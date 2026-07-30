MT5 стал доступен в Финам - страница 64
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Вы не внимательно читали пост.
" Готовьтесь платить брокеру 22% годовых в вечернюю сессию, если Вы "затоварились" по полной "
Если Вы затоварились до 19-30 на все деньги, то после 19-30 у Вас будет отрицательный баланс
и включится счетчик под 22% годовых до 23-50, а утром вновь все будет нормально.
А, т.е. с заемных будут брать.
Вы же правильно выше написали, что если плечо уменьшается (ГО увеличивается, заемные уменьшаются), то в пределе 1:1 заемных не будет - какие проценты?
Эх. Почитал все посты. Я торгую на Финаме уже год и только сейчас начал более менее мириться с тем что у них с МТ5 все через ж.
Хотя с другой стороны "Туда тоже можно" (С) Служебный роман.
Отсутствие полей в Csymbolinfo компенсируется запросом к бирже
https://www.mql5.com/ru/forum/457263
С отрицательным балансом живу уже тоже почти 6 месяцев. Нормально. Боты компенсируют. Сам риск учитываю.
Главное не допускать просадку и маржу. Маржа должна быть больше просадки.
А так норм.
Все работает.
Снова арбитраж тестирую.
Вроде бы тянет.
P.S.
А что? Открывашка отказывается от МТ5? И того останется квик? Ну как же не хочется переходить на него (((((
Эх. Почитал все посты. Я торгую на Финаме уже год и только сейчас начал более менее мириться с тем что у них с МТ5 все через ж.
Хотя с другой стороны "Туда тоже можно" (С) Служебный роман.
Отсутствие полей в Csymbolinfo компенсируется запросом к бирже
https://www.mql5.com/ru/forum/457263
С отрицательным балансом живу уже тоже почти 6 месяцев. Нормально. Боты компенсируют. Сам риск учитываю.
Главное не допускать просадку и маржу. Маржа должна быть больше просадки.
А так норм.
Все работает.
Снова арбитраж тестирую.
Вроде бы тянет.
P.S.
А что? Открывашка отказывается от МТ5? И того останется квик? Ну как же не хочется переходить на него (((((
Баланс на едином счете это не то, что показывается в графе "баланс" терминала мт5, а "средства" минус "обязательства".
Баланс на едином счете это не то, что показывается в графе "баланс" терминала мт5, а "средства" минус "обязательства".
Ну с этим приходится жить и мириться. Но все работает.
Говорил ещё раз с Финамом.
Утверждают, что трансляция с биржи недостающих полей данных у них действительно в работе более года и сейчас в приоритете.
По увеличению быстродействия задача тоже есть, но она в планах на следующий год.
Говорил ещё раз с Финамом.
Утверждают, что трансляция с биржи недостающих полей данных у них действительно в работе более года и сейчас в приоритете.
По увеличению быстродействия задача тоже есть, но она в планах на следующий год.
Думал, что я долго программирую. Оказывается - быстро.
По сравнению со мной - точно быстро )
Думал, что я долго программирую. Оказывается - быстро.
дело не в скорости, а в деньгах
бесплатно им не сделаютя уже почти что терминал написал, не то что...
дело не в скорости, а в деньгах
бесплатно им не сделаютя уже почти что терминал написал, не то что...