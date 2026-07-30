MT5 стал доступен в Финам - страница 5
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Маржа ладно, но почему позиция по бумагам не правильная. Купил в транзак одну ГМКН, зашёл в MQ - ой 2, пошёл закрывать а там всё правильно - одна. Какие-то бумаги прибавляет, какие-то вообще не замечает, если купить через другую платформу, только через два, три дня видит.
Интересно MQ будет развивать биржевую платформу? Зачем вообще тогда пятёрка если для форекс контор достаточно четвёрки?
Надо открывать счет и сравнивать Открытие и Финам. Только так.
Открыл счет именно под мт5 , удобней чем в открытии, наконец то свершилось чудо - единый счет все сразу в одном месте МБ СПБ и импортные. порядка 12 тыс инструментов
Но еще не торговал, тариф рекомендовали тип "инвестор".
если купить через другую платформу, только через два, три дня видит.
T+2 ?
Маржа ладно, но почему позиция по бумагам не правильная. Купил в транзак одну ГМКН, зашёл в MQ - ой 2, пошёл закрывать а там всё правильно - одна. Какие-то бумаги прибавляет, какие-то вообще не замечает, если купить через другую платформу, только через два, три дня видит.
Интересно MQ будет развивать биржевую платформу? Зачем вообще тогда пятёрка если для форекс контор достаточно четвёрки?
Для них терминал - просто бизнес, и нет дела как он работает.
Открыл счет именно под мт5 , удобней чем в открытии, наконец то свершилось чудо - единый счет все сразу в одном месте МБ СПБ и импортные. порядка 12 тыс инструментов
Я вот не очень понимаю, зачем бы мне столько инструментов.
Пока, с моими копейками, мне хватает ликвидности в RTS, MIX, SBRF.
Не будет хватать - буду накапливать вкусные дивидентные бумаги.
Хотя, конечно, хотелось бы видеть в одном MT и акции, и фьючи на них, для некоторых стратегий.
А вот что в открывашке хорошо - комиссия 0.24р с контракта.
Я вот не очень понимаю, зачем бы мне столько инструментов.
Пока, с моими копейками, мне хватает ликвидности в RTS, MIX, SBRF.
Не будет хватать - буду накапливать вкусные дивидентные бумаги.
Хотя, конечно, хотелось бы видеть в одном MT и акции, и фьючи на них, для некоторых стратегий.
А вот что в открывашке хорошо - комиссия 0.24р с контракта.
Я не уверен что задержусь в финам , найду минусы уйду.
Гуд бай ФИНАМ
Завел минимальную сумму , пробую открыть ордер изначально без SL и TP , затем пытаюсь его модифицировать :) в ответ получаю ОТКЛОНЕН!
Пытаюсь его переместить - в ответ получаю ОТКЛОНЕН!
Пипец , это у них что за бред ?
Ну если у них такая политика , то ГУД БАЙ Финам.
Гуд бай ФИНАМ
Завел минимальную сумму , пробую открыть ордер изначально без SL и TP , затем пытаюсь его модифицировать :) в ответ получаю ОТКЛОНЕН!
Пытаюсь его переместить - в ответ получаю ОТКЛОНЕН!
Пипец , это у них что за бред ?
Ну если у них такая политика , то ГУД БАЙ Финам.
Ордер сегодняшний, или с вечёрки?
Ордер сегодняшний, или с вечёрки?
С утра - счет чистый без позиций, там 8 тыс для пробы.
1) Выставляю отложку без SL и TP , на VTBR-3.22
2) Пытаюсь править TP или SL = ОТКЛОНЕН
3) Пытаюсь переместить - ОТКЛОНЕН
4) Удаляю - уже испугался что не смогу :) - УДАЛЯЕТСЯ
5) Выставляю новый отложенный со стопом и ТП - Ставится
6) Пытаюсь его переместить - ОТКЛОНЕН
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2022.01.31 10:56:17.859 Trades '***': buy limit 1 VBH2 at 4244
2022.01.31 10:56:17.871 Trades '***': accepted buy limit 1 VBH2 at 4244
2022.01.31 10:56:17.871 Trades '***': buy limit 1 VBH2 at 4244 placed for execution
2022.01.31 10:56:17.952 Trades '***': order #110956128 buy limit 1 / 1 VBH2 at 4244 done in 93.606 ms
2022.01.31 10:56:20.741 Trades '***': modify order #110956128 buy limit 1 VBH2 at 4244 sl: 0 tp: 0 -> 4294, sl: 0 tp: 0
2022.01.31 10:56:20.752 Trades '***': accepted modify order #110956128 buy limit 1 VBH2 at 4244 sl: 0 tp: 0 -> 4294, sl: 0 tp: 0
2022.01.31 10:56:20.752 Trades '***': rejected modify order #110956128 buy limit 1 VBH2 at 4244 sl: 0 tp: 0 -> 4294, sl: 0 tp: 0 ---- попытка переместить
Круто ?
Ответ поддержки на вопрос о модификации отложек.
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Здравствуйте!
Редактирование ордеров пока не реализовано в МТ5. На данный момент заявку можно снять и выставить новую.
Спасибо!
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Нужно видимо подождать пока они все там наладят,
А пока вывожу назад свои тестовые деньги, удивило что не пишут комиссию , может ее и нет возможно.