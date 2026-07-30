MT5 стал доступен в Финам - страница 11
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Всем привет, столкнулась с такой ситуацией. Не могу заявки по фьючерсам выставить "до отмены". У них срок действия торговый день. В поддержке Финама говорят, что такой возможности нет. Хотя такая же ситуация была еще на акции Сбера, вот с акцией такой косяк исправили. Что-то странное у них. Никто не сталкивался? и есть ли у вас возможность ставить лимитки по фьчерса "до отмены"?
Сталкивался , именно в ФИгНАМ на фьючерсы ставятся только внутри торгового дня, что конечно весьма печально.
При этом в открВашке - на фьючерс нормально можно выставить ордер с любой датой истечений, и можно менять тейки и стопы и можно перемещать отложенный ордер.
Добавлю что у отложенного ордера в ФигНам невозможно изменять стоп тейк или переместить ее , если нужно поменять параметр отложенного ордера , ТО отложенный ордер НУЖНО УДАЛЯТЬ!
На сие замечание менеджеры не могут вразумительно ответить, говорят так настроен торговый сервер :)
p.s.
Настройки MT5 в ФигНам какое то ублюдочное решение, нет вразумительной логики.
Условные заявки ставил до отмены.
попробуйте выставить ордер по фьючерсу с отменой через пару дней !
Сталкивался , именно в ФИгНАМ на фьючерсы ставятся только внутри торгового дня, что конечно весьма печально.
При этом в открВашке - на фьючерс нормально можно выставить ордер с любой датой истечений, и можно менять тейки и стопы и можно перемещать отложенный ордер.
Добавлю что у отложенного ордера в ФигНам невозможно изменять стоп тейк или переместить ее , если нужно поменять параметр отложенного ордера , ТО отложенный ордер НУЖНО УДАЛЯТЬ!
На сие замечание менеджеры не могут вразумительно ответить, говорят так настроен торговый сервер :)
p.s.
Настройки MT5 в ФигНам какое то ублюдочное решение, нет вразумительной логики.
Виноват, не сразу понял, что ветка про MT5. В MT5 похоже вообще нет условных заявок.
Сталкивался , именно в ФИгНАМ на фьючерсы ставятся только внутри торгового дня, что конечно весьма печально.
При этом в открВашке - на фьючерс нормально можно выставить ордер с любой датой истечений, и можно менять тейки и стопы и можно перемещать отложенный ордер.
Добавлю что у отложенного ордера в ФигНам невозможно изменять стоп тейк или переместить ее , если нужно поменять параметр отложенного ордера , ТО отложенный ордер НУЖНО УДАЛЯТЬ!
На сие замечание менеджеры не могут вразумительно ответить, говорят так настроен торговый сервер :)
p.s.
Настройки MT5 в ФигНам какое то ублюдочное решение, нет вразумительной логики.
Еще меня бесит, то они не отражают цену сделки первоначальной. Каждый день клиринговую ставят.
Вроде все логично. Если Вам начислили вариационную маржу, соответственно, цена позиции изменилась на размер вар. маржи. Сделки должны быть доступны в истории по тем ценам, по которым они заключены.
Вроде все логично. Если Вам начислили вариационную маржу, соответственно, цена позиции изменилась на размер вар. маржи. Сделки должны быть доступны в истории по тем ценам, по которым они заключены.
абсолютно не логично, весьма кухонно и по конски
существует спецификация инструмента на Московской бирже
это основной ориентир
в примечаниях там все есть, что может отличаться
любые другие отклонения не обоснованные ни одним документом - это лажа и очковтирательство
Вроде все логично. Если Вам начислили вариационную маржу, соответственно, цена позиции изменилась на размер вар. маржи. Сделки должны быть доступны в истории по тем ценам, по которым они заключены.Я
Я раньше Тинькофф пользовалась, там указывается средняя цена. Удобно вести подсчеты. и на графике она сразу выводилась.
Я раньше Тинькофф пользовалась, там указывается средняя цена. Удобно вести подсчеты. и на графике она сразу выводилась.
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Роботы, программы только ФОНДОВЫЙ и FORTS примеры кода ( тема не для форекса ) только MQL5 MetaTrader 5
Andrey Miguzov, 2022.04.22 23:16
:) Для себя проблему решил уже, но опишу очень веселую ситуацию :)
2022 год, в программе МТ5 куплена акция и продан фьючерс на эту акцию. Как через несколько дней понять - сколько Вы заработали/потеряли?
1) Цена акции (у меня) обнулена (скрин приложил). За сколько я её купил во вкладке торговля не видно. Соответственно сколько я заработаю или потеряю понять уже нельзя. Только если лезть в историю и записывать на бумажку цену покупки акции (собственно кодом так и делаю) .
2) По фьючерсу начисляется вариационная маржа каждый день (тут всё ок). Понять по какой цене я изначально продал фьючерс тоже нельзя. Цена каждый день меняется. Алгоритм нахождения цены тот же - лезем в историю и записываем на бумажку.
3) Дальше всё просто - берем калькулятори считаем с учетом размера контракта по акции (который предварительно выписали на бумажку) прибыль/убыток.
Мне очень нравится МТ5, много лет читаю форум, но понять результат торговли на Московской бирже в терминале, без написания многих строк кода, просто невозможно.
Обычный пользователь, не программист, убежит через 2 дня всех этих корректировок и синхронизаций по счету. Вы бы слышали как тех.поддержка Финама отзывается о МТ5. Я когда звоню и говорю, что торгую в МТ5 - они вздыхают сначала, а потом только разговаривать начинают :) И объясняют мне, что программа ещё "сырая" и проблема в этом :)))
Но это всё так - крик души. Жалко, что не развивают терминал в направлении отечественной биржи.
Ранее отписывал тоже, хорошо понимаю Ваши муки...