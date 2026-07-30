MT5 стал доступен в Финам - страница 2

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Информация старая. Для тех кто так и не разобрался: Финам предлагает МТ5 у своей Кипрской дочки, а не в РФ. Сайт Finam.eu. 
По сути сервис очень хороший - на одном МТ5 серваке и счете доступны и Моех, и Globex и Forex. Причем счет можно выбрать как рублевый, так и долларовый. Только что комиссии по фичам Моех повыше будут, чем при торговле в РФ.
Свой счет я перевел в 2018ом, сразу после санкций, когда стало ясно что держать торговый счет в рублях в долгосрок невыгодно. Могу много что рассказать.
 

ну да, это JustToTrade, а не российская юрисдикция

я то подумал, что Финам запустил МТ5 в рамках росс. брокера (

 
Sergey Lebedev:
Информация старая. Для тех кто так и не разобрался: Финам предлагает МТ5 у своей Кипрской дочки, а не в РФ. Сайт Finam.eu. 
По сути сервис очень хороший - на одном МТ5 серваке и счете доступны и Моех, и Globex и Forex. Причем счет можно выбрать как рублевый, так и долларовый. Только что комиссии по фичам Моех повыше будут, чем при торговле в РФ.
Свой счет я перевел в 2018ом, сразу после санкций, когда стало ясно что держать торговый счет в рублях в долгосрок невыгодно. Могу много что рассказать.

Сергей, а правда, расскажите что и как там с торговлей, обслуживанием и пр.

 
Valentin Dobroletov:

Позвонил, ответили, что на следующей недели будет доступен.

Хорошая новость)

Уже доступен. 

 

Информацию подтверждают.


 
Nikita Chernyshov:

Информацию подтверждают.


спасибо 👍

 

Какие молодцы! "Мы отменили комиссию за первое пополнение брокерского счета (кроме счетов ИИС)" - а сколько за последующие и за ИИС?

На сайте пока про МТ только на форекс.

Тем более, неясен механизм работы единого счёта в МТ.

 

вопросов больше, чем ответов )

ладно, ждёи подробностей

 

Месяц прошел, MT5 в Финаме так и не работает. Есть масса ошибок, но это не главное, главное, что нет возможности торговать алгоритмами. С остальным даже разбираться нет желания.

KM      2       23:05:30.010    Trades  '10011': failed buy limit 1 SiU1 at 73346 [AutoTrading disabled by server]

Интересный маркетинговый ход: запустить в коммерческую эксплуатацию сырой продукт. 

 

Пока у брокеров предоставивших торговлю на MT5 не появится рынок США . мт5  и такой брокер мало кому интересен. Пока на мт5  брокеры дают только рынок РФ,  это как  покупать жигуля - при том что за эти же деньги можно купить мерседес. 

Очень жаль что такой терминал лежит в Российской песочнице.

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