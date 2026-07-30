MT5 стал доступен в Финам - страница 2
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ну да, это JustToTrade, а не российская юрисдикция
я то подумал, что Финам запустил МТ5 в рамках росс. брокера (
Информация старая. Для тех кто так и не разобрался: Финам предлагает МТ5 у своей Кипрской дочки, а не в РФ. Сайт Finam.eu.
Сергей, а правда, расскажите что и как там с торговлей, обслуживанием и пр.
Позвонил, ответили, что на следующей недели будет доступен.
Хорошая новость)
Уже доступен.
Информацию подтверждают.
Информацию подтверждают.
спасибо 👍
Какие молодцы! "Мы отменили комиссию за первое пополнение брокерского счета (кроме счетов ИИС)" - а сколько за последующие и за ИИС?
На сайте пока про МТ только на форекс.
Тем более, неясен механизм работы единого счёта в МТ.
вопросов больше, чем ответов )
ладно, ждёи подробностей
Месяц прошел, MT5 в Финаме так и не работает. Есть масса ошибок, но это не главное, главное, что нет возможности торговать алгоритмами. С остальным даже разбираться нет желания.
Интересный маркетинговый ход: запустить в коммерческую эксплуатацию сырой продукт.
Пока у брокеров предоставивших торговлю на MT5 не появится рынок США . мт5 и такой брокер мало кому интересен. Пока на мт5 брокеры дают только рынок РФ, это как покупать жигуля - при том что за эти же деньги можно купить мерседес.
Очень жаль что такой терминал лежит в Российской песочнице.