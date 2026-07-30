MT5 стал доступен в Финам - страница 6

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Yuriy Zaytsev #:

Ответ поддержки на вопрос о модификации отложек.

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Здравствуйте!

Редактирование ордеров пока не реализовано в МТ5. На данный момент заявку можно снять и выставить новую.

Спасибо!

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Нужно видимо подождать пока они все там наладят,

А пока вывожу назад свои тестовые деньги, удивило что не пишут комиссию , может ее и нет возможно.

Они используют какой-то другой MT5, в котором это не реализовано?

Если нет комиссии, какой их интерес?

 
JRandomTrader #:

Они используют какой-то другой MT5, в котором это не реализовано?

Если нет комиссии, какой их интерес?

Я же сделок не совершил на счете , а брокерская комиссия конечно  есть. 

Имел ввиду что при вводе/выводе банковским переводом - не обнаружил комиссий.

Я просто  не готов торговать у брокера , если  нет технической возможности  двигать ордера , менять стопы и тейки

 
Yuriy Zaytsev #:

Я просто  не готов торговать у брокера , если  нет технической возможности  двигать ордера , менять стопы и тейки

Это, конечно, большой косяк со стороны брокера.

Но, например, мои основные роботы не только не двигают ордера и не меняют (да и не выставляют) стопы и тейки, но и вообще не выставляют лимитки, торгуя рыночными ордерами.

 
JRandomTrader #:

Это, конечно, большой косяк со стороны брокера.

Но, например, мои основные роботы не только не двигают ордера и не меняют (да и не выставляют) стопы и тейки, но и вообще не выставляют лимитки, торгуя рыночными ордерами.

Да в принципе не большая проблема для автоматики, просто  прописать в роботе вместо изменения стопов тейков  удаление ордера и  выставление заново с нужными параметрами.

Не смог или не хочет брокер настраивать , при этом можно удалять и выставлять заново  , возникнет спам удалений и выставлений ордеров,  модификация по идее более легкая операция, тут брокеру выбирать что ему лучше, а клиенту выбирать работать с таким брокером или нет.

Есть стратегии которые двигают отложенные  ордера в зависимости от ситуации.

В вашем случае  совсем не проблема

 
Yuriy Zaytsev #:

С утра - счет чистый  без позиций,   там 8 тыс для пробы.


1) Выставляю отложку без SL и TP ,  на VTBR-3.22

2) Пытаюсь править TP или SL  = ОТКЛОНЕН

3)  Пытаюсь переместить - ОТКЛОНЕН

4) Удаляю - уже испугался что не смогу :) - УДАЛЯЕТСЯ

5)  Выставляю новый отложенный со стопом и ТП - Ставится

6) Пытаюсь его переместить - ОТКЛОНЕН

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2022.01.31 10:56:17.859 Trades '***': buy limit 1 VBH2 at 4244

2022.01.31 10:56:17.871 Trades '***': accepted buy limit 1 VBH2 at 4244

2022.01.31 10:56:17.871 Trades '***': buy limit 1 VBH2 at 4244 placed for execution

2022.01.31 10:56:17.952 Trades '***': order #110956128 buy limit 1 / 1 VBH2 at 4244 done in 93.606 ms

2022.01.31 10:56:20.741 Trades '***': modify order #110956128 buy limit 1 VBH2 at 4244 sl: 0 tp: 0 -> 4294, sl: 0 tp: 0

2022.01.31 10:56:20.752 Trades '***': accepted modify order #110956128 buy limit 1 VBH2 at 4244 sl: 0 tp: 0 -> 4294, sl: 0 tp: 0

2022.01.31 10:56:20.752 Trades '***': rejected modify order #110956128 buy limit 1 VBH2 at 4244 sl: 0 tp: 0 -> 4294, sl: 0 tp: 0  ---- попытка переместить 



Круто ?

А там есть единый счет для срочного и спотового рынка на мт5? Или как в открывашке, только через квик. 

 
Maxim Romanov #:

А там есть единый счет для срочного и спотового рынка на мт5? Или как в открывашке, только через квик. 

Есть.

 
Maxim Romanov #:

А там есть единый счет для срочного и спотового рынка на мт5? Или как в открывашке, только через квик. 

Да , там единый счет Для MT5. Фонда РФ Фонда USA , Фьючерс , срочный ,спот , сырье,  ( СПБ ММВБ)  12 тыс инструментов в одной упаковке. 

Сильно  не понравилось  у них проблема с отложенными ордерами, не смогу торговать так как они предлагают ,  если отложенный ордер надо переместить то сначала удаляем потом ставим,

 если по ситуации в рынке нужно подвинуть у отложки стоп или тейк , аналогично сначала удалить потом ставить новый.

  

 
Yuriy Zaytsev #:

Да , там единый счет Для MT5. Фонда РФ Фонда USA , Фьючерс , срочный ,спот , сырье,  ( СПБ ММВБ)  12 тыс инструментов в одной упаковке. 

Сильно  не понравилось  у них проблема с отложенными ордерами, не смогу торговать так как они предлагают ,  если отложенный ордер надо переместить то сначала удаляем потом ставим,

 если по ситуации в рынке нужно подвинуть у отложки стоп или тейк , аналогично сначала удалить потом ставить новый.

  

По коэффициентам маржи видно, что брокер по умолчанию даёт своё плечо, за которое нужно платить некий процент.
Уточни этот момент, какое фактическое у тебя плечо, какие твои расходы при задействовании маржи и т.д.
Чтоб неожиданно потом не было вопросов, а почему с меня списали деньги, или как так, я влетел на маржин колл из-за режима Т+2 ))
Вообще, это плечо можно отключить, сообщив об этом брокеру. Если оно не нужно.
В любой момент его можно снова подключить.

И обращай внимание на режим Т+2.
По таким инструментам фактический расчёт по балансу счёта, будет через +2 дня.
Поэтому для внутридневных сделок, нужно вести свой расчёт PnL, баланса по счёту и т.д.

 
Roman #:

По коэффициентам маржи видно, что брокер по умолчанию даёт своё плечо, за которое нужно платить некий процент.
Уточни этот момент, какое фактическое у тебя плечо, какие твои расходы при задействовании маржи и т.д.
Чтоб неожиданно потом не было вопросов, а почему с меня списали деньги, или как так, я влетел на маржин колл из-за режима Т+2 ))
Вообще, это плечо можно отключить, сообщив об этом брокеру. Если оно не нужно.
В любой момент его можно снова подключить.

И обращай внимание на режим Т+2.
По таким инструментам фактический расчёт по балансу счёта, будет через +2 дня.
Поэтому для внутридневных сделок, нужно вести свой расчёт PnL, баланса по счёту и т.д.

Спасибо , полезно. 

 
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