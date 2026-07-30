MT5 стал доступен в Финам - страница 17
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А вот, кто в Открытии торгует и у кого подключен МТ5 - один к СР и второй в ФР.
Вы платите абонентскую плату за, типа, второй терминал или нет?
А вот, кто в Открытии торгует и у кого подключен МТ5 - один к СР и второй в ФР.
Вы платите абонентскую плату за, типа, второй терминал или нет?
Когда я этим интересовался, сказали, что не будет браться. Только за второй терминал на той же площадке.
Когда я этим интересовался, сказали, что не будет браться. Только за второй терминал на той же площадке.
А вот, кто в Открытии торгует и у кого подключен МТ5 - один к СР и второй в ФР.
Вы платите абонентскую плату за, типа, второй терминал или нет?
А вот, кто в Открытии торгует и у кого подключен МТ5 - один к СР и второй в ФР.
Вы платите абонентскую плату за, типа, второй терминал или нет?
За любой терминал, более 1, Открывашка берет денежку, кажется 157 руб в месяц
Я плачу
А вот, кто в Открытии торгует и у кого подключен МТ5 - один к СР и второй в ФР.
Вы платите абонентскую плату за, типа, второй терминал или нет?
Разные счета- разные терминалы бесплатно.
Для ФР терминала у меня нет, но есть терминал к счету и второй терминал к счету ИИС. Дополнительно ничего не плачу.
На демо (от ВТБ) торговал 1 месяц в 2005 году.
Даже тестовые роботы у меня работают на реале.
Вижу, что Вы серьёзный человек, раз всё на реале. Лично я всё время на демке. Иногда, когда мне кажется, что я нашёл для себя прибыльную торговую стратегию, пробую её на реале. Но, потом оказывается, что она не такая уж и прибыльная. Я посмотрел, извините, есть ли у Вас Сигналы. Оказалось, что нет. А жаль. Хотелось бы посмотреть на торговлю успешного трейдера
Вижу, что Вы серьёзный человек, раз всё на реале. Лично я всё время на демке. Иногда, когда мне кажется, что я нашёл для себя прибыльную торговую стратегию, пробую её на реале. Но, потом оказывается, что она не такая уж и прибыльная. Я посмотрел, извините, есть ли у Вас Сигналы. Оказалось, что нет. А жаль. Хотелось бы посмотреть на торговлю успешного трейдера
Тестовые работают на реальном графике, но с имитацией сделок и записью в лог. Просто потому, что не вся нужная им информация сохраняется в истории, на истории тестируются только базовые алгоритмы на общую пригодность.
Чтобы поставить на реальную торговлю, робот должен успешно отработать 3-4 года в тестовом режиме, 1 год - не показатель. Например, этот год - совершенно аномальный. Обычно мои роботы плохо работают на сентябрьских фьючах, поэтому в этом году даже запускать реальную торговлю на них не стал. Но тестовые показали, что зря.
Сигналов (нормальных) тут быть и не может на ФОРТСе, хотя бы из-за постоянных сделок типа "баланс" при отсутствии реальных снятий-пополнений и общей слабой заточенности МТ под фьючи. Ну и у меня тем более - по причине моей паранойи.
Тестовые работают на реальном графике, но с имитацией сделок и записью в лог. Просто потому, что не вся нужная им информация сохраняется в истории, на истории тестируются только базовые алгоритмы на общую пригодность.
Чтобы поставить на реальную торговлю, робот должен успешно отработать 3-4 года в тестовом режиме, 1 год - не показатель. Например, этот год - совершенно аномальный. Обычно мои роботы плохо работают на сентябрьских фьючах, поэтому в этом году даже запускать реальную торговлю на них не стал. Но тестовые показали, что зря.
Сигналов (нормальных) тут быть и не может на ФОРТСе, хотя бы из-за постоянных сделок типа "баланс" при отсутствии реальных снятий-пополнений и общей слабой заточенности МТ под фьючи. Ну и у меня тем более - по причине моей паранойи.
А реальные сделки не дублируете виртуальными? замеры не делали по качеству виртуальных (тестовых)?
А реальные сделки не дублируете виртуальными? замеры не делали по качеству виртуальных (тестовых)?
Естественно, при установке робота на реальную торговлю его тестовый аналог остаётся.
Практически совпадают, кроме отдельных случаев, когда минимальное несовпадение цен открытия приводит к различному срабатыванию стопов.
Торгую рыночными ордерами, фиксированным лотом, на ликвидных инструментах (RTS, MIX, Si, SBRF). Закрытие - по виртуальному трейл-стопу, контрсигналу или, для некоторых, в конце дня, тоже рыночными ордерами.
Тестовые сделки учитываю по цене bid/ask (обязательна проверка, что они не равны 0.0 ! ).
Понятно, с увеличением лота реальные сделки будут больше расходиться с тестовыми, но пока ликвидности хватает.
Сейчас реально торгуют 16 роботов по трём базовым алгоритмам. И порядка 8500 тестовых, по 6-и базовым.
Но в отличие от Лиги, алгоритмы чуть более сложные и отбираются не по работе за последнее время, а за весь период (или без сентябрьских фьючей). Отбор варианта для лонга и шорта - отдельный, зачастую сильно отличаются и параметры открытия, и параметры/функция стопа.