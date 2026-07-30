MT5 стал доступен в Финам - страница 6
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Ответ поддержки на вопрос о модификации отложек.
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Здравствуйте!
Редактирование ордеров пока не реализовано в МТ5. На данный момент заявку можно снять и выставить новую.
Спасибо!
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Нужно видимо подождать пока они все там наладят,
А пока вывожу назад свои тестовые деньги, удивило что не пишут комиссию , может ее и нет возможно.
Они используют какой-то другой MT5, в котором это не реализовано?
Если нет комиссии, какой их интерес?
Они используют какой-то другой MT5, в котором это не реализовано?
Если нет комиссии, какой их интерес?
Я же сделок не совершил на счете , а брокерская комиссия конечно есть.
Имел ввиду что при вводе/выводе банковским переводом - не обнаружил комиссий.
Я просто не готов торговать у брокера , если нет технической возможности двигать ордера , менять стопы и тейки
Я просто не готов торговать у брокера , если нет технической возможности двигать ордера , менять стопы и тейки
Это, конечно, большой косяк со стороны брокера.
Но, например, мои основные роботы не только не двигают ордера и не меняют (да и не выставляют) стопы и тейки, но и вообще не выставляют лимитки, торгуя рыночными ордерами.
Это, конечно, большой косяк со стороны брокера.
Но, например, мои основные роботы не только не двигают ордера и не меняют (да и не выставляют) стопы и тейки, но и вообще не выставляют лимитки, торгуя рыночными ордерами.
Да в принципе не большая проблема для автоматики, просто прописать в роботе вместо изменения стопов тейков удаление ордера и выставление заново с нужными параметрами.
Не смог или не хочет брокер настраивать , при этом можно удалять и выставлять заново , возникнет спам удалений и выставлений ордеров, модификация по идее более легкая операция, тут брокеру выбирать что ему лучше, а клиенту выбирать работать с таким брокером или нет.
Есть стратегии которые двигают отложенные ордера в зависимости от ситуации.
В вашем случае совсем не проблема
С утра - счет чистый без позиций, там 8 тыс для пробы.
1) Выставляю отложку без SL и TP , на VTBR-3.22
2) Пытаюсь править TP или SL = ОТКЛОНЕН
3) Пытаюсь переместить - ОТКЛОНЕН
4) Удаляю - уже испугался что не смогу :) - УДАЛЯЕТСЯ
5) Выставляю новый отложенный со стопом и ТП - Ставится
6) Пытаюсь его переместить - ОТКЛОНЕН
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2022.01.31 10:56:17.859 Trades '***': buy limit 1 VBH2 at 4244
2022.01.31 10:56:17.871 Trades '***': accepted buy limit 1 VBH2 at 4244
2022.01.31 10:56:17.871 Trades '***': buy limit 1 VBH2 at 4244 placed for execution
2022.01.31 10:56:17.952 Trades '***': order #110956128 buy limit 1 / 1 VBH2 at 4244 done in 93.606 ms
2022.01.31 10:56:20.741 Trades '***': modify order #110956128 buy limit 1 VBH2 at 4244 sl: 0 tp: 0 -> 4294, sl: 0 tp: 0
2022.01.31 10:56:20.752 Trades '***': accepted modify order #110956128 buy limit 1 VBH2 at 4244 sl: 0 tp: 0 -> 4294, sl: 0 tp: 0
2022.01.31 10:56:20.752 Trades '***': rejected modify order #110956128 buy limit 1 VBH2 at 4244 sl: 0 tp: 0 -> 4294, sl: 0 tp: 0 ---- попытка переместить
Круто ?
А там есть единый счет для срочного и спотового рынка на мт5? Или как в открывашке, только через квик.
А там есть единый счет для срочного и спотового рынка на мт5? Или как в открывашке, только через квик.
Есть.
А там есть единый счет для срочного и спотового рынка на мт5? Или как в открывашке, только через квик.
Да , там единый счет Для MT5. Фонда РФ Фонда USA , Фьючерс , срочный ,спот , сырье, ( СПБ ММВБ) 12 тыс инструментов в одной упаковке.
Сильно не понравилось у них проблема с отложенными ордерами, не смогу торговать так как они предлагают , если отложенный ордер надо переместить то сначала удаляем потом ставим,
если по ситуации в рынке нужно подвинуть у отложки стоп или тейк , аналогично сначала удалить потом ставить новый.
Да , там единый счет Для MT5. Фонда РФ Фонда USA , Фьючерс , срочный ,спот , сырье, ( СПБ ММВБ) 12 тыс инструментов в одной упаковке.
Сильно не понравилось у них проблема с отложенными ордерами, не смогу торговать так как они предлагают , если отложенный ордер надо переместить то сначала удаляем потом ставим,
если по ситуации в рынке нужно подвинуть у отложки стоп или тейк , аналогично сначала удалить потом ставить новый.
По коэффициентам маржи видно, что брокер по умолчанию даёт своё плечо, за которое нужно платить некий процент.
Уточни этот момент, какое фактическое у тебя плечо, какие твои расходы при задействовании маржи и т.д.
Чтоб неожиданно потом не было вопросов, а почему с меня списали деньги, или как так, я влетел на маржин колл из-за режима Т+2 ))
Вообще, это плечо можно отключить, сообщив об этом брокеру. Если оно не нужно.
В любой момент его можно снова подключить.
И обращай внимание на режим Т+2.
По таким инструментам фактический расчёт по балансу счёта, будет через +2 дня.
Поэтому для внутридневных сделок, нужно вести свой расчёт PnL, баланса по счёту и т.д.
По коэффициентам маржи видно, что брокер по умолчанию даёт своё плечо, за которое нужно платить некий процент.
Уточни этот момент, какое фактическое у тебя плечо, какие твои расходы при задействовании маржи и т.д.
Чтоб неожиданно потом не было вопросов, а почему с меня списали деньги, или как так, я влетел на маржин колл из-за режима Т+2 ))
Вообще, это плечо можно отключить, сообщив об этом брокеру. Если оно не нужно.
В любой момент его можно снова подключить.
И обращай внимание на режим Т+2.
По таким инструментам фактический расчёт по балансу счёта, будет через +2 дня.
Поэтому для внутридневных сделок, нужно вести свой расчёт PnL, баланса по счёту и т.д.
Спасибо , полезно.