕБС счет в открытии  и прекращать лудоманию.




 
Yuriy Zaytsev #:

----

Примерно равный объем , с соотношением 10:1   


Как то так я понял суть этой торновли  , так это же грааль ?  только небольшой такой , скромный )


На 1 проданный контракт фьючерса GAZR-12,22 у вас должно быть куплено 10 лотов (100 акций) спота

Грааля нет и быть не может, есть только норма прибыли, для всех она разная :)

Добавлено

Не опоздали? Сейчас пара всего лишь 17% торгуется

 
Yuriy Zaytsev #:

>>> В Открывашке, на ЕБС счете

Похоже надо срочно организовать ЕБС счет в открытии  и прекращать лудоманию.

Насколько я знаю, в Открывашке на ЕБС нет MT.

И да, не всегда придётся ждать экспирации, фьюч с БА могут на колебаниях сойтись и раньше.
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