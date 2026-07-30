MT5 стал доступен в Финам - страница 64

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prostotrader #:

Вы не внимательно читали пост.

" Готовьтесь платить брокеру 22% годовых в вечернюю сессию, если Вы "затоварились" по полной "

Если Вы затоварились до 19-30 на все деньги,  то после 19-30 у Вас будет отрицательный баланс

и включится счетчик под 22% годовых до 23-50, а утром вновь все будет нормально.

А, т.е. с заемных будут брать.
 
Dmitriy Skub #:
А, т.е. с заемных будут брать.

Вы же правильно выше написали, что если плечо уменьшается (ГО увеличивается, заемные уменьшаются), то в пределе 1:1 заемных не будет - какие проценты?

 

Эх. Почитал все посты. Я торгую на Финаме уже год и только сейчас начал более менее мириться с тем что у них с МТ5 все через ж.
Хотя с другой стороны "Туда тоже можно" (С) Служебный роман.

Отсутствие полей в Csymbolinfo компенсируется запросом к бирже  
https://www.mql5.com/ru/forum/457263

С отрицательным балансом живу уже тоже почти 6 месяцев. Нормально. Боты компенсируют.  Сам риск учитываю. 
Главное не допускать просадку и маржу. Маржа должна быть больше просадки.

А так норм. 

Все работает.

Снова арбитраж тестирую. 
Вроде бы тянет. 

P.S.

А что? Открывашка отказывается от МТ5? И того останется квик? Ну как же  не хочется переходить на него (((((

SymbolInfoDouble проблемы получения данных с Московской биржи через брокера FINAM.
SymbolInfoDouble проблемы получения данных с Московской биржи через брокера FINAM.
  • 2023.11.12
  • www.mql5.com
Уже год бьюсь за то что бы по облигациям и другим инструментам стандартные процедуры по символу выдавали нужные параметры...
 
Aleksandr Dziuba #:

Эх. Почитал все посты. Я торгую на Финаме уже год и только сейчас начал более менее мириться с тем что у них с МТ5 все через ж.
Хотя с другой стороны "Туда тоже можно" (С) Служебный роман.

Отсутствие полей в Csymbolinfo компенсируется запросом к бирже  
https://www.mql5.com/ru/forum/457263

С отрицательным балансом живу уже тоже почти 6 месяцев. Нормально. Боты компенсируют.  Сам риск учитываю. 
Главное не допускать просадку и маржу. Маржа должна быть больше просадки.

А так норм. 

Все работает.

Снова арбитраж тестирую. 
Вроде бы тянет. 

P.S.

А что? Открывашка отказывается от МТ5? И того останется квик? Ну как же  не хочется переходить на него (((((

Баланс на едином счете это не то, что показывается в графе "баланс" терминала мт5, а "средства" минус "обязательства".

 
Dmi3 #:

Баланс на едином счете это не то, что показывается в графе "баланс" терминала мт5, а "средства" минус "обязательства".

Ну с этим приходится жить и мириться. Но все работает. 
  А вот так

 

Говорил ещё раз с Финамом.

Утверждают, что трансляция с биржи недостающих полей данных у них действительно в работе более года и сейчас в приоритете.

По увеличению быстродействия задача тоже есть, но она в планах на следующий год.

 
JRandomTrader #:

Говорил ещё раз с Финамом.

Утверждают, что трансляция с биржи недостающих полей данных у них действительно в работе более года и сейчас в приоритете.

По увеличению быстродействия задача тоже есть, но она в планах на следующий год.

Думал, что я долго программирую. Оказывается - быстро.
 
Dmitriy Skub #:
Думал, что я долго программирую. Оказывается - быстро.

По сравнению со мной - точно быстро )

 
Dmitriy Skub #:
Думал, что я долго программирую. Оказывается - быстро.

дело не в скорости, а в деньгах

бесплатно им не сделают

я уже почти что терминал написал, не то что...
 
Renat Akhtyamov #:

дело не в скорости, а в деньгах

бесплатно им не сделают

я уже почти что терминал написал, не то что...
Считаете, что тамошние программисты работают у них "за еду"?
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